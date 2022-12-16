Четвёртый концепт Audi из серии sphere покажут 26 января

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Кирилл Малышев
Компания Audi рассекретит 26 января следующего члена семейства из четырёх концепт-каров серии sphere. Машину назвали Audi activesphere, и её представят во время мероприятия «Празднование прогресса».
Ранее в семействе sphere вышли прототипы skysphere, grandsphere и urbansphere. Они представлены в кузовах купе, седан и минивэн соответственно.