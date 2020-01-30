Автомобиль сбросили с дамбы с человеком внутри

Chery Tiggo на вторичке: определяем пробег по цвету салона

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Китайские автомобили уже становились героями рубрики «Осторожно, окрашено»: внедорожники Great Wall с пробегом удивили небывалой живучестью, простотой и надёжностью. Однако нашему краснодарскому гостю Вартану Даниеляну с трудом верится в подобные выводы, и он твёрдо намерен доказать, что на самом деле с китайцами лучше не связываться. Противостоять ему в этом споре будет Кирилл Авторевизорро, а в качестве подопытного выбран «родственник» Toyota RAV4 — кроссовер Chery Tiggo. Кто в итоге окажется прав?

— Ищем кроссовер за миллион рублей: https://youtu.be/g9LokmrzdZU — Ищем хорошие машины, которых все боятся: https://youtu.be/nd0y5cKrAx4 — Удивляемся состоянию китайских Great Wall https://youtu.be/hixUT2SLGYo Китайские автомобили уже становились героями рубрики «Осторожно, окрашено»: внедорожники Great Wall с пробегом удивили небывалой живучестью, простотой и надёжностью. Однако нашему краснодарскому гостю Вартану Даниеляну с трудом верится в подобные выводы, и он твёрдо намерен доказать, что на самом деле с китайцами лучше не связываться. Противостоять ему в этом споре будет Кирилл Авторевизорро, а в качестве подопытного выбран «родственник» Toyota RAV4 — кроссовер Chery Tiggo. Кто в итоге окажется прав? #осторожноокрашено

Взяли бы Chery Tiggo за 300 тысяч?

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