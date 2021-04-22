На правах старшего. Четыре мнения про новейший кроссовер Chery Tiggo 8 Pro
Редакция Авто.ру
Десять лет назад хорошим тоном было ругать китайскую технику, но сейчас вектор сменился на противоположный — дескать, наконец-то китайцы научились делать нормальные автомобили. Действительно, отрицать прогресс бессмысленно, и чтобы осмыслить его, мы решили оценить едва ли не самую свежую новинку из Поднебесной — кроссовер Chery Tiggo 8 Pro. В конце концов, кому как не флагману давно и прочно укрепившейся на российском рынке марки держать ответ за весь Китай?
Среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro — это результат довольно глубокого рестайлинга уже знакомой нам модели Tiggo 8. При этом новинка не сменила предшественника, а дополнила линейку: как и у себя на родине, «прошка» продаётся параллельно со старой «восьмёркой». С последней новинка делит и двухлитровый турбомотор 2.0 (170 сил) вкупе с вариатором, а дорогие версии получили турбочетвёрку 1.6 TGDI с отдачей 186 сил, которая агрегатируется с «мокрым» роботом
Интересно, что от китайской версии наша отличается не только названием (Pro вместо Plus), но и салоном. На домашнем рынке у кроссовера цифровая панель приборов объединена с тачскрином мультимедийки — примерно как на Мерседесах последних лет. Нам же достался какой-то промежуточный вариант между прежней «восьмёркой» и китайским «плюсом» — с двумя экранами, но раздельными. А полного привода нет ни у нас, ни в Китае, хотя платформа T1X допускает его использование. Правда, в конце года Chery вроде бы обещает привезти в Россию полноприводный вариант, но о нём пока можно говорить лишь в сослагательном наклонении.
Прайс-лист у китайцев тоже не совсем обычный. Формально комплектация всего одна — Prestige за
К этому можно добавить один из двух пакетов: Speedline за 200 тысяч либо Dreamline за 270 тысяч. При этом базовый двигатель 2.0 Turbo с вариатором автоматически меняется на 1.6 TGDI в паре с преселективным «роботом». Первый пакет добавляет к начальной комплектации улучшенную отделку интерьера и атмосферную подсветку, более крупные дисплеи приборной панели и мультимедийки, а также беспроводную зарядку для смартфона, но одновременно изымает передний парктроник и камеры кругового обзора. Пакет Dreamline подразумевает максимальный уровень оснащения без компромиссов: ко всему вышеперечисленному добавляются панорамный люк, наружная подсветка под зеркалами, мониторинг слепых зон, сенсорная панель управления климатом, электрические передние кресла с памятью для водителя, зеркало с автозатемнением, плафоны подсветки в козырьках и накладки на педалях.
В конкуренты Tiggo 8 Pro можно записать сравнительно крупные кроссоверы с передними ведущими колёсами и автоматической трансмиссией стоимостью в диапазоне 2–2,35 млн рублей. В первую очередь, это переднеприводные модификации Kia Sorento (2,35 млн), Skoda Kodiaq (1,91–2,31 млн), Mitsubishi Outlander (1,86–2,11 млн), Nissan
В целом, звучит неплохо — но что на деле? Мы дали поездить на машине редакторам Журнала и собрали их личные впечатления.
Кирилл Бревдо
Chery Tiggo 8 Pro умеет пустить пыль в глаза, если встречать его по одёжке. Он симпатичен, хотя его внешность, скорее, усреднённая, нежели оригинальная. Он современен своим кожано-сенсорным салоном, пока не начнёшь вникать в нюансы. Он умеет разгоняться и ловко перебирать передачами, а значит, не опростоволосится перед клиентом на дилерском тест-драйве. И пусть отдельно взятый я не смог поддаться немного наигранному обаянию «прошки», ни секунды не сомневаюсь, что найдётся достаточное количество очарованных его несметными богатствами. В конце концов, заметное распространение «китайцев» на дорогах явно свидетельствует о том, что их перестают бояться.
Что не понравилось? В целом — мелочи. Но здесь важнее не их принципиальное наличие, а специфический ассортимент. Неотключаемый автохолд раздражает, особенно когда он сочетается с системой старт-стоп. Глянцевый пластик на центральном тоннеле тоже бесит. Он уже давно неоригинален, но всё так же неопрятен в своей маркости и уязвимости. Дизайн приборов, подчёркивающий их виртуальность, кажется надуманным и не добавляет удобства пользования.
Взаимные регулировки руля и кресла неоптимальны — хочется отрегулировать угол наклона подушки и подвинуть поближе руль, а нельзя. И ещё этот полуобогрев передних сидений — ну почему нельзя было проложить термоэлементы и в спинке? А для того, чтобы уточнить, как именно правильно программировать память водительского кресла, чтобы оно не жило своей жизнью, мне пришлось звонить в представительство: все привычные алгоритмы запоминания параметров не позволили добиться желаемого результата. Наконец, за два с лишним «ляма» кроссовер должен быть полноприводный.
Объективно — автомобиль неплохой. Мультимедийка вроде толковая, мой любимый Apple CarPlay поддерживает. Отлично реализована система кругового обзора с возможностью вращать виртуальный Tiggo как хочешь — жаль только, что в жизни машина красная, а на экране почему-то белая. Едет кроссовер тоже вовсе не противно, хотя плавность хода могла бы быть лучше. Неплохо сделанный продукт! Просто не мой вариант. Но многим — уверен — зайдёт: то, что раздражает меня, другому покажется вполне нормальным.
Иван Ананьев
Года с 2005-го мы ждём, что китайцы вот-вот дадут всем жару: научатся, купят специалистов и завалят весь мир дешёвыми хорошими автомобилями. И из года в год журналисты повторяют мантры о том, что это уже «почти случилось», а машины из Поднебесной почти настоящие. Просто им нужно ещё чуть-чуть времени — для того, чтобы вы реально начали выбирать между условной Шкодой и условным Chery. И каждый год нам показывают очередного «нормального китайца». Но факт в том, что рынок китайских машин в России, по данным
Вот я — семейный человек с двумя детьми и дачей — похож на целевую аудиторию такой машины. И у меня уже есть подобный автомобиль европейского бренда с почти идеальной эргономикой, отличной управляемостью и качественной отделкой. Но на большой Tiggo я всё равно смотрю с реальным интересом — и (если честно) небольшой скидкой на происхождение.
Так вот: жёсткая подвеска, о которой говорят коллеги, меня давно не смущает (если вы ездили, например, на Тигуане, то поймёте, о чём я), силовой агрегат вполне себе неплох, а размеры салона полностью и даже с излишком покрывают все мои требования. Мне не нужны номинальные креслица третьего ряда, но я не против иметь их на какой-нибудь редкий случай. А вот эргономика и управляемость меня не устраивают: я не могу сесть за рулём так, как привык, и мне не нравится договариваться с машиной о скорости проезда каждого поворота. Увы, приходится, потому что «мгновенные реакции и малые крены» — это не про Chery. Ну и глянец сенсорных экранов меня бесит — кажется, что я слишком стар для этого...
Но когда (и если) китайцы поставят сюда полный привод, то я буду готов всерьёз ещё раз изучить прайс-лист на эту машину. Если, конечно, к тому моменту дети не вырастут, а я случайно не разбогатею и не пойду искать подержанный Porsche 911 вместо семейного кроссовера. Или если та моя европейская модель нового поколения вдруг окажется мне не по карману... то я смогу ездить и на таком Tiggo. Разве что без особого водительского удовольствия.
Поэтому здесь и сейчас Tiggo 8 Pro представляет собой пример очень разумного китайского автомобиля, который пусть и не перевернёт рынок, но явно внесет свой вклад в продажи. Большой, цифровой и даже «с мотором» — малокубатурным, но мощным, да ещё и в паре с преселективом. Уровень? Да. Поэтому их покупают всё больше.
Нынешние 3,6% рынка китайские марки завоевали с учётом 40-процентного годового роста на падающем (!) рынке — это ли не показатель? Понятно, что имеют значение ещё и особенности рынка — будь ситуация стабильнее, а рубль крепче, клиент не пошёл бы за более доступными автомобилями. Но в текущих условиях получается, что китайские производители сейчас ровно на том месте, на котором и должны быть, и делают удачные машины. Они не настолько хороши, чтобы совершенной техникой и изысканной управляемостью отбирать лояльных клиентов у традиционных марок, но достаточно хороши, чтобы считаться полноценными автомобилями.
Александр Мирошкин
Охранник ЖК, рядом с которым мы фотографировали машину, изучал её с настолько неприкрытым интересом, что, казалось, был готов попроситься прямо за руль, бросив рабочее место. Ничего удивительного: любая новая машина из Китая, если она не выглядит как автомобиль апокалипсиса, вызывает у окружающих жгучий интерес. И Tiggo 8 Pro прямое тому доказательство. Он действительно умеет произвести крутое первое впечатление. Большой, со злым прищуром оптики, огромной радиаторной решёткой, мускулистыми арками, внушительными колёсами... Богато смотрится, чего уж. А внутри — вообще шик!
Размер и разрешение экрана мультимедийной системы такие, что могут вызвать комплекс неполноценности у вашего макбука. Качество картинки на цифровой приборке тоже на весьма солидном уровне, и даже экран климат-контроля с ходу не вызывает никаких вопросов у ретрограда вроде меня, которому везде подавай обыкновенные крутилки и кнопки.
