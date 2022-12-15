Четырёхмоторный электрокар от BMW M попался фотошпионам

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Дмитрий Елизаров
BMW M ещё в августе объявила о начале работ над собственным электрокаром, который должен получить четыре двигателя и несмотря на концептуальный статус стать полноценным участником М-линейки. Судя по шпионским фото, которые публикует Motor1, баварская компания действительно намерена построить экстремальный электрокар.
Последней обособленной новинкой от BMW M стал суперкроссовер XM, полностью разработанный подразделением. Он получил две силовых установки на базе 4,4-литрового V8 мощностью 653 и 745 л.с.