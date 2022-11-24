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Чешская Praga представила суперкар Bohema: 2,3 секунды до сотни и цена 1,3 миллиона долларов
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Дмитрий Елизаров

Компания Praga из Чехии рассекретила суперкар Bohema. Он получил полностью карбоновый кузов и форсированный двигатель от Nissan GT-R, благодаря которому способен разгоняться до 100 км/ч за 2,3 секунды. Ориентирована новинка на гоночный трек, но допущена и на дороги общего пользования. Всего соберут только 89 таких машин по цене от 1,3 миллиона долларов.

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  • Praga Bohema располагает карбоновым монококом, подвесками типа «пушрод» и продуманной аэродинамикой, для настройки которой использовались технологии Формулы-1. Сама Bohema весит менее тонны, а её аэродинамические элементы способны обеспечить прижимную силу эквивалентом 900 килограммов на скорости более 250 км/ч. Кроме того, суперкар отличается «гоночным» дизайном кузова, стилизованным под болиды для гонок на выносливость.
  • В трековом стиле решён и двухместный интерьер с креслами-ковшами, массивной центральной консолью и рулём-штурвалом. Единственная видимая приборная панель интегрирована в ступицу руля, но имеется и док-станция под смартфон. Отделан салон алькантарой и карбоном.
  • Praga Bohema получила 3,8-литровый V6 от Nissan GT-R: моторы для чешской компании готовят в Великобритании. После замены системы турбонаддува и установки титановой выхлопной системы двигатель развивает 700 л.с., что позволяет суперкару набирать первые 100 км/ч за 2,3 секунды при максимальной скорости 300 км/ч. Ассистирует мотору шестиступенчатая секвентальная коробка Hewland.
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  • По мнению протестировавшего новинку экс-пилота Формулы-1 Ромена Грожана, Bohema способна на гоночном треке составить конкуренцию болидам класса GT3. При этом для более комфортной повседневной эксплуатации суперкар снабдили, к примеру, регулируемыми креслами и кондиционером. Грожан заявил, что на обычных дорогах Bohema движется плавно, а шум двигателя не мешает общаться с пассажиром.
  • Производство Bohema стартует в следующем году, компания планирует выпускать около двух десятков суперкаров в год. Общий тираж в 89 машин — это отсылка к 89-й годовщине победы Praga Alfa в гонке «1000 миль Чехословакии». Она состоялась в 1933 году по маршруту Прага — Братислава.

Ещё один суперкар с необычным дизайном кузова на днях представил стартап Hyperion. Купе XP-1 оснащено водородной силовой установкой на 2038 л.с. По расчётам разработчиков, до 100 км/ч суперкар разгонится за 2,5 секунды, а его запас хода составляет 1600 километров.

Рискнули бы выехать на таком суперкаре на улицу?

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