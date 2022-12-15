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Четырёхмоторный электрокар от BMW M попался фотошпионам
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Дмитрий Елизаров

BMW M ещё в августе объявила о начале работ над собственным электрокаром, который должен получить четыре двигателя и несмотря на концептуальный статус стать полноценным участником М-линейки. Судя по шпионским фото, которые публикует Motor1, баварская компания действительно намерена построить экстремальный электрокар.

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  • Кузовом прототип напоминает серийную BMW i4: по данным издания это объясняется тем, что базируется он на платформе i4 в исполнении M50. При этом судя по фото прототип отличается от конвейерного электрокара как расширенными колёсными арками, так и иной «решёткой радиатора» в стиле BMW M4 CSL. На фото также хорошо просматриваются массивные тормозные механизмы.
  • Какую именно мощность смогут развивать электромоторы, пока неизвестно. По одной из версий, в BMW не собираются гнаться за впечатляющими числами, хотя BMW iX M60 располагает, к примеру, более 600 л.с. Концепт служит испытательной лабораторией для разработки новой системы полного привода: четыре мотора, как ранее заявляла компания, позволят максимально плавно, точно и быстро изменять характеристики тяги на каждом из колёс.
  • Вероятнее всего, сейчас в BMW сосредоточены на разработке именно этой системы — связки двигателей, элементов трансмиссии и блока управления. Сама компания уведомляла только о лабораторных и полигонных тестах, но по версии издания скоро приступит и к полноценным дорожным испытаниям. Ожидается, что рано или поздно такая система появится на серийных электромобилях BMW M.

Последней обособленной новинкой от BMW M стал суперкроссовер XM, полностью разработанный подразделением. Он получил две силовых установки на базе 4,4-литрового V8 мощностью 653 и 745 л.с.

Полностью электрическая «эмка» — как вам такое?

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