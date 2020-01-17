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Теорема о бесконечных «китайцах»: Chery Tiggo 4, подробный тест

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Михаил Конончук

Давайте честно: китайцы понятия не имеют, как делать хорошие машины. Но это не мешает им плодить бессчётные автомо­бильные сущности — ведь чисто стати­стически какая-то из попыток должна оказаться успешной. Кто вспомнил теорему о бесконечных обезьянах, рано или поздно напеча­тавших бы «Войну и мир», довольно близок к истине.

Вот, например, компания Chery предлагает на российском рынке сразу пять кроссоверов по имени Tiggo, и в них чёрт ногу сломит. Окей, Tiggo 2 отбрасы­ваем, он очевидно меньше и дешевле прочих. «Тройка» выделяется тем, что это оригинальный Tiggo, бессовестно скопиро­ванный с Toyota RAV4 и выпускающийся уже 15 лет. Но модели с индексами 4, 5 и 7 предельно близки по длине, колёсной базе, цене и прочим формальным параметрам, а разницу предлага­ется искать в позициони­ровании и идеологии. Мол, вот вам три кроссовера вместо одного — глядишь, что-нибудь да понравится.

У нас на тесте – самый свежий из этой троицы. Кроссовер Chery Tiggo 4 пред­ставлен в 2017 году и должен отдуваться за спорт, техно­логии и привле­чение активной молодёжи. Пред­топовая версия Techno с двух­литровым атмосферником и вариатором стоит 1 109 900 рублей (без учёта скидок), и сейчас мы выясним, способен ли такой Тигго конкури­ровать с корифеями бюджетного сегмента.

Интерьер

Если вы заглянете в салон Chery, а потом заглянете в салон Tiggo 4, то наверняка будете приятно удивлены. Прямой конкурент Hyundai Creta радует аккуратным дизайном с парой оригинальных штрихов, достойными материалами, отсут­ствием видимых косяков сборки, а главное — парой больших и нарядных дисплеев, которые совсем не ожидаешь увидеть в машине такого класса за такие деньги. В голове может даже вспыхнуть табло: «А не лучший ли это интерьер в сегменте?». Которое неминуемо погаснет, как только вы начнёте обнару­живать одну странность за другой. Перечислю.

Большое глянцевое поле справа от мультимедийки и будто случайно врезанная туда клавиша аварийки выглядят странно. А вот серебристая накладка с логотипом Tiggo 4 и мягкий козырёк приборного щитка – это уже приятно и мило
У сидений удачный профиль, а водительское кресло вдобавок оснащено электроприводами — причём даже с изменяемым в двух плоскостях поясничным подпором! Но подушку стоило бы сделать подлиннее, а главное – китайцы до сих пор не верят в необходимость регулировки руля по вылету. Поэтому действительно удобно тут будет только людям китайской же размерности
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Большое глянцевое поле справа от мультимедийки и будто случайно врезанная туда клавиша аварийки выглядят странно. А вот серебристая накладка с логотипом Tiggo 4 и мягкий козырёк приборного щитка – это уже приятно и мило

Практичность

Мы успели привыкнуть, что китайские автомобили зачастую оказываются просторнее конкурентов — ведь в Поднебесной второй ряд ценится не меньше первого. Chery Tiggo 4 в этом плане не расстраивает, но и откровений не несёт. С длиной 4318 мм он превосходит ту же Крету на пять сантиметров, на два – по колёсной базе (между осями тут 2610 мм), и разница примерно соответ­ствует этим цифрам. Но есть нюансы.

Запаса места на заднем ряду точно хватит людям среднего роста, хотя королевского простора здесь не наблюдается. Третьему пассажиру Тигго тоже рад: центральный тоннель отсутствует, а подушка не слишком рельефна. Из удобств – добротный откидной подлокотник…
… объёмные карманы в дверях…
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Запаса места на заднем ряду точно хватит людям среднего роста, хотя королевского простора здесь не наблюдается. Третьему пассажиру Тигго тоже рад: центральный тоннель отсутствует, а подушка не слишком рельефна. Из удобств – добротный откидной подлокотник…

Техника

В том, что касается «железа», Tiggo 4 находится на острие прогресса Chery. Он построен на самой свежей модульной платформе T1X и может похвастаться многорычажной задней подвеской! А спереди — обычные стойки МакФерсон. Такая же «тележка» используется на Tiggo 7 нового поколения, который в Россию пока не приедет. Но главный недостаток архитектуры по сравнению с ближайшими конку­рентами — отсут­ствие даже теоретической возмож­ности поставить сюда полный привод.

