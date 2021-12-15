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Четыре спорткара Shelby GT500 угнали прямо с завода

Новости

Кирилл Малышев

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Кража машин в голливудском стиле произошла близ Детройта. Там прямо с завода были угнаны четыре новых спорткара Mustang Shelby GT500, сообщает в своем Facebook Metro Detroit News.

  • По данным полиции, инцидент произошёл в воскресенье около половины одиннадцатого вечера. Одну машину преступники использовали, чтобы протаранить ворота. Остальные свободно последовали за ней.
  • Несмотря на то, что это был охраняемый выезд с территории, какие-либо видеозаписи преступления отсутствуют. Также у полиции пока нет подозреваемых и данных о том, как они проникли на завод.
  • Вскоре две машины удалось обнаружить на трассе I-75. Одна из них служила тараном: у неё сильно повреждена передняя часть кузова. В автомобилях никого не оказалось. Два других Shelby GT500 чёрного цвета до сих пор в розыске.
  • Машины на заводе заправляют небольшим количеством бензина, а на некоторых ещё и установлен ограничитель мощности двигателя, который дезактивируется только в дилерском центре перед продажей. Возможно, именно это послужило причиной того, что автомобили бросили на шоссе.

В начале года в схожем стиле были угнаны несколько Kia из дилерского центра в Иллинойсе. Воры проникли в здание и нашли в офисе сейф с ключами. Свою машину они бросили на парковке: она тоже оказалась угнанной.

Голливуд отдыхает?

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