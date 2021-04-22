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На правах старшего. Четыре мнения про новейший кроссовер Chery Tiggo 8 Pro

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Редакция Авто.ру

Десять лет назад хорошим тоном было ругать китайскую технику, но сейчас вектор сменился на противоположный — дескать, наконец-то китайцы научились делать нормальные автомобили. Действи­тельно, отрицать прогресс бессмысленно, и чтобы осмыслить его, мы решили оценить едва ли не самую свежую новинку из Поднебесной — кроссовер Chery Tiggo 8 Pro. В конце концов, кому как не флагману давно и прочно укрепившейся на российском рынке марки держать ответ за весь Китай?

Среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro — это результат довольно глубокого рестайлинга уже знакомой нам модели Tiggo 8. При этом новинка не сменила предше­ственника, а дополнила линейку: как и у себя на родине, «прошка» продаётся парал­лельно со старой «восьмёркой». С последней новинка делит и двухлитровый турбомотор 2.0 (170 сил) вкупе с вариатором, а дорогие версии получили турбо­четвёрку 1.6 TGDI с отдачей 186 сил, которая агрегати­руется с «мокрым» роботом 7-DCT разработки Getrag. И это тот же самый силовой агрегат, которым комплектуют «премиальный» Cheryexeed TXL. Правда, в отличие от последнего, построенного уже на новой модульной платформе M3X, Tiggo 8 Pro эксплуатирует прежнюю «тележку» T1X, созданную ещё в сотрудни­честве с Jaguar Land Rover.

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Интересно, что от китайской версии наша отличается не только названием (Pro вместо Plus), но и салоном. На домашнем рынке у кроссовера цифровая панель приборов объединена с тачскрином мульти­медийки — примерно как на Мерседесах последних лет. Нам же достался какой-то промежуточный вариант между прежней «восьмёркой» и китайским «плюсом» — с двумя экранами, но раздельными. А полного привода нет ни у нас, ни в Китае, хотя платформа T1X допускает его использо­вание. Правда, в конце года Chery вроде бы обещает привезти в Россию полно­приводный вариант, но о нём пока можно говорить лишь в сослага­тельном наклонении.

Интерьеры китайских машин в 2021-м выглядят довольно похоже, и в целом такой стиль можно признать не только современным, но и модным: хорошо нарисовано, неплохо оформлено и качественно собрано. Кожа — с перфорацией! И пусть об изысканности говорить не приходится, серьёзных нареканий к отделке нет
Пухлые кресла хорошо выглядят и в целом неплохо принимают тело, но это всё ещё не европейские сиденья, в которых приятно залетать в повороты. Есть претензии и к взаимному расположению руля и сидений. Кожа больше похожа на кожзам, но на ощупь приятная
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Интерьеры китайских машин в 2021-м выглядят довольно похоже, и в целом такой стиль можно признать не только современным, но и модным: хорошо нарисовано, неплохо оформлено и качественно собрано. Кожа — с перфорацией! И пусть об изысканности говорить не приходится, серьёзных нареканий к отделке нет

Прайс-лист у китайцев тоже не совсем обычный. Формально комплектация всего одна — Prestige за 1 999 900 рублей, и она сама по себе достаточно богата. Есть свето­диодная оптика, камеры кругового обзора, бесключевой доступ с дистанционным пуском двигателя, электро­приводы передних кресел и багажника, кожаная отделка салона и 2-зонный климат-контроль, сенсорная медиа­система и полный набор подушек безопасности...

К этому можно добавить один из двух пакетов: Speedline за 200 тысяч либо Dreamline за 270 тысяч. При этом базовый двигатель 2.0 Turbo с вариатором автоматически меняется на 1.6 TGDI в паре с пресе­лективным «роботом». Первый пакет добавляет к начальной комплектации улучшенную отделку интерьера и атмо­сферную подсветку, более крупные дисплеи приборной панели и мульти­медийки, а также беспроводную зарядку для смартфона, но одно­временно изымает передний парктроник и камеры кругового обзора. Пакет Dreamline подразуме­вает максимальный уровень оснащения без компро­миссов: ко всему выше­пере­численному добавляются панорамный люк, наружная подсветка под зеркалами, мониторинг слепых зон, сенсорная панель управления климатом, электрические передние кресла с памятью для водителя, зеркало с автозатем­нением, плафоны подсветки в козырьках и накладки на педалях.

