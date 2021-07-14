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Четыре места и регулируемый дисплей: рассекречен интерьер нового Mercedes-AMG SL

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Дмитрий Елизаров

Компания Mercedes-AMG показала первые изображения интерьера родстера SL, который станет кабриолетом. Салон будущей новинки в целом напоминает интерьеры других спорткаров марки, но отличается рядом необычных решений. В частности, положение центрального монитора водитель сможет регули­ровать по своему усмотрению.

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  • Дизайнеры компании, включая руководителя этого направления Гордена Вагенера, утверждают, что интерьер нового Mercedes-AMG SL должен напоминать о салоне культового родстера 300 SL. Вагенер, к примеру, заявил, что новый SL станет «иконой 20‑х» и назвал новый интерьер «смесью аналоговой геометрии и цифрового мира».
  • За аналоговое начало призваны отвечать главным образом необычные дефлекторы вентиляции общим числом четыре: они по замыслу дизайнеров напоминают сопла турбин. Кроме того, дух «аналого­вости» должен поддер­живать центральный тоннель в виде так называемого «воздухо­заборника NACA».
  • Цифровую же часть интерьера обеспечивают сразу три монитора: приборная панель, центральный экран и проекционный дисплей. 12,3-дюймовый монитор приборов встроен в козырёк, что защищает его от солнечных бликов. Вертикальный сенсорный экран диагональю 11,9 дюйма выполнен «парящим» и обладает собственной мобиль­ностью: угол его наклона можно будет регулировать опять-таки ради избавления от бликов. Проекционный же дисплей обеспечит трёхмерную картинку и сможет опери­ровать элементами дополненной реальности.
  • Mercedes-AMG SL получит также последнюю версию фирменной медиа­системы MBUX — её наполнение частично позаим­ствуют у актуального S‑класса, а частично сделают оригинальным. Кроме того, упомянуты обновлённые «железо» и программное обеспечение. Наконец, новинку снабдят креслами с интегриро­ванными подголовниками.
  • Mercedes-AMG SL впервые с 1989 года получит задний диван, хотя произво­дитель уже оговорился, что рассчитан второй ряд сидений на людей ростом не более полутора метров. Уточняется, что это пространство можно использовать также для перевозки ручной клади — например, сумок для гольфа.

Ранее компания рассекретила кузов родстера. Его силовую структуру выполняют из алюминия, высоко­прочных сталей, магниевых сплавов и композитов. Весит она 270 килограммов. Ожидается, что Mercedes-AMG SL получит набор гибридных установок на базе шести- и восьми­цилиндровых моторов и впервые будет оснащаться системой полного привода. Дата официаль­ного дебюта роскошного спорткара пока не уточняется.

Ну как, впечатляет?

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