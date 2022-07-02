Четверть россиян никому не доверят руль своей машины, показало исследование

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Что делать, если попал в ДТП
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Кирилл Малышев
Почти четверть (23%) россиян не пустят за руль собственного автомобиля никого другого. Это показали итоги опроса, проведённого компанией «СберАвто» среди 1075 человек со всей страны.
Страховщики из ВСК подсчитали, что за первые три месяца этого года чаще всего в ДТП попадали автомобили марки Toyota. В тройке лидеров также оказались Hyundai и Kia. На каждый из брендов приходится по 10–11% от общего количества аварий. Каждая пятая авария из портфеля этой страховой компании происходила в Москве.