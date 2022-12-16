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Четвёртый концепт Audi из серии sphere покажут 26 января
Новости

Кирилл Малышев

Компания Audi рассекретит 26 января следующего члена семейства из четырёх концепт-каров серии sphere. Машину назвали Audi activesphere, и её представят во время мероприятия «Празднование прогресса».

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  • Audi activesphere представляет собой купе-кроссовер. Его первый тизер, показавший тип кузова, появился ещё в августе. Появившийся сегодня второй тизер — это вид на машину сверху. Судя по нему, у концепта будет полностью прозрачная крыша.
  • Как пишет производитель, автомобиль «обеспечивает максимальную свободу и является идеальным спутником для амбициозных приключений на свежем воздухе». Audi activesphere подойдёт поклонникам активных видов спорта, в нём сочетаются «необычайная элегантность, выдающиеся внедорожные характеристики и коммуникационные технологии».
  • Иных подробностей о машине нет. Единственное, что можно сказать с уверенностью: она, как и три предыдущих концепта в серии, будет полностью электрической и с задатками автопилота.

Ранее в семействе sphere вышли прототипы skysphere, grandsphere и urbansphere. Они представлены в кузовах купе, седан и минивэн соответственно.

Вам какие концепты больше импонируют?

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