Сзади — настоящие хоромы, в которых даже грех жаловаться на отсутствие отдельного климат-контроля. Ещё и пол ровный — идеально для того, чтобы посадить некрупного взрослого между двух детских кресел
Здесь настоящие хоромы, в которых даже грех жаловаться на отсутствие отдельного климат-контроля. Ещё и пол ровный — идеально для того, чтобы посадить некрупного взрослого между двух детских кресел
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Сзади — настоящие хоромы, в которых даже грех жаловаться на отсутствие отдельного климат-контроля. Ещё и пол ровный — идеально для того, чтобы посадить некрупного взрослого между двух детских кресел

В конкуренты Tiggo 8 Pro можно записать сравнительно крупные кроссоверы с передними ведущими колёсами и автомати­ческой трансмиссией стоимостью в диапазоне 2–2,35 млн рублей. В первую очередь, это передне­приводные моди­фикации Kia Sorento (2,35 млн), Skoda Kodiaq (1,91–2,31 млн), Mitsubishi Outlander (1,86–2,11 млн), Nissan X-Trail (1,85–2,11 млн), а также Peugeot 5008 (2,36–2,87). В пред­ставитель­стве Chery решили, что хорошим аргументом в пользу Tiggo 8 Pro станет расширенная до семи лет и 200 000 км гарантия, однако в сервисной книжке можно найти внушитель­ный список деталей и узлов, на которые заводская опека не распро­страняется. В резуль­тате долго­играющая гарантия покрывает только топовый 1.6-турбо, а на двух­литровый мотор она на два года меньше.

В целом, звучит неплохо — но что на деле? Мы дали поездить на машине редакторам Журнала и собрали их личные впечатления.

Кирилл Бревдо

Chery Tiggo 8 Pro умеет пустить пыль в глаза, если встречать его по одёжке. Он симпатичен, хотя его внешность, скорее, усреднённая, нежели ориги­нальная. Он современен своим кожано-сенсорным салоном, пока не начнёшь вникать в нюансы. Он умеет разгоняться и ловко перебирать передачами, а значит, не опросто­волосится перед клиентом на дилерском тест-драйве. И пусть отдельно взятый я не смог поддаться немного наигранному обаянию «прошки», ни секунды не сомневаюсь, что найдётся достаточное количество очарованных его несметными богат­ствами. В конце концов, заметное распро­странение «китайцев» на дорогах явно свидетель­ствует о том, что их перестают бояться.

Что не понравилось? В целом — мелочи. Но здесь важнее не их принципи­альное наличие, а специфи­ческий ассортимент. Неотключа­емый автохолд раздражает, особенно когда он сочетается с системой старт-стоп. Глянцевый пластик на центральном тоннеле тоже бесит. Он уже давно неориги­нален, но всё так же неопрятен в своей маркости и уязви­мости. Дизайн приборов, подчёрки­вающий их виртуаль­ность, кажется надуманным и не добавляет удобства пользования.

Взаимные регулировки руля и кресла неоптимальны — хочется отрегулировать угол наклона подушки и подвинуть поближе руль, а нельзя. И ещё этот полу­обогрев передних сидений — ну почему нельзя было проложить термо­элементы и в спинке? А для того, чтобы уточнить, как именно правильно программиро­вать память водитель­ского кресла, чтобы оно не жило своей жизнью, мне пришлось звонить в представи­тельство: все привычные алгоритмы запоми­нания параметров не позволили добиться жела­емого результата. Наконец, за два с лишним «ляма» кроссовер должен быть полноприводный.

Регулировок много, но диапазоны неоптимальны. Подобрать хорошую посадку в этой машине получится не у каждого
Руль — как и у других моделей Chery — имеет изрядное количество клавиш, и расположены они логично. Подогрев включается здесь же — удобно, но есть риск зацепить кнопку при быстром вращении руля
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Регулировок много, но диапазоны неоптимальны. Подобрать хорошую посадку в этой машине получится не у каждого

Объективно — автомобиль неплохой. Мультимедийка вроде толковая, мой любимый Apple CarPlay поддер­живает. Отлично реализо­вана система кругового обзора с возмож­ностью вращать виртуальный Tiggo как хочешь — жаль только, что в жизни машина красная, а на экране почему-то белая. Едет кроссовер тоже вовсе не противно, хотя плавность хода могла бы быть лучше. Неплохо сделанный продукт! Просто не мой вариант. Но многим — уверен — зайдёт: то, что раздражает меня, другому покажется вполне нормальным.

Иван Ананьев

Года с 2005-го мы ждём, что китайцы вот-вот дадут всем жару: научатся, купят специалистов и завалят весь мир дешёвыми хорошими автомо­билями. И из года в год журналисты повторяют мантры о том, что это уже «почти случилось», а машины из Поднебесной почти настоящие. Просто им нужно ещё чуть-чуть времени — для того, чтобы вы реально начали выбирать между условной Шкодой и условным Chery. И каждый год нам показывают очередного «нормаль­ного китайца». Но факт в том, что рынок китайских машин в России, по данным 2020-го, всё ещё составляет скромные 3,6 процента. Может, именно Tiggo 8 Pro — тот самый нормальный?

