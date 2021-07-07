«Четвёрка» BMW с множеством владельцев, аварий и штрафов: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
BMW — для многих магия этих трёх букв сильнее голоса разума, призывающего выбирать подержанную машину с максимальной осмотрительностью. Тот случай, когда хочется автомобиль с бело-голубой эмблемой на капоте, даже если денег на него в обрез. Стоит ли поддаваться эмоциям или потом придётся об этом жалеть?
Сегодня в рубрике «Не бит, не крашен» заглянем на самый низ вторичного рынка премиальных автомобилей. И рассмотрим в деталях прошлое BMW 420d, выпущенного в 2013 году. Этот автомобиль желанен вдвойне — ведь это не просто BMW, а ещё и стильное купе!
Главное, чем интересен этот экземпляр, — минимальная цена. Дешевле 1 500 000 рублей на вторичке купе поколения F32 просто не купить. При этом пробег автомобиля с довольно надёжным дизельным мотором не запредельный — у машин дороже сегодняшней на одометрах встречаются показатели и больше заявленных 124 тыс. км. И комплектация не совсем уж базовая, со спортивными сиденьями, парктрониками, ксеноном, климат-контролем и обогревом руля.
На фотографиях чёрный BMW, помимо общей красоты пропорций, привлекает блеском кузова без видимых дефектов и хорошим состоянием салона. Смущает разве что зимняя резина, хотя съёмку делали уже в тёплое время года.
Комментарий продавца
BMW 420D
Продаю БМВ 4 серии 2.0 дизель.
2 ключа оригинал, ПТС оригинал, юридически чистая машина.
Внешне состояние хорошее.
Технически машина в идеале,ничего не скрипит и не требует вложений.
Все менялось во время и в срок:
ТО каждые 7.000.
Колодки и диски по мере стирания датчиков,
Замена масла в акпп ,редукторе каждые 50.000км.
Двигатель работает в штатном режиме ,никаких посторонних звуков, все на оригинальной прошивке,никто в мотор не лазил.
Нигде ничего не течёт .
Компьютерная диагностика также не выявила никаких ошибок.
Пробег оригинальный .
Причина продажи - нужен автомобиль побольше и побыстрее.
Все сообщения куплю за 1/1.1/1.2/1.3 в игнор!
Все нюансы цены только при встрече!
Прошу не беспокоить салоны и перекупов.
Все подробности и нюансы по телефону.
Продавец утверждает, что внешне машина хорошая, а главное — в идеальном техническом состоянии, с «родным» пробегом и своевременным обслуживанием. И продавать её приходится только потому, что «нужен автомобиль побольше и побыстрее». Но нет ли в этом большой доли лукавства? Давайте не верить владельцу на слово, а проверять BMW как следует — с помощью сервиса ПроАвто.
«Неточность» в описании обнаруживается уже на первых страницах отчёта ПроАвто. Вопреки утверждению продавца, вместо оригинального ПТС на эту машину давно оформлен дубликат. Что неудивительно, ведь в базах ГИБДД значится, что у «четвёрки» было пять владельцев — в один документ все они поместиться не могли. Но и это ещё не всё!
Истинное количество хозяев автомобиля не знает даже отчёт ПроАвто! Не думайте, что с 2013 по 2016 год BMW простоял в шоуруме у дилера. К моменту первой официальной имеющейся регистрации купе уже не раз продавалось на Авто.ру, причём с постоянно увеличивающимся пробегом. Но данные о первых владельцах почему-то не сохранились в базах ГИБДД.
Более того, этот пробег не назвать аккуратным, потому что уже в 2015 году страховая компания рассчитывала стоимость ремонта. Сумма относительно небольшая — 100 000 рублей, а список работ и деталей (лобовое стекло с окантовками, задний фонарь, эмблема) говорит о том, что по страховке устраняли последствия неаккуратной эксплуатации.
Но и после 2015 года жизнь BMW легче не стала. Наоборот, на данный момент в базах ГИБДД зарегистрировано шесть ДТП! В каждом упомянуты повреждения то передней, то задней части автомобиля.
А если посмотреть на расчёты страховых компаний, картина ещё печальнее. Самый крупный из них, на 1 000 000 рублей, сделали после аварии в сентябре 2017 года. Он включает в себя замену как фар, лобового стекла и подушек безопасности, так и всей задней части кузова: крышки багажника, фонарей, панели задка (силовой элемент конструкции за задним бампером) и даже заливной горловины топливного бака. Список получился очень длинным, а значит «четвёрке» тогда крепко досталось.
Точно узнать, что там случилось, мы уже не сможем. Ясно только, что купе восстановили и продолжили на нём ездить. Потому что спустя полгода ГИБДД фиксирует очередное ДТП с повреждением заднего бампера, а в декабре 2018 года владелец пытается продать «четвёрку» на Авто.ру. С целой задней частью, но... разбитым передком! То есть, помимо шести зарегистрированных происшествий, на счету этой машины как минимум ещё одна авария.
И судя по фото, довольно серьёзная — похоже, что водитель автомобиля не смог разъехаться с деревом или дорожным знаком, который при ДТП упал на лобовое стекло. У машины разбит весь передок, радиаторы впечатаны в двигатель, а также снова (непонятно, в который уже раз) сработали подушки безопасности.
Комментарий продавца
Авто после дтп, мотор цел, лонжероны на месте! Обмен не интересен !
Цена до конца недели дальше сам тогда буду делать. Без торга
Впрочем, авария не лишила владельца оптимизма. Он уверял, что мотор и лонжероны не пострадали, что вряд ли, учитывая характер повреждений. Продавал разбитую машину без торга, и вообще, готов был сам её восстановить, если не найдётся покупатель.
Похоже, так он и сделал — «четвёрка» не меняла владельца, но спустя какое-то время уже продавалась на Авто.ру внешне целая и с пометкой «Отличное состояние».
Наверное, продавец и правда постарался отремонтировать машину хорошо. По крайней мере, с тех пор купе успело ещё три раза сменить хозяина, попасть в два ДТП и снова оказаться на Авто.ру — теперь уже по нижней границе рынка. Причём все владельцы явно не пылинки с BMW сдували: только за последние четыре года по этому автомобилю зарегистрировано более 100 штрафов! К счастью, оплаченных.
Так стоит ли в итоге покупать автомобиль по низу рынка? В будущем мы ещё вернёмся к этой теме, но в случае с этим экземпляром ответ, очевидно, отрицательный. Тем более, что 1 500 000 рублей — не сильно ниже средней цены на «четвёрки» поколения F32. Добавив ещё тысяч 200, можно серьёзно расширить выбор кандидатов. Что, впрочем, не отменяет необходимости проверять прошлое всех понравившихся экземпляров прежде, чем ехать на осмотр. Лучше всего с помощью сервиса ПроАвто, тем более, что пользоваться им несложно — достаточно ввести VIN или госномер в специальную форму. Которая есть даже на этой странице.