Марка Chery представила в России флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro: известны цены

Габариты вседорожника составляют 4722×1860×1705 милли­метров при колёсной базе в 2710 милли­метров. Семи­местная моди­фикация располагает багажником объёмом лишь 193 литра, но сложив два задних ряда сидений его можно увеличить до 2101 литра. Дорожный просвет Tiggo 8 Pro в российской специ­фикации равен 190 милли­метрам. Базируется вседорожник на платформе T1X с много­рычажной задней подвеской, в разработке которой участвовали инженеры Jaguar Land Rover.

Базовая комплектация Tiggo 8 Pro оснащается «турбочетвёркой» объёмом 2,0 литра, развивающей 170 л.с. и 250 Нм крутящего момента. В паре с ней работает вариатор, а на набор 100 км/ч у такого Tiggo 8 Pro уйдёт 10 секунд.

Более дорогие версии кроссовера оснастят более мощным, но менее габаритным двигателем. Агрегат объёмом 1,6 литра обеспечит 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента и в паре с семиступен­чатым «роботом» ускорит кроссовер до сотни уже за 8,9 секунды. С этим мотором Tiggo 8 Pro может разогнаться до 185 км/ч, а вот максималка двух­литровой версии составляет 200 км/ч. При этом оба мотора адаптиро­ваны для работы на 92-м бензине.

Интерьер кроссовера отличается двумя дисплеями диагональю 12,3 дюйма для приборной панели и медиа­системы, а ещё одна сенсорная панель диагональю 8 дюймов служит для управления климатом. В списке доступных опций названы 6 подушек безопас­ности, свето­диодная оптика с анимиро­ванными «поворот­никами», панорамная крыша, передние и задние парк­троники, атмо­сферная подсветка салона, камеры кругового обзора, кожаная отделка интерьера с электро­регулировками передних кресел, подогрев второго ряда кресел и дистанци­онный запуск двигателя.

Базовая стоимость кроссовера Chery Tiggo 8 Pro в комплектации Prestige лишь на 100 рублей не дотянула до психо­логиче­ской границы в 2 миллиона рублей. В этой версии вседорожник оснащается двух­литровым мотором. Более мощный силовой агрегат Chery предложила как часть опциональ­ных пакетов Speedline (200 тысяч рублей) и Dreamline (350 тысяч рублей). Помимо двигателя в них включены и некоторые опции, недоступные в базовой комплектации, — например, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка, сенсорная панель для климатиче­ской установки и отделка интерьера тёмно-коричневой кожей наппа.

За 2 199 900 рублей в России можно стать владельцем Kia Sorento нового поколения в базовой комплектации со 179-сильным 2,5-литровым мотором и передним приводом. В схожую минимальную сумму — 2 098 000 рублей — обойдётся ещё один семи­местный передне­приводный вседорожник из Китая под названием GAC GS8, который оснащается 190-сильным двигателем.