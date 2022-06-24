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Компания Chevrolet показала на видео небольшой, но суровый пикап

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Дмитрий Елизаров

Компания Chevrolet опубликовала видеотизер, посвящённый грядущей премьере заряженной версии среднеразмерного пикапа Colorado. Актуальное поколение модели появилось на рынке США ещё в 2015 году: таким образом, не исключено, что вместе с версией ZR2 дебютирует серьёзно обновлённая версия стандартного Colorado. Косвенно это подтверждает сам производитель: пикап, премьера которого назначена на 28 июля, назван «полностью новым».

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  • В тизере продемонстрирована передняя часть Colorado ZR2 с иной оптикой, бампером с крупными воздухозаборниками и «кенгурином». Chevrolet уточняет мелким шрифтом, что силовая накладка может блокировать работу фронтальной камеры, что скажется на точности функционирования системы HD Surround Vision — тем самым компания даёт намёк на одну из приготовленных для новинки опций.
  • Chevrolet Colorado ZR2 дебютирует с четырёхдверной кабиной, а в кузове пикапа появится силовая поперечина.
  • Какие именно доработки получит эта модификация, пока не уточняется. Издание Motor1 предполагает, что помимо модернизированной подвески с альтернативными амортизаторами горячий пикап могут оснастить одним из моторов от старшей модели Silverado. К примеру, им может оказаться 2,7-литровая «турбочетвёрка» на 310 л.с. и 569 Нм крутящего момента.

Основным конкурентом Chevrolet Cilverado ZR2 станет Ford Ranger Raptor, дебютировавший в феврале в версии для европейского рынка. Технически Ranger Raptor может проиграть будущей новинке по мощности, так как его 3,0-литровый турбированный V6 развивает лишь 288 л.с. и 491 Нм. Однако характеристики этого пикапа для Северной Америки, где ему придётся бороться за покупателя с новым Colordo, пока не озвучены.

А вам пригодился бы мощный и быстрый пикап?

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