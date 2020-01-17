Теорема о бесконечных «китайцах»: Chery Tiggo 4, подробный тест

Давайте честно: китайцы понятия не имеют, как делать хорошие машины. Но это не мешает им плодить бессчётные автомо­бильные сущности — ведь чисто стати­стически какая-то из попыток должна оказаться успешной. Кто вспомнил теорему о бесконечных обезьянах, рано или поздно напеча­тавших бы «Войну и мир», довольно близок к истине.

Вот, например, компания Chery предлагает на российском рынке сразу пять кроссоверов по имени Tiggo, и в них чёрт ногу сломит. Окей, Tiggo 2 отбрасы­ваем, он очевидно меньше и дешевле прочих. «Тройка» выделяется тем, что это оригинальный Tiggo, бессовестно скопиро­ванный с Toyota RAV4 и выпускающийся уже 15 лет. Но модели с индексами 4, 5 и 7 предельно близки по длине, колёсной базе, цене и прочим формальным параметрам, а разницу предлага­ется искать в позициони­ровании и идеологии. Мол, вот вам три кроссовера вместо одного — глядишь, что-нибудь да понравится.