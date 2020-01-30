Chery Tiggo на вторичке: определяем пробег по цвету салона

Китайские автомобили уже становились героями рубрики «Осторожно, окрашено»: внедорожники Great Wall с пробегом удивили небывалой живучестью, простотой и надёжностью. Однако нашему краснодарскому гостю Вартану Даниеляну с трудом верится в подобные выводы, и он твёрдо намерен доказать, что на самом деле с китайцами лучше не связываться. Противостоять ему в этом споре будет Кирилл Авторевизорро, а в качестве подопытного выбран «родственник» Toyota RAV4 — кроссовер Chery Tiggo. Кто в итоге окажется прав?