Chery привезёт в Россию конкурента Skoda Kodiaq
Николай Андреев
Китайская компания Chery объявила, что в марте 2020 года начнутся продажи кроссовера Tiggo 8, который будет предлагаться с тремя рядами сидений. Вседорожник построен на платформе T1X, разработанной совместно с Jaguar Land Rover, и является самой крупной моделью бренда.
По габаритам Chery Tiggo 8 близок к Skoda Kodiaq. Длина китайского кроссовера составляет 4700 миллиметров, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм, а колёсная база — 2710 мм. Дорожный просвет переднеприводной модели равняется 190 мм.
Как и Кодияк, Tiggo 8 будет доступен с пятью или семью посадочными местами. Минимальный объём багажника «китайца» составляет 193 литра, а максимальный — 1932 литра. В стандартном состоянии с поднятым вторым рядом кресел отсек вмещает 892 литра.
В России Chery Tiggo 8 предложат с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 170 л.с. (250 Н·м). Двигатель работает на бензине
АИ-92и сочетается только с вариатором.
На российский рынок Chery Tiggo 8 будут поставлять из Китая. Цены и список оснащения обнародуют ближе к началу продаж.