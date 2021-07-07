«Четвёрка» BMW с множеством владельцев, аварий и штрафов: о чём не рассказывает продавец

BMW — для многих магия этих трёх букв сильнее голоса разума, призывающего выбирать подержанную машину с максимальной осмотрительностью. Тот случай, когда хочется автомобиль с бело-голубой эмблемой на капоте, даже если денег на него в обрез. Стоит ли поддаваться эмоциям или потом придётся об этом жалеть?

Сегодня в рубрике «Не бит, не крашен» заглянем на самый низ вторичного рынка премиальных автомобилей. И рассмотрим в деталях прошлое BMW 420d, выпущенного в 2013 году. Этот автомобиль желанен вдвойне — ведь это не просто BMW, а ещё и стильное купе!