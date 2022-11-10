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Чешская фирма Praga готовит новый суперкар
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Дмитрий Елизаров

Компания Praga опубликовала видеотизер новой модели — суперкара с бензиновым мотором, который, как обещают разработчики, обеспечит экстремальные характеристики. Премьера состоится 23 ноября. Вероятнее всего, новинка станет своего рода наследником суперкара Praga R1.

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  • Компания пообещала, что новинка будет построена по традиционным канонам: лёгкий вес благодаря кузову из карбона и бензиновый мотор с титановым выхлопом. Утверждается, что экстремальный суперкар ориентирован на водителей-энтузиастов.
  • На тизере можно увидеть развитые колёсные арки и компактный кокпит, при этом ярко выраженных аэродинамических элементов наподобие антикрыла суперкар лишён.
  • В компании уточнили, что представят не концептуальную разработку, а готовую к эксплуатации машину, на которой можно будет ездить как по дорогам, так и по гоночным трассам.

Трековый спорткар Praga R1

  • Фирма Praga Global известна своей спортивной техникой в разных отраслях — от картов до самолётов. Автомобильное подразделение Praga Cars располагается в Словакии и выпускает сейчас только одну модель — трековый R1. Суперкар весит 643 килограмма и оснащается двухлитровым 365-сильным мотором.

Летом суперкар с похожим условно-дорожным статусом представила швейцарская компания Picasso Automotive. Их Picasso 660 LMS оснащается гоночным V6 объёмом 3,0 литра, развивающим 660 л.с. в сочетании с шестиступенчатой секвентальной коробкой.

Слышали когда-нибудь о такой фирме?

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