Четверть миллиона Фольксвагенов отозвали из-за «несущественной» проблемы

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Автомобили будут отзывать через Госуслуги: как это будет работать
Электромобили стали заметно дешевле машин с ДВС в Китае, но остаются дороже в Европе и США
Александр Орехов
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) потребовала от американского подразделения группы Volkswagen отправить на сервис сразу 224 704 автомобиля из-за дефекта, который сам производитель ранее счёл несущественным. Речь идёт о машинах, произведённых в 2018-2019 годах, причём проблему в них обнаружили еще в 2020-м.
Ранее этой осенью NHTSA инициировала отзыв всех проданных детских квадроциклов Tesla Cyberquad. Причиной для этого послужил инцидент с участием 36-летней женщины.