На российском рынке Tiggo 4 предлагается с двумя комбинациями двигателя и трансмиссии. Младшая, как у нас на тесте, — это двухлитровый 122-сильный атмосферник и вариатор. Но самая «жирная» комплектация Cosmo доступна только с полуторалитровым турбомотором на 147 л.с. и шестиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями
У двух версий отличается рулевое управление: старший Tiggo&nbsp;4 оснащается электро&shy;усилителем, в то время как младший использует старую добрую гидравлику
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На российском рынке Tiggo 4 предлагается с двумя комбинациями двигателя и трансмиссии. Младшая, как у нас на тесте, — это двухлитровый 122-сильный атмосферник и вариатор. Но самая «жирная» комплектация Cosmo доступна только с полуторалитровым турбомотором на 147 л.с. и шестиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями

Езда

Несмотря на уже озвученные недостатки, стоящий на месте Chery Tiggo 4 производит действи­тельно хорошее впечат­ление. Но стоит вам поехать и весь позитив буквально рассыпается в труху: подвеска зубо­дроби­тельно жёсткая! «Чери» подпрыгивает даже на простейших неров­ностях вроде дорожной разметки. Дрожь не стихает ни на секунду, а при проезде крупных препят­ствий становится понятно, что подвеска не может справиться с колебаниями крупных 18-дюймовых колёс. К тому же руль изолирован от ударов почти так же плохо, как у машин, построенных на платформе B0, — по рукам колотит безо всякого стеснения.

Справедливости ради скажу, что энергоёмкость у Tiggo 4 тоже почти «бэ-нольская»: набрав ход, кроссовер без проблем пере­варивает разбитые грунтовки, да и перед лежачими полицейскими лучше разгоняться, а не тормозить — получается комфортнее. Был бы «Тигго» раллийным снарядом, такие настройки пришлись бы в масть, но городскому кроссоверу они не идут. Тем более, когда не сопровожда­ются азартной управляемостью.

Поворачивает Tiggo 4 пресно и безыдейно, хотя его нельзя уличить в нелогич­ности реакций или чрезмер­ных кренах. И по меркам китайских машин это можно назвать прогрессом — вероятно, в штаб-квартире Chery очень благо­дарны британцам из компании Lotus, которые помогали доводить шасси. Потому что на фоне Geely Atlas или соседнего Tiggo 5 наша «четвёрка» действи­тельно может сойти за спорткар. А если верить коллегам, прокатив­шимся на турбиро­ванной машине с электро­усилителем, всё может быть ещё лучше. Там, говорят, больше обратной связи и меньше надуманного фонового усилия, которым расстраивает наш Tiggo с «гидрачом». Особенно в парковочных режимах.

Ещё одна (и главная) причина задуматься о покупке турбированной топ-версии – тот факт, что атмосферная попросту не едет. Китайцы традици­онно скрывают данные о разгоне до сотни, но происходит всё долго и муторно, да к тому же под громкий и надрыв­ный хрип двигателя: шумоизоляция у Tiggo 4 слабенькая. В вариаторе, пожалуй, меньше «резины», чем ожидаешь, но отклики на газ далеки от идеальных, а самый яркий эффект от включения спортив­ного режима — это соответ­ствующая индикация на приборном щитке. В общем, доплата 90 тысяч рублей за наддувную версию выглядит как весьма рациональный поступок.

Оснащение

Особенно с учётом того, что топовый-перетоповый Tiggo стоит те же 1 190 000 рублей, что и двух­литровая передне­приводная Creta в средней комплектации Comfort. Тут будут салон из кожзама, электри­ческий стояночный тормоз, система помощи при спуске с горы и функция auto hold, а заодно наконец появятся дефлекторы для пассажиров второго ряда и — важно! — боковые подушки и шторки безопасности.

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Если же вы хотите пройтись по низу тигго-рынка, там всё тоже довольно неплохо. Базовая версия Start с пятиступенчатой «механикой» обойдётся в 899 900 рублей, то есть на 72 тысячи дешевле простейшей Креты. И там уже будут кондиционер, задние парктроники, датчики света и дождя, центральный замок с дистанци­онным управ­лением и подогрев передних сидений — всего этого в Hyundai вам не дадут.

Следующая комплектация Comfort — это уже 1 029 900 рублей. Но большой шаг по цене оправдан и серьёзным выигрышем в оснащении. Во-первых, вариатор. Во-вторых, та самая мульти­медийка — бесполезная, но симпатичная. И целый ворох действительно приятных штук: камера заднего вида, круиз-контроль, обогрев форсунок и лобового стекла, кожаный мультируль, второй USB-разъём и жёсткая полка в багажном отсеке.

Наконец, такой же Tiggo 4 Techno, как у нас, стоит 1 109 900 рублей и предлагает действительно нестыдное оснащение. Салон зашит в кожзаме­нитель, греются руль и задние сиденья, ключ из кармана можно не вынимать, водительское кресло ездит на электро­приводах, музыка играет из шести динамиков вместо четырёх (и играет пристойно), а на приборном щитке красу­ется тот самый семи­дюймовый цифровой дисплей.

