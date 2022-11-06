Электромобили стали заметно дешевле машин с ДВС в Китае, но остаются дороже в Европе и США

Четверть миллиона Фольксвагенов отозвали из-за «несущественной» проблемы
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Александр Орехов

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) потребовала от американского подразделения группы Volkswagen отправить на сервис сразу 224 704 автомобиля из-за дефекта, который сам производитель ранее счёл несущественным. Речь идёт о машинах, произведённых в 2018-2019 годах, причём проблему в них обнаружили еще в 2020-м.

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  • Как выяснилось, система контроля давления в шинах не способна достаточно быстро определить, что все четыре колеса спускаются одновременно. Причём во всех остальных сценариях — даже если терять воздух будут три колеса — она функционирует исправно.
  • Под отзывную кампанию попали Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport, несколько представителей семейства Golf, Jetta, Tiguan, а также Audi A3 и Q3. О необходимости предоставить машины на сервис в ближайший дилерский центр для бесплатного обновления ПО владельцев начнут уведомлять с 30 декабря.

Ранее этой осенью NHTSA инициировала отзыв всех проданных детских квадроциклов Tesla Cyberquad. Причиной для этого послужил инцидент с участием 36-летней женщины.

Сталкивались с сервисными кампаниями?

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