Четырёхугольник. Новейший Mercedes-Benz C 200 против Audi A4, BMW 420d и Genesis G70

Появление в России нового Мерседеса С-класса заставило вспомнить, что в автомобильном мире не только кроссоверы могут быть потребительской мечтой горожанина с доходом выше среднего. Ведь это не какой-нибудь переднеприводный компакт, а полноценный автомобиль премиальной марки! Поэтому мы собрали вокруг новинки подходящую компанию: два актуальных конкурента из Германии, которые тоже можно считать новинками российского рынка, плюс претендент марки Genesis, которая уже стоит на пороге премиального сегмента.

В случае с Мерседесом вопрос о выборе кузова не стоит: на нашем рынке он существует исключительно в виде седана. При этом в Европе больше любят универсалы, но у России свой взгляд на вещи: «сарай» — это не престижно. А как на счёт стильной пятидверки купейного формата, которая не выглядит утилитарно? Именно таким нам представляется лифтбек BMW четвёртой серии Gran Coupe, который мы взяли в этот тест вместо классической четырёхдверной «тройки».

Почему? Да просто захотелось понять, так ли уж сильно седаны проигрывают в удобстве пятидверному автомобилю. К тому же именно четвёртая серия, а не «тройка», сейчас имеет статус новинки.