Toyota подтвердила закрытие завода в Петербурге

Четыре мощных электропикапа сравнили в дрэге
Новости

Кирилл Малышев

Блогеры с YouTube-канала The Fast Lane Track выставили в гонке по прямой на дистанции 402 метра четыре серийных электрических пикапа  Rivian R1T, Hummer EV и Ford F-150 Lightning в версиях Pro и Lariat.

Читайте нас в Дзене!
  • Базовый Ford F-150 Lightning стоит в США около 40 000 долларов. Это самый доступный пикап в тесте и одновременно один из самых дешёвых электрокаров в США. Обе его версии снабжены двумя электромоторами и, соответственно, полным приводом. Они развивают 458 и 588 л.с. соответственно.
  • Два мотора Rivian R1T выдают 835 л.с. Он уже выступал в дрэге и объехал, среди прочих, Ram 1500 TRX, который до этого момента носил звание самого быстрого серийного пикапа в мире.

GMC Hummer EV — самый мощный среди участников заезда. Для его трёх электромоторов заявлена мощность в 1000 л.с. Она позволяет набирать 60 миль/ч (96 км/ч) за три секунды. Но, несмотря на это, ранее он уже проигрывал модели от Rivian в дрэге.

Какой пикап вы бы выбрали?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании