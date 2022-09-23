Четыре мощных электропикапа сравнили в дрэге

Базовый Ford F-150 Lightning стоит в США около 40 000 долларов. Это самый доступный пикап в тесте и одновременно один из самых дешёвых электрокаров в США. Обе его версии снабжены двумя электромоторами и, соответственно, полным приводом. Они развивают 458 и 588 л.с. соответственно.

Два мотора Rivian R1T выдают 835 л.с. Он уже выступал в дрэге и объехал, среди прочих, Ram 1500 TRX, который до этого момента носил звание самого быстрого серийного пикапа в мире.

GMC Hummer EV — самый мощный среди участников заезда. Для его трёх электромоторов заявлена мощность в 1000 л.с. Она позволяет набирать 60 миль/ч (96 км/ч) за три секунды. Но, несмотря на это, ранее он уже проигрывал модели от Rivian в дрэге.