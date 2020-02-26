Большой кроссовер Chery сравнялся по цене со Skoda Kodiaq

На российском рынке 1 марта начнутся продажи кроссовера Chery Tiggo 8, постро­енного на плат­форме T1X, которая разрабо­тана совместно с Jaguar Land Rover. Первое время модель будет пред­лагаться только в макси­мальной комп­лектации Prestige с семи­местным салоном по цене 1 699 000 ₽.

Для сравнения: базовый кроссовер Skoda Kodiaq, близкий по размерам к Tiggo 8, стоит дешевле — 1 459 000 ₽. Однако за такую цену авто­мобиль доступен с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с., шестиступен­чатой «механикой» и пятью местами в салоне. За семи­местный чешский кроссовер со 150-сильным двига­телем и «роботом» с двумя сцепле­ниями придётся отдать минимум 1 723 400 ₽.