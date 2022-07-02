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Четверть россиян никому не доверят руль своей машины, показало исследование

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Кирилл Малышев

Почти четверть (23%) россиян не пустят за руль собственного автомобиля никого другого. Это показали итоги опроса, проведённого компанией «СберАвто» среди 1075 человек со всей страны.

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  • Оставшиеся три четверти опрошенных более лояльны к другим водителям. Любому члену семьи уступят руль 26,5% респондентов. Ровно столько же готовы делиться машиной, но только с родителями и супругом. Близким друзьям доверят управление 19% водителей. Ещё 5% ответили, что позволят поехать любому знакомому человеку, если будет такая необходимость.
  • В качестве защиты от внеплановых проблем, связанных с автомобилем, 43% назвали установку противоугонных систем. Платные парковки с охраной и камерами используют 22% опрошенных. Ещё 13% прибегают к помощи скрытых кнопок, блокирующих отдельные системы машины, а 5% установили GPS-слежение. Примечательно, что 5% респондентов до сих пор практикуют «дедовский» способ и уносят домой аккумулятор.
  • Признались в том, что попадали в ДТП, 58% опрошенных. Из них 24% оказались виновниками, 33% были потерпевшей стороной. Половина автовладельцев (51%) считает, что в частых авариях виноваты мощные машины спортивного склада, а 49% полагают, что частота аварий зависит от водителя.

Страховщики из ВСК подсчитали, что за первые три месяца этого года чаще всего в ДТП попадали автомобили марки Toyota. В тройке лидеров также оказались Hyundai и Kia. На каждый из брендов приходится по 10–11% от общего количества аварий. Каждая пятая авария из портфеля этой страховой компании происходила в Москве.

А вы кому готовы доверить руль?

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