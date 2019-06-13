Как едет и чем пахнет новый Chery Tiggo 7
Александр Мирошкин
Chery – один из самых популярных китайских брендов в России. Больше машин среди соотечественников продают только Haval, Geely и Lifan. С начала года Chery реализовала в нашей стране 2,2 тысячи автомобилей — это больше, чем у Peugeot, Citroen, Suzuki и Jeep.
Причём таких результатов китайцы добились без своего новоиспечённого флагмана — кроссовера Tiggo 7, который появился в России лишь весной. Мы взяли на тест вседорожник в комплектации Elite, которая стоит 1 369 900 рублей без учёта всех акций и предложений, и выяснили, что он из себя представляет.
Интерьер
Для автомобиля такого класса и за эти деньги интерьер у Chery Tiggo 7 приятный. Это касается и архитектуры, и материалов отделки. Пластик по большей части жёсткий, но выглядит неплохо, а огрехов сборки, по крайней мере у тестовой машины, замечено не было. Даже парящая часть центрального тоннеля зафиксирована крепко. Важная ремарка для китайского автомобиля: посторонних запахов в интерьере не появляется даже после долгого простоя на жаре.
Отмечу лишь, что нам выдали автомобиль, собранный в Китае, тогда как производство машин для свободной продажи развёрнуто в Калининграде, на заводе «Автотор». Прежде Чери для российского рынка выпускали на черкесском предприятии Derways.
Практичность
Tiggo 7 не выделяется габаритами на фоне одноклассников, но скомпонован кроссовер очень удачно. Поэтому у него всё нормально и с простором на втором ряду сидений, и с багажником. И забегая вперед: именно практичность и вместительность являются одними из главных козырей китайца.
Техника
Tiggo 7 – первая модель Chery, построенная на платформе T1X. Эту тележку китайцы сделали совместно с Jaguar Land Rover и собираются активно использовать её в будущем. Так, на этом шасси построят два кроссовера (компактный и семиместный), подключаемый гибрид и минивэн.
Скажем сразу: полноприводных Tiggo 7 пока не существует, но в Chery нам рассказали, что кроссоверы с четырьмя ведущими колёсами появятся, но неизвестно когда. А пока – только передний привод.
Езда
Плавность хода Chery Tiggo 7 – на любителя. Кроссовер внимателен к неровностям любого калибра и размера и никак не изолирует пассажиров от информации о них. При этом вседорожник склонен и к раскачке – несильной, но заметной. Однако к энергоёмкости претензий почти нет: чувствительные удары подвеска пропускает только на совсем уж страшных колдобинах.
Управляется Tiggo 7 без огонька. Усилие на руле комфортное, пусть и не очень похожее на настоящее, но обратная связь скудная, рейка длинная (три оборота от упора до упора), а быстрота и точность реакций – посредственные. Зато баланс поворачиваемости близок к нейтральному: мимо поворота кроссовер едет, лишь когда откровенно переборщишь со скоростью на входе.
Однако вполне возможно, что неидеальная плавность хода и посредственные настройки усилителя руля – следствие адаптации для российских дорог, которая часто всё портит.
Зато 122-сильный атмосферник 2.0, работающий на 92-м бензине, оказался на удивление неплохим. Он уверенно тянет уже с низких оборотов, но ближе к
Бесступенчатая трансмиссия — без откровений. Со стартовым рывком справляется уверенно, а потом работает успешно от случая к случаю: то быстро вникает в происходящее и изо всех сил пытается не задерживаться со сменой передаточного отношения, то впадает в оцепенение и напрочь забывает о своих основных обязанностях.
Разницу между Eco- и Sport-режимом работы вариатора за время недельного теста уловить так и не удалось.
Расход топлива в целом укладывается в адекватные рамки. В смешанном цикле с уклоном в сторону городской эксплуатации, с пробками и светофорами, получилось чуть более 11 литров на сто километров пробега.
Шумо- и виброизоляция в целом неплохие, но гул от колёс в салоне присутствует постоянно. Впрочем, причина может быть в 18-дюймовых китайских шинах Giti. На покрышках подороже или на мягкой нешипованной «зиме» должно быть лучше.
Оснащение
Базовый Chery Tiggo 7 стоит 1 199 900 рублей без учёта всех акций и предложений, они, кстати, у Chery варьируются в зависимости от марки автомобиля, который вы сдаёте в трейд-ин. За эти деньги у кроссовера будет 152-сильный турбомотор 1.5 и механическая коробка передач.
В список оснащения вседорожника входят 18-дюймовые колёса, диодные ДХО, противотуманки, задний парктроник, датчики давления и температуры воздуха в шинах, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль, центральный замок с дистанционным управлением, бесключевой доступ, подогрев передних сидений, кондиционер, 9-дюймовая мультимедийка и 4 динамика.
Вторая по старшинству версия Luxury стоит 1 279 900 рублей и комплектуется атмосферным мотором и вариатором. У такой машины появятся кожаные сиденья и кожаная отделка руля.
Топовая Elite, как у нас на тесте, комплектуется двухзонным климат-контролем, сиденьями с перфорированной кожей, боковыми зеркалами с электроприводом складывания, круговым обзором, боковыми подушками безопасности, подсветкой дверных карт, электроприводом водительского сиденья, а также полным набором подогревов (руль, все сиденья, лобовое стекло по всей площади). Такая машина стоит 1 369 900 рублей.
Конкуренты
Вывод
Удобное и хорошее в Tiggo 7 распределено поровну между плохим и непонятным. Зато это хорошее и удобное больше не надо искать, продираясь через дебри косяков, недоработок и проблем с качеством, которые были нормой для Chery ещё несколько лет назад.
Уже сегодня Tiggo 7 — это достойная альтернатива лидерам класса, то есть самым востребованным кроссоверам России. Понятно, что имидж и байки о китайских машинах отпугнут серьёзную часть потенциальных клиентов, но если вы без предрассудков, то, выбирая между Кретой и Каптюром, загляните к дилеру Chery и посмотрите Tiggo. Потому что исключить то, что он вам понравится больше всех, я уже не могу.
Оценка 3,5/5
- — Просторный второй ряд сидений
- — Большой клиренс
- — Богатое оснащение
- — Удобные передние сиденья
- — Интересный дизайн
- — Адекватные цены
- — Нет откровенных проблем с качеством
- — Грубая подвеска
- — Посредственная управляемость
- — Турбомотор только в базе
- — Короткий багажник
- — Отсутствие регулировки руля по вылету
- — Отсутствие полного привода
- — Большая, но бестолковая мультимедийка
Какой бюджетный кроссовер выбрали бы вы, узнав Tiggo 7 поближе?
Все Chery Tiggo 7 на Авто.ру
Комплектация2.0 CVT (122 л.с.)
Двигатель2.0 / 122 л.с / бензин
Коробка передачВариатор
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива8.2
Разгон до 100 км/ч11.7
Цена, ₽1 369 900