Чешская Praga представила суперкар Bohema: 2,3 секунды до сотни и цена 1,3 миллиона долларов

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Дмитрий Елизаров
Компания Praga из Чехии рассекретила суперкар Bohema. Он получил полностью карбоновый кузов и форсированный двигатель от Nissan GT-R, благодаря которому способен разгоняться до 100 км/ч за 2,3 секунды. Ориентирована новинка на гоночный трек, но допущена и на дороги общего пользования. Всего соберут только 89 таких машин по цене от 1,3 миллиона долларов.
Ещё один суперкар с необычным дизайном кузова на днях представил стартап Hyperion. Купе XP-1 оснащено водородной силовой установкой на 2038 л.с. По расчётам разработчиков, до 100 км/ч суперкар разгонится за 2,5 секунды, а его запас хода составляет 1600 километров.