Вот я — семейный человек с двумя детьми и дачей — похож на целевую аудиторию такой машины. И у меня уже есть подобный автомобиль европейского бренда с почти идеальной эргономикой, отличной управля­емостью и качественной отделкой. Но на большой Tiggo я всё равно смотрю с реальным интересом — и (если честно) небольшой скидкой на происхождение. 

Так вот: жёсткая подвеска, о которой говорят коллеги, меня давно не смущает (если вы ездили, например, на Тигуане, то поймёте, о чём я), силовой агрегат вполне себе неплох, а размеры салона полностью и даже с излишком покрывают все мои требо­вания. Мне не нужны номинальные креслица третьего ряда, но я не против иметь их на какой-нибудь редкий случай. А вот эргономика и управля­емость меня не устраивают: я не могу сесть за рулём так, как привык, и мне не нравится договари­ваться с машиной о скорости проезда каждого поворота. Увы, приходится, потому что «мгновенные реакции и малые крены» — это не про Chery. Ну и глянец сенсорных экранов меня бесит — кажется, что я слишком стар для этого...

Но когда (и если) китайцы поставят сюда полный привод, то я буду готов всерьёз ещё раз изучить прайс-лист на эту машину. Если, конечно, к тому моменту дети не вырастут, а я случайно не разбогатею и не пойду искать подер­жанный Porsche 911 вместо семейного кроссовера. Или если та моя европейская модель нового поколения вдруг окажется мне не по карману... то я смогу ездить и на таком Tiggo. Разве что без особого водитель­ского удовольствия.

Поэтому здесь и сейчас Tiggo 8 Pro представляет собой пример очень разумного китайского автомобиля, который пусть и не перевернёт рынок, но явно внесет свой вклад в продажи. Большой, цифровой и даже «с мотором» — мало­кубатурным, но мощным, да ещё и в паре с преселективом. Уровень? Да. Поэтому их покупают всё больше.

Нынешние 3,6% рынка китайские марки завоевали с учётом 40-процентного годового роста на пада­ющем (!) рынке — это ли не показатель? Понятно, что имеют значение ещё и особен­ности рынка — будь ситуация стабильнее, а рубль крепче, клиент не пошёл бы за более доступными автомо­билями. Но в текущих условиях получается, что китайские произво­дители сейчас ровно на том месте, на котором и должны быть, и делают удачные машины. Они не настолько хороши, чтобы совер­шенной техникой и изысканной управля­емостью отбирать лояльных клиентов у традици­онных марок, но достаточно хороши, чтобы считаться полноценными авто­мобилями. 

Александр Мирошкин

Охранник ЖК, рядом с которым мы фотографи­ровали машину, изучал её с настолько неприкрытым интересом, что, казалось, был готов попроситься прямо за руль, бросив рабочее место. Ничего удивитель­ного: любая новая машина из Китая, если она не выглядит как автомобиль апокалип­сиса, вызывает у окружающих жгучий интерес. И Tiggo 8 Pro прямое тому доказатель­ство. Он действительно умеет произвести крутое первое впечат­ление. Большой, со злым прищуром оптики, огромной радиаторной решёткой, мускули­стыми арками, внушитель­ными колёсами... Богато смотрится, чего уж. А внутри — вообще шик!

Размер и разрешение экрана мультимедийной системы такие, что могут вызвать комплекс неполно­ценности у вашего макбука. Качество картинки на цифровой приборке тоже на весьма солидном уровне, и даже экран климат-контроля с ходу не вызывает никаких вопросов у ретрограда вроде меня, которому везде подавай обыкно­венные крутилки и кнопки.

Однако весь этот техногенный лоск начинает меркнуть, стоит лишь тронуться с места. Шасси грубовато, особенно в контексте большого семейного автомобиля. Самым точным тут выглядит сравнение с Toyota Camry предыдущего поколения — машиной солидной, но не слишком деликатной для пассажиров. Если честно, то плавность хода в Chery Tiggo 8 Pro вообще не завезли, но хотя бы отчасти это компен­сируется приличной энерго­ёмкостью и минималь­ными кренами в поворотах. В общем, совсем не те настройки, которые хотелось бы встретить в большой машине для большой семьи.

Может показаться, что китайцы вдруг решили сделать акцент на управля­емость, но это не так. Рулится машина внятно, но ощущения смазывает предельно безжизненный руль, а насладиться разгоном мешает не слишком логичная настройка акселератора — тягу дозировать сложно. Хотя мотор тут точно есть: скромный по объёму двигатель 1.6 выдаёт приличные 186 сил и действи­тельно вывозит машину из девяти секунд — я проверил.

