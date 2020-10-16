Представлен самый дешёвый европейский электрокар

Рассекречены комплектации премиального кроссовера Cheryexeed TXL для России

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Дмитрий Елизаров

Продажи премиального китайского кроссовера Cheryexeed TXL в России начнутся 22 октября, сообщает портал «Китайские автомо­били». На рынок модель выйдет только в двух богато оснащённых комп­лектациях и исключительно с полным приводом.

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  • Комплектация Luxury подразуме­вает шесть подушек безопас­ности, галогенные фары со свето­диодными ходовыми огнями, электриче­ский «ручник» и 18-дюймо­вые колёсные диски. Подо­греваться у такого кроссовера будут электро­зеркала, лобовое стекло и передние кресла. Интерьер отделают кожей, а водитель­ское сиденье снабдят электро­регулировками.

  • Диагональ цифровой панели приборов — 10,25 дюйма, медиа­системе достанется 10,1-дюймовый монитор. Система сможет общаться со смарт­фонами, получит протокол Bluetooth, 4 USB-порта и камеру заднего вида. Обещаны датчики дождя, света, давления в шинах и задний парктроник.

  • Помогать водителю среди прочего будут система противо­действия опрокиды­ванию, асси­стенты старта на подъёме и экстренного торможения, а также функция автомати­ческой сушки тормозных дисков.

  • В исполнении Flagship колёсные диски увеличатся до 19 дюймов, фары станут свето­диодными, появится панорамное остекле­ние и добавятся 2 допол­нительных динамика. В списке отличий упоми­наются также камеры кругового обзора, атмосферная подсветка салона и допол­нительные водительские ассистенты — например, парко­вочный помощник, а также функции контроля слепых зон и безопасного выезда задним ходом.

  • Cheryexeed TXL укомплектуют для россий­ского рынка безальтер­нативным 186-сильным турбо­мотором объёмом 1,6 литра в паре с семиступен­чатым «роботом» с «мокрыми» сцепле­ниями. Привод — только полный с электронной блокировкой дифференциала.

  • В будущем линейка премиального бренда компании Chery может пополниться ещё двумя кроссоверами — более компакт­ным LX и более круп­ным VX, длина которого вплотную приближается к 5 метрам.

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