Четыре уникальных места по пути в Липецк вдоль трассы М4 «Дон»
Вероника Волосунова
Трасса М4 «Дон» летом превращается в главную транспортную артерию, по которой сотни тысяч автотуристов движутся навстречу солнцу и морю. И сегодня мы расскажем про четыре места в Подмосковье, а также в Тульской и Липецкой областях, куда можно заехать по пути — чтобы продлить путешествие и сделать его интереснее.
Спросите у опытных автопутешественников, какое главное преимущество вояжей на личном автомобиле? Большинство ответит: возможность разнообразить переезд. Любой транзитный пункт может стать небольшим открытием, если знать, куда свернуть с маршрута. Мы разведали самые нескучные локации рядом с главной дорогой на российский юг — трассой М4 — от Москвы до Липецка.
В Домодедово — в «Лучший парк Подмосковья» и за патриотическим воспитанием
Первую остановку на пару часов можно сделать в Домодедове. Каширское шоссе проходит прямо через город, так что даже заезжать специально никуда не нужно. На 44‑м километре этой трассы находится парк «Ёлочки», который в 2017 году был назван лучшим в Подмосковье. Летом по выходным здесь уже с 10 утра идут развлекательные программы и познавательные мастер-классы, работает «Лаборатория чудес» с квестами и подвижными играми для детей.
— Парк «Ёлочки» — любимое место детей в нашем округе. Его недавно дополнили удобной набережной в сосновом бору, построили детские площадки, аттракционы, беседки и мостики, облагородили зону у озера. Теперь здесь есть где комфортно подкрепиться и отдохнуть. Получился красивый парк досуга, в котором можно провести хоть целый день.
Не доезжая до парка пару километров, загляните в историко-краеведческий музей. Ради него — и настоящей истории о герое — в Домодедово даже приезжают экскурсионные группы из Москвы и области.
Кроме археологических артефактов здесь находятся фрагменты легендарного самолёта И‑16, на котором в 1941 году младший лейтенант Виктор Талалихин тараном пробил немецкий самолёт, за что получил звание Героя Советского Союза. Обломки машины нашли только в 2014 году и перенесли в музей — здесь этому подвигу посвящена отдельная витрина. В музее и вход, и экскурсии, и аудиогид совершенно бесплатные.
На Куликово поле — за экскурсиями
В Тульской области находится один из самых обустроенных для туристов мемориалов. Раньше на историческом месте были только обелиск и храм, а теперь на урочище — сразу шесть локаций, в том числе музеи и конный двор. Все они посвящены средневековому периоду истории нашей страны. В начале осени здесь проходит ежегодный фестиваль: устраивают историческую реконструкцию битвы, выставки амуниций, ярмарки и турниры по фехтованию.
Интерактивная карта заповедника, путеводители по урочищу, видеоэкскурсии и описание онлайн-досуга есть на сайте музея-заповедника.
— О том, что Куликово поле стало интерактивным музеем, мы узнали недавно. Впервые попали туда по пути из Рязани. Это именно тот музей, где будет интересно и взрослым, и даже самым маленьким детям: пока первые со смотровой разглядывают историческую местность, вторые играют на большой детской площадке.
Моему трёхлетнему ребёнку, например, запомнилась интерактивная зона, где можно на планшете «собрать» шапку Мономаха и поясной комплект знатного воина. Часть экспонатов даже разрешают трогать руками. А когда дети утомятся от экскурсий, то в музее можно пособирать пазлы или разукрасить картинки на исторические темы. В общем, скучать не придётся.
— В музейном кафе историческое путешествие продолжается. Если хочется почувствовать себя средневековым рыцарем — закажите обед генуэзца с овощным супом и лазаньей. Русских воинов кормят супом, кашей и расстегаями, ордынских — бозбашем и пловом. А пока ждёшь заказ, можно поразгадывать кроссворд на тему Древней Руси или сыграть в морской бой.
По Воргольским скалам — за кемпингом
Природные объекты на маршруте тоже есть — да ещё какие! Воргольские скалы даже называют «русской Швейцарией». Это уникальное место лежит на Симферопольском направлении через 160 километров от Куликова поля.
Сюда приезжают не только за эффектными снимками на обрывах, но и в поисках сокровищ Тамерлана, которые по легенде он оставил в Воргольских пещерах.
— На Воргольские скалы удобно заезжать, не сворачивая с маршрута на юг. Так что, если будете следовать мимо, — не упустите шанс. Тем более, что навигатор указывает правильную дорогу. Но будьте готовы проехать несколько километров по просёлочному шоссе.
Забираться на Воргольские скалы лучше ближе к вечеру, чтобы с высоты насладиться закатным солнцем. Любителям кемпинга наверняка захочется разбить на скале палатку и встретить ещё и рассвет.
Двигаясь вдоль реки Воргол, увидите усадьбу Талдыкиных с мельницей. В 1880‑е годы хозяева усадьбы занимались благотворительностью, но погибли от рук собственного племянника. Охранник усадьбы покажет, как пройти к главной достопримечательности — Воргольскому камню. Его ещё называют «копчёным» — видимо, из-за эффекта копоти на подступах к нему. Именно тут получаются самые красивые кадры. Путь между скал и пещер увлекает, вид захватывает дух, но идти туда сложно — пригодится спортивная обувь.
— Для тех, кто любит экстрим, есть оборудованный скалодром. Когда мы туда пришли, оказалось, что он подходит больше для опытных скалолазов со своим снаряжением — для них в скале есть нужные крепления. Брать оборудование в аренду не получится — его попросту нет, как и инструкторов.
Воргольские скалы — обязательное к посещению место для всех, кто хочет собрать море лайков в Instagram: тут на каждом шагу живописные места, а ландшафт сам подсказывает, как сделать яркие и запоминающиеся кадры.
В Чаплыгин — искать третью столицу России
Если ещё останется время и, главное, желание прикоснуться к истории — вам прямая дорога в Чаплыгин. В этот городок в часе от Липецка редко заезжают туристы, хотя в истории были периоды, когда он мог стать центром политической жизни России.
— В начале XVIII века, когда город был небольшим селом Слободским, Пётр Первый подарил его своему фавориту Александру Меншикову. Тот построил здесь дворец, разбил вокруг парк и заявил, что это место будет третьей столицей России. Но не прошло и трёх лет со смерти Петра, как Меншикова со всей семьёй отправили в ссылку.
Впрочем, дворец пустовал недолго. В 1742 году туда поселили свергнутую правительницу Анну Леопольдовну со всем семейством, среди которого был и малютка-царь Иван Шестой. Правда, жили они там тоже недолго, и с тех пор здесь не видели знатных узников.
Рядом находилось село Слободское, которое вскоре присоединили к крепости Раненбург. Потом она получила статус города и новое название — Чаплыгин. В XIX веке город стал купеческим. Появились добротные дома, храмы и Петропавловская пустынь — они чудом дошли до нас. Сохранились и городская застройка, и дом Меншикова, и, главное, дух ушедших эпох, который чувствуешь, гуляя по центральным улицам этого милого двухэтажного города.
Все точки на одной карте
Чтобы вам было удобнее сориентироваться и построить маршрут, мы собрали все локации на одной карте.