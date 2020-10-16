Рассекречены комплектации премиального кроссовера Cheryexeed TXL для России

Комплектация Luxury подразуме­вает шесть подушек безопас­ности, галогенные фары со свето­диодными ходовыми огнями, электриче­ский «ручник» и 18-дюймо ­вые колёсные диски. Подо­греваться у такого кроссовера будут электро­зеркала, лобовое стекло и передние кресла. Интерьер отделают кожей, а водитель­ское сиденье снабдят электро­регулировками.

Диагональ цифровой панели приборов — 10,25 дюйма, медиа­системе достанется 10,1-дюймовый монитор. Система сможет общаться со смарт­фонами, получит протокол Bluetooth, 4 USB-порта и камеру заднего вида. Обещаны датчики дождя, света, давления в шинах и задний парктроник.

Помогать водителю среди прочего будут система противо­действия опрокиды­ванию, асси­стенты старта на подъёме и экстренного торможения, а также функция автомати­ческой сушки тормозных дисков.

В исполнении Flagship колёсные диски увеличатся до 19 дюймов, фары станут свето­диодными, появится панорамное остекле­ние и добавятся 2 допол­нительных динамика. В списке отличий упоми­наются также камеры кругового обзора, атмосферная подсветка салона и допол­нительные водительские ассистенты — например, парко­вочный помощник, а также функции контроля слепых зон и безопасного выезда задним ходом.

Cheryexeed TXL укомплектуют для россий­ского рынка безальтер­нативным 186-сильным турбо­мотором объёмом 1,6 литра в паре с семиступен­чатым «роботом» с «мокрыми» сцепле­ниями. Привод — только полный с электронной блокировкой дифференциала.