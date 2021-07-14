Четыре места и регулируемый дисплей: рассекречен интерьер нового Mercedes-AMG SL
Дмитрий Елизаров
Компания Mercedes-AMG показала первые изображения интерьера родстера SL, который станет кабриолетом. Салон будущей новинки в целом напоминает интерьеры других спорткаров марки, но отличается рядом необычных решений. В частности, положение центрального монитора водитель сможет регулировать по своему усмотрению.
- Дизайнеры компании, включая руководителя этого направления Гордена Вагенера, утверждают, что интерьер нового Mercedes-AMG SL должен напоминать о салоне культового родстера 300 SL. Вагенер, к примеру, заявил, что новый SL станет «иконой 20‑х» и назвал новый интерьер «смесью аналоговой геометрии и цифрового мира».
- За аналоговое начало призваны отвечать главным образом необычные дефлекторы вентиляции общим числом четыре: они по замыслу дизайнеров напоминают сопла турбин. Кроме того, дух «аналоговости» должен поддерживать центральный тоннель в виде так называемого «воздухозаборника NACA».
- Цифровую же часть интерьера обеспечивают сразу три монитора: приборная панель, центральный экран и проекционный дисплей. 12,3-дюймовый монитор приборов встроен в козырёк, что защищает его от солнечных бликов. Вертикальный сенсорный экран диагональю 11,9 дюйма выполнен «парящим» и обладает собственной мобильностью: угол его наклона можно будет регулировать опять-таки ради избавления от бликов. Проекционный же дисплей обеспечит трёхмерную картинку и сможет оперировать элементами дополненной реальности.
- Mercedes-AMG SL получит также последнюю версию фирменной медиасистемы MBUX — её наполнение частично позаимствуют у актуального S‑класса, а частично сделают оригинальным. Кроме того, упомянуты обновлённые «железо» и программное обеспечение. Наконец, новинку снабдят креслами с интегрированными подголовниками.
- Mercedes-AMG SL впервые с 1989 года получит задний диван, хотя производитель уже оговорился, что рассчитан второй ряд сидений на людей ростом не более полутора метров. Уточняется, что это пространство можно использовать также для перевозки ручной клади — например, сумок для гольфа.
Ранее компания рассекретила кузов родстера. Его силовую структуру выполняют из алюминия, высокопрочных сталей, магниевых сплавов и композитов. Весит она 270 килограммов. Ожидается, что Mercedes-AMG SL получит набор гибридных установок на базе шести- и восьмицилиндровых моторов и впервые будет оснащаться системой полного привода. Дата официального дебюта роскошного спорткара пока не уточняется.