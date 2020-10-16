Рассекречены комплектации премиального кроссовера Cheryexeed TXL для России
Дмитрий Елизаров
Продажи премиального китайского кроссовера Cheryexeed TXL в России начнутся 22 октября, сообщает портал «Китайские автомобили». На рынок модель выйдет только в двух богато оснащённых комплектациях и исключительно с полным приводом.
Комплектация Luxury подразумевает шесть подушек безопасности, галогенные фары со светодиодными ходовыми огнями, электрический «ручник» и
18-дюймовые колёсные диски. Подогреваться у такого кроссовера будут электрозеркала, лобовое стекло и передние кресла. Интерьер отделают кожей, а водительское сиденье снабдят электрорегулировками.
Диагональ цифровой панели приборов — 10,25 дюйма, медиасистеме достанется 10,1-дюймовый монитор. Система сможет общаться со смартфонами, получит протокол Bluetooth, 4 USB-порта и камеру заднего вида. Обещаны датчики дождя, света, давления в шинах и задний парктроник.
Помогать водителю среди прочего будут система противодействия опрокидыванию, ассистенты старта на подъёме и экстренного торможения, а также функция автоматической сушки тормозных дисков.
В исполнении Flagship колёсные диски увеличатся до 19 дюймов, фары станут светодиодными, появится панорамное остекление и добавятся 2 дополнительных динамика. В списке отличий упоминаются также камеры кругового обзора, атмосферная подсветка салона и дополнительные водительские ассистенты — например, парковочный помощник, а также функции контроля слепых зон и безопасного выезда задним ходом.
Cheryexeed TXL укомплектуют для российского рынка безальтернативным 186-сильным турбомотором объёмом 1,6 литра в паре с семиступенчатым «роботом» с «мокрыми» сцеплениями. Привод — только полный с электронной блокировкой дифференциала.
В будущем линейка премиального бренда компании Chery может пополниться ещё двумя кроссоверами — более компактным LX и более крупным VX, длина которого вплотную приближается к 5 метрам.