Теорема о бесконечных «китайцах»: Chery Tiggo 4, подробный тест
Михаил Конончук
Давайте честно: китайцы понятия не имеют, как делать хорошие машины. Но это не мешает им плодить бессчётные автомобильные сущности — ведь чисто статистически какая-то из попыток должна оказаться успешной. Кто вспомнил теорему о бесконечных обезьянах, рано или поздно напечатавших бы «Войну и мир», довольно близок к истине.
Вот, например, компания Chery предлагает на российском рынке сразу пять кроссоверов по имени Tiggo, и в них чёрт ногу сломит. Окей, Tiggo 2 отбрасываем, он очевидно меньше и дешевле прочих. «Тройка» выделяется тем, что это оригинальный Tiggo, бессовестно скопированный с Toyota RAV4 и выпускающийся уже 15 лет. Но модели с индексами 4, 5 и 7 предельно близки по длине, колёсной базе, цене и прочим формальным параметрам, а разницу предлагается искать в позиционировании и идеологии. Мол, вот вам три кроссовера вместо одного — глядишь, что-нибудь да понравится.
У нас на тесте – самый свежий из этой троицы. Кроссовер Chery Tiggo 4 представлен в 2017 году и должен отдуваться за спорт, технологии и привлечение активной молодёжи. Предтоповая версия Techno с двухлитровым атмосферником и вариатором стоит
Интерьер
Если вы заглянете в салон Chery, а потом заглянете в салон Tiggo 4, то наверняка будете приятно удивлены. Прямой конкурент Hyundai Creta радует аккуратным дизайном с парой оригинальных штрихов, достойными материалами, отсутствием видимых косяков сборки, а главное — парой больших и нарядных дисплеев, которые совсем не ожидаешь увидеть в машине такого класса за такие деньги. В голове может даже вспыхнуть табло: «А не лучший ли это интерьер в сегменте?». Которое неминуемо погаснет, как только вы начнёте обнаруживать одну странность за другой. Перечислю.
Практичность
Мы успели привыкнуть, что китайские автомобили зачастую оказываются просторнее конкурентов — ведь в Поднебесной второй ряд ценится не меньше первого. Chery Tiggo 4 в этом плане не расстраивает, но и откровений не несёт. С длиной 4318 мм он превосходит ту же Крету на пять сантиметров, на два – по колёсной базе (между осями тут 2610 мм), и разница примерно соответствует этим цифрам. Но есть нюансы.
Техника
В том, что касается «железа», Tiggo 4 находится на острие прогресса Chery. Он построен на самой свежей модульной платформе T1X и может похвастаться многорычажной задней подвеской! А спереди — обычные стойки МакФерсон. Такая же «тележка» используется на Tiggo 7 нового поколения, который в Россию пока не приедет. Но главный недостаток архитектуры по сравнению с ближайшими конкурентами — отсутствие даже теоретической возможности поставить сюда полный привод.
Езда
Несмотря на уже озвученные недостатки, стоящий на месте Chery Tiggo 4 производит действительно хорошее впечатление. Но стоит вам поехать и весь позитив буквально рассыпается в труху: подвеска зубодробительно жёсткая! «Чери» подпрыгивает даже на простейших неровностях вроде дорожной разметки. Дрожь не стихает ни на секунду, а при проезде крупных препятствий становится понятно, что подвеска не может справиться с колебаниями крупных 18-дюймовых колёс. К тому же руль изолирован от ударов почти так же плохо, как у машин, построенных на платформе B0, — по рукам колотит безо всякого стеснения.
Справедливости ради скажу, что энергоёмкость у Tiggo 4 тоже почти «бэ-нольская»: набрав ход, кроссовер без проблем переваривает разбитые грунтовки, да и перед лежачими полицейскими лучше разгоняться, а не тормозить — получается комфортнее. Был бы «Тигго» раллийным снарядом, такие настройки пришлись бы в масть, но городскому кроссоверу они не идут. Тем более, когда не сопровождаются азартной управляемостью.