Однако весь этот техногенный лоск начинает меркнуть, стоит лишь тронуться с места. Шасси грубовато, особенно в контексте большого семейного автомобиля. Самым точным тут выглядит сравнение с Toyota Camry предыдущего поколения — машиной солидной, но не слишком деликатной для пассажиров. Если честно, то плавность хода в Chery Tiggo 8 Pro вообще не завезли, но хотя бы отчасти это компенсируется приличной энергоёмкостью и минимальными кренами в поворотах. В общем, совсем не те настройки, которые хотелось бы встретить в большой машине для большой семьи.
Может показаться, что китайцы вдруг решили сделать акцент на управляемость, но это не так. Рулится машина внятно, но ощущения смазывает предельно безжизненный руль, а насладиться разгоном мешает не слишком логичная настройка акселератора — тягу дозировать сложно. Хотя мотор тут точно есть: скромный по объёму двигатель 1.6 выдаёт приличные 186 сил и действительно вывозит машину из девяти секунд — я проверил.
В общем, новый Tiggo 8 — типичный китайский автомобиль третьего десятилетия XXI века. Уже умеющий привлечь к себе внимание и порадовать разными фишками, но всё ещё далёкий от высших оценок в по-настоящему автомобильных дисциплинах. Но ведь и людей, которые в аббревиатуре ШРУС слышат лишь прозвище районного хулигана, теперь куда больше, чем даже 5–7 лет назад. И эти наши традиционные автомобильные ценности для них, возможно, не ценности вовсе.
Но значит ли это, что те, кто собирался пойти за Kia Sorento, Hyundai Santa Fe или Skoda Kodiaq, узнав о Chery Tiggo 8 Pro, бросят всё и помчатся к дилеру китайского бренда? Если честно, очень сомневаюсь. Модели из этой троицы тоже неидеальны, но баланс качеств в них соблюдён куда лучше: каждая не только хорошо оснащена, но ещё и неплохо едет. Поэтому интуиция подсказывает, что целевая аудитория кроссовера в России — те, кто ищет что-то вроде неплохо упакованного Kia Sportage или Nissan
Валерий Арутин
Кажется, что развитие техники в Китае происходит в режиме квантовых переходов — или, говоря проще, скачками. Взять хотя бы китайскую бытовую электронику: помните её первое пришествие? Все эти домашние магнитолы со смешными названиями, обилием «хрома» на корпусе и мигающими лампочками встроенной светомузыки? Приличные магазины просто отказывались ими торговать — купить какой-нибудь «Pavasonics» можно было только где-то на рынке или в «комиссионке». Зато дёшево! И так было не только в России — свой первый китайский магнитофон я купил в США.
Моё следующее впечатление от электроники из Китая — купленный лет через пятнадцать DVD-плейер оригинальной уже марки ВВК. Звук и изображение — не прорыв, но и не провал, функционал — минимально необходимый, а цена довольно скромна. Зато, в противовес именитым Sony или Toshiba, «китаец» читал любые диски. И честно отработал у меня несколько лет. Марка ВВК, кстати, и сейчас ещё встречается где-то в закоулках Я.Маркета.
А прямо сейчас у меня китайский смартфон — с приличной камерой, хорошим экраном и стойкой батареей. Я давно им пользуюсь и не имею желания менять его на корейский или японский аналог. Правда, и стоит он примерно равных с ними денег.
В этой модели китайского мира Chery Tiggo 8 Pro оказывается где-то на квантовом уровне ВВК. Он большой и вместительный, с приятным дизайном и современным салоном, тремя рядами кресел и тремя же экранами. Но ощущение «Made in China» ещё тоже с ним.
В салоне — приличный на вид пластик и даже кожа, однако профиль водительского кресла далёк от идеального. В интерфейсе щитка приборов желание «сделать красиво» задавило попытки добавить всему этому удобства и информативности. Логика управления мультимедийной системой тоже «восточная».
Шасси? Автомобиль неожиданно жёстко реагирует даже на малозаметные стыки асфальта, но при этом в поворотах кренится и реагирует на руль так, что хочется выйти, нагнуться и посмотреть: у этого кроссовера точно нет рамы? Но ни рамы, ни полного привода тут нет, можно не искать.
С другой стороны, ведь едет же — и, благодаря турбомотору с роботом, довольно бодро. Освещает дорогу светодиодными фарами. Везёт, кого погрузишь, попутно согревая тела, руки и даже лобовое стекло. Развлекает пассажиров музыкой и картинками со смартфона водителя. Короче, Tiggo 8 Pro выполняет все необходимые функции современного автомобиля. Причём делает это за цену, по которой
Но даже этого пока не хватает для следующего квантового скачка. Хотя мы уже знаем, что китайцы способны его совершить — по последним моделям Geely, например. Есть и более близкий пример — родственный Cheryexeed TXL, который если и уступает корейским или японским конкурентам, то не настолько явно. Впрочем, и стоит он уже почти как они.
Ну что, китайские модели уже достаточно хороши?
Комплектация1.6 AMT (186 л.с.)
Двигатель1.6 / 186 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7
Разгон до 100 км/ч8.9