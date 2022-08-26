Четверть миллиарда за УАЗ на батарейках, гид по цветам милицейских машин и продажи антикризисной «Нивы». Главное за день

Сегодня патрульные автомобили ДПС красят в бело-синий цвет, и мы уже привыкли считать это сочетание традиционным для машин полиции и ГИБДД. Но так было не всегда. На фестивалях классик-каров или полках с масштабными моделями вы наверняка видели жёлто-синие «Жигули», «Волги», «Москвичи» с мигалками и надписью «Милиция». Почему было именно так и зачем всё изменилось? Сейчас объясним.

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Слышали что-нибудь о братьях Уттингтонах — Доне и Билле? А между тем, они побеждали в Ле-Мане и очень успешно выступали у себя на родине — в США. Но интересны не только их спортивные успехи, но и способ, которым семейство зарабатывало на гонки. Рассказываем и увлекательную и полную мифов историю автоспортивной семьи.