Поворачивает Tiggo 4 пресно и безыдейно, хотя его нельзя уличить в нелогичности реакций или чрезмерных кренах. И по меркам китайских машин это можно назвать прогрессом — вероятно, в штаб-квартире Chery очень благодарны британцам из компании Lotus, которые помогали доводить шасси. Потому что на фоне Geely Atlas или соседнего Tiggo 5 наша «четвёрка» действительно может сойти за спорткар. А если верить коллегам, прокатившимся на турбированной машине с электроусилителем, всё может быть ещё лучше. Там, говорят, больше обратной связи и меньше надуманного фонового усилия, которым расстраивает наш Tiggo с «гидрачом». Особенно в парковочных режимах.
Ещё одна (и главная) причина задуматься о покупке турбированной топ-версии – тот факт, что атмосферная попросту не едет. Китайцы традиционно скрывают данные о разгоне до сотни, но происходит всё долго и муторно, да к тому же под громкий и надрывный хрип двигателя: шумоизоляция у Tiggo 4 слабенькая. В вариаторе, пожалуй, меньше «резины», чем ожидаешь, но отклики на газ далеки от идеальных, а самый яркий эффект от включения спортивного режима — это соответствующая индикация на приборном щитке. В общем, доплата 90 тысяч рублей за наддувную версию выглядит как весьма рациональный поступок.
Оснащение
Особенно с учётом того, что топовый-перетоповый Tiggo стоит те же
Если же вы хотите пройтись по низу тигго-рынка, там всё тоже довольно неплохо. Базовая версия Start с пятиступенчатой «механикой» обойдётся в 899 900 рублей, то есть на 72 тысячи дешевле простейшей Креты. И там уже будут кондиционер, задние парктроники, датчики света и дождя, центральный замок с дистанционным управлением и подогрев передних сидений — всего этого в Hyundai вам не дадут.
Следующая комплектация Comfort — это уже
Наконец, такой же Tiggo 4 Techno, как у нас, стоит
А самое неожиданное — опциональный «умный браслет» за 9900 рублей, рядом с которым меркнет даже аналогичное решение от Jaguar Land Rover. Хотя бы потому, что у британского гаджета нет дисплея. А тут он есть, и эта штуковина умеет показывать время и считать шаги, открывать автомобиль и запускать двигатель, синхронизироваться с телефоном… Нужна ли она на самом деле? Владельцу Tiggo 4 — вряд ли. А вот менеджеру в автосалоне Chery — очень даже, потому что с терминами «управление жестами» и «умный ключ-браслет» речи о превосходстве над конкурентами звучат гораздо убедительнее.
Конкуренты
Вывод
Старания китайцев нельзя не отметить: они многое делают, и у них даже многое получается. Но происходящему остро не хватает осознанности и ответов на вопросы «зачем» и «почему». Chery Tiggo 4 без дураков симпатично выглядит, у него приятный салон и богатое оснащение, но впечатление сильно портят обидные и необязательные просчёты. Бессмысленно жёсткая подвеска, недостатки в эргономике, модные, но толком не работающие электронные примочки — их лучше было не делать вовсе, чем делать так.
С другой стороны, для тех, кто выбирает машину при помощи калькулятора и списка опций, этот «Тигго» может оказаться настоящим подарком. В общем, автомобильная «Война и мир» у Chery пока не получилась, но что-то смахивающее на неплохой бульварный роман уже есть. А значит, теорема о бесконечных «китайцах» рано или поздно сработает.
Оценка: 3,5/5
- — Ладный дизайн
- — Качественный интерьер
- — Превосходный баланс цены и оснащения
- — Хороший второй ряд
- — Приемлемая управляемость
- — Крепкая подвеска
- — Бесполезная мультимедийка
- — Ошибки в эргономике
- — Жёсткое шасси
- — Чахлая динамика младших версий
Итак, Chery Tiggo 4 или что-нибудь ещё?
Chery Tiggo 4 на Авто.ру
Фотографии Вячеслава Крылова
Комплектация2.0 CVT (122 л.с.)
Двигатель2.0 / 122 л.с / бензин
Коробка передачВариатор
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива8.2
Разгон до 100 км/ч14
Цена, ₽1 109 900