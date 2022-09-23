Четыре мощных электропикапа сравнили в дрэге

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Кирилл Малышев
Блогеры с YouTube-канала The Fast Lane Track выставили в гонке по прямой на дистанции 402 метра четыре серийных электрических пикапа — Rivian R1T, Hummer EV и Ford F-150 Lightning в версиях Pro и Lariat.
GMC Hummer EV — самый мощный среди участников заезда. Для его трёх электромоторов заявлена мощность в 1000 л.с. Она позволяет набирать 60 миль/ч (96 км/ч) за три секунды. Но, несмотря на это, ранее он уже проигрывал модели от Rivian в дрэге.