Новый Chery Tiggo 7 приедет в Россию с приставкой Pro
Николай Андреев
Китайская компания Chery объявила, что кроссовер Tiggo 7 второго поколения появится на российском рынке в третьем квартале 2020 года. В продажу модель поступит под названием Chery Tiggo 7 Pro.
Вседорожник дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2019 года спустя четыре года после премьеры оригинальной модели. Кроссовер вырос в длину на 30 миллиметров (до 4500 мм), в ширину на 5 мм (до 1842 мм), а в высоту на 76 мм (до 1746 мм). Колёсная база не изменилась — 2670 мм.
Внутри Tiggo 7 Pro повторяет более крупный Tiggo 8, который уже продаётся в России в вариантах с пятью и семью местами. В оснащение кроссовера входят светодиодная оптика, 12,3-дюймовая приборная панель, подогрев лобового стекла и руля, двухзонный климат-контроль и мультимедийка с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.
В Китае Pro-версия кроссовера доступна с 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л.с. (290 Н·м) и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Исполнение без приставки Pro имеет «турбочетвёрку» 1.5 на 156 л.с. (230 Н·м) в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. В любом случае привод только передний.
Подробности о комплектациях Chery Tiggo 7 Pro и его российские цены автопроизводитель объявит ближе к началу продаж. В том же третьем квартале в России появится люксовый бренд CheryExeed.