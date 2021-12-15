Четыре спорткара Shelby GT500 угнали прямо с завода

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Кража машин в голливудском стиле произошла близ Детройта. Там прямо с завода были угнаны четыре новых спорткара Mustang Shelby GT500, сообщает в своем Facebook Metro Detroit News.
В начале года в схожем стиле были угнаны несколько Kia из дилерского центра в Иллинойсе. Воры проникли в здание и нашли в офисе сейф с ключами. Свою машину они бросили на парковке: она тоже оказалась угнанной.