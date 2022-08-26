Четверть миллиарда за УАЗ на батарейках, гид по цветам милицейских машин и продажи антикризисной «Нивы». Главное за день

Редакция Авто.ру
Добрый вечер! После многочисленных слухов, который появлялись на протяжении нескольких последних лет, компания Audi объявила о своём участии в Формуле-1 официально. Бренд появится в чемпионате в 2026 году. С нетерпением ждём ещё одного заводского коллектива и переходим к другим важным событиям последних 24 часов.
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Инвестиции в УАЗ на батарейках
Минпромторг выделит 286 миллионов рублей на производство электрической версии УАЗ Профи. Однако получит деньги не Ульяновский завод, а компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (EVM), которая и занимается переводом грузовика на электротягу. Технический запуск сборки электромобилей запланирован на сентябрь 2022 года.
Нужен ли техосмотр при ДТП?
Отмена техосмотра оставила массу вопросов: например, водители так и не поняли, будут ли его требовать в случае ДТП или нет. И если да, то в каких случаях? Мы решили разобраться с этой щекотливой темой, а помог нам опытный профильный юрист.
Немного важных новостей
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Почитать перед сном
Сегодня патрульные автомобили ДПС красят в бело-синий цвет, и мы уже привыкли считать это сочетание традиционным для машин полиции и ГИБДД. Но так было не всегда. На фестивалях классик-каров или полках с масштабными моделями вы наверняка видели жёлто-синие «Жигули», «Волги», «Москвичи» с мигалками и надписью «Милиция». Почему было именно так и зачем всё изменилось? Сейчас объясним.
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Слышали что-нибудь о братьях Уттингтонах — Доне и Билле? А между тем, они побеждали в Ле-Мане и очень успешно выступали у себя на родине — в США. Но интересны не только их спортивные успехи, но и способ, которым семейство зарабатывало на гонки. Рассказываем и увлекательную и полную мифов историю автоспортивной семьи.
Кстати!
У Форда скопилось столько неукомплектованных пикапов, что их видно даже из космоса!