Чешская фирма Praga готовит новый суперкар

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Дмитрий Елизаров
Компания Praga опубликовала видеотизер новой модели — суперкара с бензиновым мотором, который, как обещают разработчики, обеспечит экстремальные характеристики. Премьера состоится 23 ноября. Вероятнее всего, новинка станет своего рода наследником суперкара Praga R1.
Летом суперкар с похожим условно-дорожным статусом представила швейцарская компания Picasso Automotive. Их Picasso 660 LMS оснащается гоночным V6 объёмом 3,0 литра, развивающим 660 л.с. в сочетании с шестиступенчатой секвентальной коробкой.