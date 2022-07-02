Четверть россиян никому не доверят руль своей машины, показало исследование

В качестве защиты от внеплановых проблем, связанных с автомобилем, 43% назвали установку противоугонных систем. Платные парковки с охраной и камерами используют 22% опрошенных. Ещё 13% прибегают к помощи скрытых кнопок, блокирующих отдельные системы машины, а 5% установили GPS-слежение. Примечательно, что 5% респондентов до сих пор практикуют «дедовский» способ и уносят домой аккумулятор.

Признались в том, что попадали в ДТП, 58% опрошенных. Из них 24% оказались виновниками, 33% были потерпевшей стороной. Половина автовладельцев (51%) считает, что в частых авариях виноваты мощные машины спортивного склада, а 49% полагают, что частота аварий зависит от водителя.

Страховщики из ВСК подсчитали, что за первые три месяца этого года чаще всего в ДТП попадали автомобили марки Toyota. В тройке лидеров также оказались Hyundai и Kia. На каждый из брендов приходится по 10–11% от общего количества аварий. Каждая пятая авария из портфеля этой страховой компании происходила в Москве.