В общем, новый Tiggo 8 — типичный китайский автомобиль третьего десяти­летия XXI века. Уже умеющий привлечь к себе внимание и порадовать разными фишками, но всё ещё далёкий от высших оценок в по-настоящему авто­мобильных дисциплинах. Но ведь и людей, которые в аббре­виатуре ШРУС слышат лишь прозвище районного хулигана, теперь куда больше, чем даже 5–7 лет назад. И эти наши традици­онные авто­мобиль­ные ценности для них, возможно, не ценности вовсе.

Но значит ли это, что те, кто собирался пойти за Kia Sorento, Hyundai Santa Fe или Skoda Kodiaq, узнав о Chery Tiggo 8 Pro, бросят всё и помчатся к дилеру китайского бренда? Если честно, очень сомневаюсь. Модели из этой троицы тоже неидеальны, но баланс качеств в них соблюдён куда лучше: каждая не только хорошо оснащена, но ещё и неплохо едет. Поэтому интуиция подсказывает, что целевая аудитория кроссовера в России — те, кто ищет что-то вроде неплохо упакованного Kia Sportage или Nissan X-Trail, но готов закрыть глаза на шильдики ради багажника побольше и дисплея поярче.

Валерий Арутин

Кажется, что развитие техники в Китае происходит в режиме квантовых переходов — или, говоря проще, скачками. Взять хотя бы китайскую бытовую электронику: помните её первое пришествие? Все эти домашние магнитолы со смешными названиями, обилием «хрома» на корпусе и мигающими лампочками встроенной свето­музыки? Приличные магазины просто отказы­вались ими торговать — купить какой-нибудь «Pavasonics» можно было только где-то на рынке или в «комиссионке». Зато дёшево! И так было не только в России — свой первый китайский магнитофон я купил в США.

Моё следующее впечатление от электроники из Китая — купленный лет через пятнадцать DVD-плейер оригинальной уже марки ВВК. Звук и изображение — не прорыв, но и не провал, функционал — минимально необходимый, а цена довольно скромна. Зато, в противовес именитым Sony или Toshiba, «китаец» читал любые диски. И честно отработал у меня несколько лет. Марка ВВК, кстати, и сейчас ещё встречается где-то в закоулках Я.Маркета.

А прямо сейчас у меня китайский смартфон — с приличной камерой, хорошим экраном и стойкой батареей. Я давно им пользуюсь и не имею желания менять его на корейский или японский аналог. Правда, и стоит он примерно равных с ними денег.

В этой модели китайского мира Chery Tiggo 8 Pro оказывается где-то на квантовом уровне ВВК. Он большой и вмести­тель­ный, с приятным дизайном и современным салоном, тремя рядами кресел и тремя же экранами. Но ощущение «Made in China» ещё тоже с ним.

В салоне — приличный на вид пластик и даже кожа, однако профиль водитель­ского кресла далёк от идеального. В интер­фейсе щитка приборов желание «сделать красиво» задавило попытки добавить всему этому удобства и информа­тивности. Логика управления мульти­медийной системой тоже «восточная».

Шасси? Автомобиль неожиданно жёстко реагирует даже на мало­заметные стыки асфальта, но при этом в поворотах кренится и реагирует на руль так, что хочется выйти, нагнуться и посмотреть: у этого кроссовера точно нет рамы? Но ни рамы, ни полного привода тут нет, можно не искать.

С другой стороны, ведь едет же — и, благодаря турбомотору с роботом, довольно бодро. Освещает дорогу свето­диодными фарами. Везёт, кого погрузишь, попутно согревая тела, руки и даже лобовое стекло. Развлекает пассажиров музыкой и картинками со смартфона водителя. Короче, Tiggo 8 Pro выполняет все необходимые функции современного автомобиля. Причём делает это за цену, по которой 7-местный кроссовер с другим клеймом «Made in…» сегодня не купить. И последний аргумент, способный убедить немало покупателей, — особо длинная гарантия.

Но даже этого пока не хватает для следующего квантового скачка. Хотя мы уже знаем, что китайцы способны его совершить — по последним моделям Geely, например. Есть и более близкий пример — родственный Cheryexeed TXL, который если и уступает корейским или японским конкурентам, то не настолько явно. Впрочем, и стоит он уже почти как они.

Ну что, китайские модели уже достаточно хороши?

Характеристики Chery Tiggo 8 Pro

  • Комплектация

    1.6 AMT (186 л.с.)

  • Двигатель

    1.6 / 186 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Роботизированная

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    7

  • Разгон до 100 км/ч

    8.9
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Chery Tiggo 8 Pro на Авто.ру

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