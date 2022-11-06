Четверть миллиона Фольксвагенов отозвали из-за «несущественной» проблемы

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) потребовала от американского подразделения группы Volkswagen отправить на сервис сразу 224 704 автомобиля из-за дефекта, который сам производитель ранее счёл несущественным. Речь идёт о машинах, произведённых в 2018-2019 годах, причём проблему в них обнаружили еще в 2020-м.