А самое неожиданное — опциональный «умный браслет» за 9900 рублей, рядом с которым меркнет даже аналогичное решение от Jaguar Land Rover. Хотя бы потому, что у британского гаджета нет дисплея. А тут он есть, и эта штуковина умеет показывать время и считать шаги, открывать автомобиль и запускать двигатель, синхрони­зироваться с телефоном… Нужна ли она на самом деле? Владельцу Tiggo 4 — вряд ли. А вот менеджеру в автосалоне Chery — очень даже, потому что с терминами «управ­ление жестами» и «умный ключ-браслет» речи о превос­ходстве над конкурентами звучат гораздо убедительнее.

Конкуренты

<h3>Hyundai Creta</h3> О Крете мы говорили в каждом втором абзаце, но что поделать — именно она ближе всего к Tiggo&nbsp;4 по идеологии. Базовая версия с «механикой», двумя ведущими и без кондиционера стоит 972 тысячи рублей, а самый топ — спецкомплектация Rock Edition с мультимедийкой Яндекс.Авто — обойдётся в <nobr>1 420 000</nobr> рублей для переднего привода и в полтора миллиона ровно — для полного. По части силовых агрегатов выбирать можно из атмосферников на 1.6 и 2.0 литра (123 и 150 сил соответ&shy;ственно), а также из шестиступенчатых «механики» и «автомата».
<h3>Renault Arkana</h3> Arkana должна была стать суперхитом, но пока она лишь изредка цепляется за топ-25 российских продаж. В контексте борьбы с Tiggo&nbsp;4 амбициозное кросс-купе интересно дизайном и технологичным имиджем — например, уже в базе здесь есть полностью светодиодные фары. А ещё оба автомобиля можно купить через интернет. Правда, Аркана и больше, и дороже: начальная версия (114-сильный атмосферник 1.6, МКП5, передний привод) стоит <nobr>1 045 000</nobr> рублей. За вариатор надо доплатить 55&nbsp;тысяч, а если вам нужен 150-сильный турбомотор 1.33, то раскошелиться придётся уже на <nobr>1 280 000</nobr> рублей. Ну, а самый полный фарш на полном же приводе потребует <nobr>1 555 000</nobr> рублей.
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Hyundai Creta

О Крете мы говорили в каждом втором абзаце, но что поделать — именно она ближе всего к Tiggo 4 по идеологии. Базовая версия с «механикой», двумя ведущими и без кондиционера стоит 972 тысячи рублей, а самый топ — спецкомплектация Rock Edition с мультимедийкой Яндекс.Авто — обойдётся в 1 420 000 рублей для переднего привода и в полтора миллиона ровно — для полного. По части силовых агрегатов выбирать можно из атмосферников на 1.6 и 2.0 литра (123 и 150 сил соответ­ственно), а также из шестиступенчатых «механики» и «автомата».

Вывод

Старания китайцев нельзя не отметить: они многое делают, и у них даже многое получается. Но происходящему остро не хватает осознанности и ответов на вопросы «зачем» и «почему». Chery Tiggo 4 без дураков симпатично выглядит, у него приятный салон и богатое оснащение, но впечатление сильно портят обидные и необяза­тельные просчёты. Бессмысленно жёсткая подвеска, недостатки в эргономике, модные, но толком не работающие электронные примочки — их лучше было не делать вовсе, чем делать так.

С другой стороны, для тех, кто выбирает машину при помощи калькулятора и списка опций, этот «Тигго» может оказаться настоящим подарком. В общем, автомобильная «Война и мир» у Chery пока не получилась, но что-то смахивающее на неплохой бульварный роман уже есть. А значит, теорема о бесконечных «китайцах» рано или поздно сработает.

Оценка: 3,5/5

Хорошо
  • — Ладный дизайн
  • — Качественный интерьер
  • — Превосходный баланс цены и оснащения
  • — Хороший второй ряд
  • — Приемлемая управляемость
  • — Крепкая подвеска
Плохо
  • — Бесполезная мультимедийка
  • — Ошибки в эргономике
  • — Жёсткое шасси
  • — Чахлая динамика младших версий

Итак, Chery Tiggo 4 или что-нибудь ещё?

Chery Tiggo 4 на Авто.ру

Фотографии Вячеслава Крылова
Характеристики Chery Tiggo 4 I Рестайлинг

  • Комплектация

    2.0 CVT (122 л.с.)

  • Двигатель

    2.0 / 122 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Вариатор

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    8.2

  • Разгон до 100 км/ч

    14

  • Цена, ₽

    1 109 900
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