Большой кроссовер Chery сравнялся по цене со Skoda Kodiaq
Николай Андреев
На российском рынке 1 марта начнутся продажи кроссовера Chery Tiggo 8, построенного на платформе T1X, которая разработана совместно с Jaguar Land Rover. Первое время модель будет предлагаться только в максимальной комплектации Prestige с семиместным салоном по цене
Для сравнения: базовый кроссовер Skoda Kodiaq, близкий по размерам к Tiggo 8, стоит дешевле — 1 459 000 ₽. Однако за такую цену автомобиль доступен с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с., шестиступенчатой «механикой» и пятью местами в салоне. За семиместный чешский кроссовер со 150-сильным двигателем и «роботом» с двумя сцеплениями придётся отдать минимум 1 723 400 ₽.
В России Chery Tiggo 8 доступен только с передним приводом и двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 170 л.с. (250 Н·м). Двигатель работает на бензине
АИ-92и сочетается с вариатором.
В топ-версии Prestige есть 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, шесть подушек безопасности, система бесключевого доступа, электропривод двери багажника, подогрев лобового стекла и руля, двухзонный климат-контроль и мультимедийка с 10,25-дюймовым сенсорным экраном.
Позже в продаже появится Tiggo 8 в базовой комплектации Active (только у неё нет третьего ряда сидений) и в средней Family. Такие кроссоверы лишены камер кругового обзора, обогрева сидений второго ряда и кожаного салона.
Все Chery Tiggo 8 на российский рынок поставляются с китайского завода марки. Стоимость базовых кроссоверов объявят позднее.