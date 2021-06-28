Четыре уникальных места по пути в Липецк вдоль трассы М4 «Дон»

Трасса М4 «Дон» летом превращается в главную транспортную артерию, по которой сотни тысяч автотуристов движутся навстречу солнцу и морю. И сегодня мы расскажем про четыре места в Подмосковье, а также в Тульской и Липецкой областях, куда можно заехать по пути — чтобы продлить путешествие и сделать его интереснее.

Спросите у опытных автопутешественников, какое главное преимущество вояжей на личном автомобиле? Большинство ответит: возможность разнообразить переезд. Любой транзитный пункт может стать небольшим открытием, если знать, куда свернуть с маршрута. Мы разведали самые нескучные локации рядом с главной дорогой на российский юг — трассой М4 — от Москвы до Липецка.