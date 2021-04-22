На правах старшего. Четыре мнения про новейший кроссовер Chery Tiggo 8 Pro

Вот я — семейный человек с двумя детьми и дачей — похож на целевую аудиторию такой машины. И у меня уже есть подобный автомобиль европейского бренда с почти идеальной эргономикой, отличной управля­емостью и качественной отделкой. Но на большой Tiggo я всё равно смотрю с реальным интересом — и (если честно) небольшой скидкой на происхождение.

Так вот: жёсткая подвеска, о которой говорят коллеги, меня давно не смущает (если вы ездили, например, на Тигуане, то поймёте, о чём я), силовой агрегат вполне себе неплох, а размеры салона полностью и даже с излишком покрывают все мои требо­вания. Мне не нужны номинальные креслица третьего ряда, но я не против иметь их на какой-нибудь редкий случай. А вот эргономика и управля­емость меня не устраивают: я не могу сесть за рулём так, как привык, и мне не нравится договари­ваться с машиной о скорости проезда каждого поворота. Увы, приходится, потому что «мгновенные реакции и малые крены» — это не про Chery. Ну и глянец сенсорных экранов меня бесит — кажется, что я слишком стар для этого...

Но когда (и если) китайцы поставят сюда полный привод, то я буду готов всерьёз ещё раз изучить прайс-лист на эту машину. Если, конечно, к тому моменту дети не вырастут, а я случайно не разбогатею и не пойду искать подер­жанный Porsche 911 вместо семейного кроссовера. Или если та моя европейская модель нового поколения вдруг окажется мне не по карману... то я смогу ездить и на таком Tiggo. Разве что без особого водитель­ского удовольствия.