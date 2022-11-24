Чешская Praga представила суперкар Bohema: 2,3 секунды до сотни и цена 1,3 миллиона долларов

Компания Praga из Чехии рассекретила суперкар Bohema. Он получил полностью карбоновый кузов и форсированный двигатель от Nissan GT-R, благодаря которому способен разгоняться до 100 км/ч за 2,3 секунды. Ориентирована новинка на гоночный трек, но допущена и на дороги общего пользования. Всего соберут только 89 таких машин по цене от 1,3 миллиона долларов.