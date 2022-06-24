Компания Chevrolet показала на видео небольшой, но суровый пикап
Дмитрий Елизаров
Компания Chevrolet опубликовала видеотизер, посвящённый грядущей премьере заряженной версии среднеразмерного пикапа Colorado. Актуальное поколение модели появилось на рынке США ещё в 2015 году: таким образом, не исключено, что вместе с версией ZR2 дебютирует серьёзно обновлённая версия стандартного Colorado. Косвенно это подтверждает сам производитель: пикап, премьера которого назначена на 28 июля, назван «полностью новым».
- В тизере продемонстрирована передняя часть Colorado ZR2 с иной оптикой, бампером с крупными воздухозаборниками и «кенгурином». Chevrolet уточняет мелким шрифтом, что силовая накладка может блокировать работу фронтальной камеры, что скажется на точности функционирования системы HD Surround Vision — тем самым компания даёт намёк на одну из приготовленных для новинки опций.
- Chevrolet Colorado ZR2 дебютирует с четырёхдверной кабиной, а в кузове пикапа появится силовая поперечина.
- Какие именно доработки получит эта модификация, пока не уточняется. Издание Motor1 предполагает, что помимо модернизированной подвески с альтернативными амортизаторами горячий пикап могут оснастить одним из моторов от старшей модели Silverado. К примеру, им может оказаться 2,7-литровая «турбочетвёрка» на 310 л.с. и 569 Нм крутящего момента.
Основным конкурентом Chevrolet Cilverado ZR2 станет Ford Ranger Raptor, дебютировавший в феврале в версии для европейского рынка. Технически Ranger Raptor может проиграть будущей новинке по мощности, так как его 3,0-литровый турбированный V6 развивает лишь 288 л.с. и 491 Нм. Однако характеристики этого пикапа для Северной Америки, где ему придётся бороться за покупателя с новым Colordo, пока не озвучены.