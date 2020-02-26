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Большой кроссовер Chery сравнялся по цене со Skoda Kodiaq

Новости

Николай Андреев

На российском рынке 1 марта начнутся продажи кроссовера Chery Tiggo 8, постро­енного на плат­форме T1X, которая разрабо­тана совместно с Jaguar Land Rover. Первое время модель будет пред­лагаться только в макси­мальной комп­лектации Prestige с семи­местным салоном по цене 1 699 000 ₽.

Для сравнения: базовый кроссовер Skoda Kodiaq, близкий по размерам к Tiggo 8, стоит дешевле — 1 459 000 ₽. Однако за такую цену авто­мобиль доступен с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с., шестиступен­чатой «механикой» и пятью местами в салоне. За семи­местный чешский кроссовер со 150-сильным двига­телем и «роботом» с двумя сцепле­ниями придётся отдать минимум 1 723 400 ₽.

  • В России Chery Tiggo 8 доступен только с передним приводом и двух­литровым бензиновым турбомотором мощностью 170 л.с. (250 Н·м). Двигатель работает на бензине АИ-92 и сочетается с вариатором.

  • В топ-версии Prestige есть 18-дюймовые диски, свето­диодная оптика, шесть подушек безопас­ности, система бес­ключевого доступа, электро­привод двери багажника, подо­грев лобового стекла и руля, двухзонный климат-контроль и мультимедийка с 10,25-дюймовым сенсорным экраном.

  • Позже в продаже появится Tiggo 8 в базовой комп­лектации Active (только у неё нет третьего ряда сидений) и в средней Family. Такие кроссоверы лишены камер кругового обзора, обогрева сидений второго ряда и кожаного салона.

  • Все Chery Tiggo 8 на российский рынок постав­ляются с китайского завода марки. Стоимость базовых кроссоверов объявят позднее.

Tiggo 8 — достойный конкурент Skoda Kodiaq?

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