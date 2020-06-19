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Новый Chery Tiggo 7 приедет в Россию с приставкой Pro

Новости

Николай Андреев

Китайская компания Chery объявила, что кроссовер Tiggo 7 второго поколения появится на российском рынке в третьем квартале 2020 года. В продажу модель поступит под названием Chery Tiggo 7 Pro.

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  • Вседорожник дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2019 года спустя четыре года после премьеры оригинальной модели. Кроссовер вырос в длину на 30 милли­метров (до 4500 мм), в ширину на 5 мм (до 1842 мм), а в высоту на 76 мм (до 1746 мм). Колёсная база не изменилась — 2670 мм.

  • Внутри Tiggo 7 Pro повторяет более крупный Tiggo 8, который уже продаётся в России в вариантах с пятью и семью местами. В оснащение кроссовера входят свето­диодная оптика, 12,3-дюймовая приборная панель, подо­грев лобового стекла и руля, двухзонный климат-контроль и мульти­медийка с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.

  • В Китае Pro-версия кроссовера доступна с 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л.с. (290 Н·м) и семиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями. Исполнение без приставки Pro имеет «турбо­четвёрку» 1.5 на 156 л.с. (230 Н·м) в паре с шести­ступен­чатой «механикой» или вариатором. В любом случае привод только передний.

  • Подробности о комплектациях Chery Tiggo 7 Pro и его российские цены автопроиз­водитель объявит ближе к началу продаж. В том же третьем квартале в России появится люксовый бренд CheryExeed.

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