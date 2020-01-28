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Chery привезёт в Россию конкурента Skoda Kodiaq

Новости

Николай Андреев

Китайская компания Chery объявила, что в марте 2020 года начнутся продажи крос­совера Tiggo 8, который будет пред­лагаться с тремя рядами сидений. Все­дорожник построен на платформе T1X, раз­работанной совместно с Jaguar Land Rover, и является самой крупной моделью бренда.

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  • По габаритам Chery Tiggo 8 близок к Skoda Kodiaq. Длина китайского крос­совера составляет 4700 милли­метров, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм, а колёсная база — 2710 мм. Дорожный просвет переднеприводной модели равняется 190 мм.

  • Как и Кодияк, Tiggo 8 будет доступен с пятью или семью посадоч­ными местами. Мини­мальный объём багажника «китайца» состав­ляет 193 литра, а максимальный — 1932 литра. В стандартном состоянии с поднятым вторым рядом кресел отсек вмещает 892 литра.

  • В России Chery Tiggo 8 пред­ложат с двух­литровым бензиновым турбомотором мощностью 170 л.с. (250 Н·м). Двигатель работает на бензине АИ-92 и сочетается только с вариатором.

  • На российский рынок Chery Tiggo 8 будут поставлять из Китая. Цены и список оснащения обнародуют ближе к началу продаж.

Сможет Tiggo 8 побороться с европейскими, японскими и корейскими конкурентами? 

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