Четыре спорткара Shelby GT500 угнали прямо с завода

По данным полиции, инцидент произошёл в воскресенье около половины одиннадцатого вечера. Одну машину преступники использовали, чтобы протаранить ворота. Остальные свободно последовали за ней.

Несмотря на то, что это был охраняемый выезд с территории, какие-либо видеозаписи преступления отсутствуют. Также у полиции пока нет подозреваемых и данных о том, как они проникли на завод.

Вскоре две машины удалось обнаружить на трассе I-75. Одна из них служила тараном: у неё сильно повреждена передняя часть кузова. В автомобилях никого не оказалось. Два других Shelby GT500 чёрного цвета до сих пор в розыске.

Машины на заводе заправляют небольшим количеством бензина, а на некоторых ещё и установлен ограничитель мощности двигателя, который дезактивируется только в дилерском центре перед продажей. Возможно, именно это послужило причиной того, что автомобили бросили на шоссе.

В начале года в схожем стиле были угнаны несколько Kia из дилерского центра в Иллинойсе. Воры проникли в здание и нашли в офисе сейф с ключами. Свою машину они бросили на парковке: она тоже оказалась угнанной.