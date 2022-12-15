Четырёхмоторный электрокар от BMW M попался фотошпионам

Вероятнее всего, сейчас в BMW сосредоточены на разработке именно этой системы — связки двигателей, элементов трансмиссии и блока управления. Сама компания уведомляла только о лабораторных и полигонных тестах, но по версии издания скоро приступит и к полноценным дорожным испытаниям. Ожидается, что рано или поздно такая система появится на серийных электромобилях BMW M.