Марка Chery представила в России флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro: известны цены
Дмитрий Елизаров
В России стартовали продажи самого крупного и дорогого кроссовера марки Chery — модели Tiggo 8 Pro. Кроссовер получил два турбомотора на выбор, семь мест в салоне, широкий набор бортового оборудования, но остался переднеприводным. Цена — от
Габариты вседорожника составляют 4722×1860×1705 миллиметров при колёсной базе в 2710 миллиметров. Семиместная модификация располагает багажником объёмом лишь 193 литра, но сложив два задних ряда сидений его можно увеличить до 2101 литра. Дорожный просвет Tiggo 8 Pro в российской спецификации равен 190 миллиметрам. Базируется вседорожник на платформе T1X с многорычажной задней подвеской, в разработке которой участвовали инженеры Jaguar Land Rover.
Базовая комплектация Tiggo 8 Pro оснащается «турбочетвёркой» объёмом 2,0 литра, развивающей 170 л.с. и 250 Нм крутящего момента. В паре с ней работает вариатор, а на набор
100 км/чу такого Tiggo 8 Pro уйдёт 10 секунд.
Более дорогие версии кроссовера оснастят более мощным, но менее габаритным двигателем. Агрегат объёмом 1,6 литра обеспечит 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента и в паре с семиступенчатым «роботом» ускорит кроссовер до сотни уже за 8,9 секунды. С этим мотором Tiggo 8 Pro может разогнаться до
185 км/ч,а вот максималка двухлитровой версии составляет 200 км/ч.При этом оба мотора адаптированы для работы на 92-мбензине.
Интерьер кроссовера отличается двумя дисплеями диагональю 12,3 дюйма для приборной панели и медиасистемы, а ещё одна сенсорная панель диагональю 8 дюймов служит для управления климатом. В списке доступных опций названы 6 подушек безопасности, светодиодная оптика с анимированными «поворотниками», панорамная крыша, передние и задние парктроники, атмосферная подсветка салона, камеры кругового обзора, кожаная отделка интерьера с электрорегулировками передних кресел, подогрев второго ряда кресел и дистанционный запуск двигателя.
Базовая стоимость кроссовера Chery Tiggo 8 Pro в комплектации Prestige лишь на 100 рублей не дотянула до психологической границы в 2 миллиона рублей. В этой версии вседорожник оснащается двухлитровым мотором. Более мощный силовой агрегат Chery предложила как часть опциональных пакетов Speedline (200 тысяч рублей) и Dreamline (350 тысяч рублей). Помимо двигателя в них включены и некоторые опции, недоступные в базовой комплектации, — например, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка, сенсорная панель для климатической установки и отделка интерьера тёмно-коричневой кожей наппа.
За 2 199 900 рублей в России можно стать владельцем Kia Sorento нового поколения в базовой комплектации со 179-сильным 2,5-литровым мотором и передним приводом. В схожую минимальную сумму —
2 098 000рублей — обойдётся ещё один семиместный переднеприводный вседорожник из Китая под названием GAC GS8, который оснащается 190-сильным двигателем.
Систему полного привода, как сообщалось ранее, кроссовер в российской спецификации может получить к концу нынешнего года. Однако пока неизвестно, с каким именно двигателем её планируется сочетать — с одним из уже анонсированных или ради привода на все колёса моторная гамма Tiggo 8 Pro будет расширена.