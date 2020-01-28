Chery привезёт в Россию конкурента Skoda Kodiaq

По габаритам Chery Tiggo 8 близок к Skoda Kodiaq. Длина китайского крос­совера составляет 4700 милли­метров, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм, а колёсная база — 2710 мм. Дорожный просвет переднеприводной модели равняется 190 мм.

Как и Кодияк, Tiggo 8 будет доступен с пятью или семью посадоч­ными местами. Мини­мальный объём багажника «китайца» состав­ляет 193 литра, а максимальный — 1932 литра. В стандартном состоянии с поднятым вторым рядом кресел отсек вмещает 892 литра.

В России Chery Tiggo 8 пред­ложат с двух­литровым бензиновым турбомотором мощностью 170 л.с. (250 Н·м). Двигатель работает на бензине АИ-92 и сочетается только с вариатором.