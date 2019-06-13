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Как едет и чем пахнет новый Chery Tiggo 7

Тесты

Александр Мирошкин

Chery – один из самых популярных китайских брендов в России. Больше машин среди соотечественников продают только Haval, Geely и Lifan. С начала года Chery реализовала в нашей стране 2,2 тысячи автомобилей — это больше, чем у Peugeot, Citroen, Suzuki и Jeep.

Причём таких результатов китайцы добились без своего новоиспечённого флагмана — кроссовера Tiggo 7, который появился в России лишь весной. Мы взяли на тест вседорожник в комплектации Elite, которая стоит 1 369 900 рублей без учёта всех акций и предложений, и выяснили, что он из себя представляет.

– Chery Tiggo 7 на Авто.ру https://autoru.me/GYJz4 – Какие Tiggo 7 есть в наличии у дилеров и сколько они стоят https://autoru.me/GYJzr – Ещё более подробный тест Tiggo 7: текст и много красивых картинок https://autoru.me/GYK2z – Подробный тест Hyundai Creta https://youtu.be/zgaOjaIo3lw Куда смотреть: 1:11 – интерьер 4:05 – второй ряд сидений 5:10 – багажник 6:18 – 5 фишек Tiggo 7 7:30 – езда Китайские машины всё ещё воспринимаются многими, как что-то очень дешёвое, не очень надежное, совершенно непрестижное и не очень красивое. Но посмотрите на Chery Tiggo 7. Некрасивым его не назовешь. Так может быть и со всем остальным китайцы разобрались? Рассказываем о флагманском вседорожнике Chery во всех подробностях. #chery #tiggo7 #подробнеенекуда

Интерьер

Для автомобиля такого класса и за эти деньги интерьер у Chery Tiggo 7 приятный. Это касается и архитектуры, и материалов отделки. Пластик по большей части жёсткий, но выглядит неплохо, а огрехов сборки, по крайней мере у тестовой машины, замечено не было. Даже парящая часть центрального тоннеля зафиксирована крепко. Важная ремарка для китайского автомобиля: посторонних запахов в интерьере не появляется даже после долгого простоя на жаре.

Отмечу лишь, что нам выдали автомобиль, собранный в Китае, тогда как производство машин для свободной продажи развёрнуто в Калининграде, на заводе «Автотор». Прежде Чери для российского рынка выпускали на черкесском предприятии Derways.

В отделке интерьера Tiggo 7 используются не только жёсткие материалы. Например, на центральной консоли есть декоративный элемент, обшитый кожзамом, да ещё и с прострочкой настоящей ниткой
Кресла у Chery Tiggo 7, особенно в контексте автомобилей этого класса, отличные. Боковой поддержки с избытком, профиль спинки неплохой и есть регулировка поясничного подпора, диапазоны настроек оптимальные и только подушка показалась короткой, но это не критично. Если сравнить с конкурентами, то сиденья Hyundai Creta хуже по профилю и боковой поддержке, а Renault Kaptur – уступают почти по всем параметрам
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В отделке интерьера Tiggo 7 используются не только жёсткие материалы. Например, на центральной консоли есть декоративный элемент, обшитый кожзамом, да ещё и с прострочкой настоящей ниткой

Практичность

Tiggo 7 не выделяется габаритами на фоне одноклассников, но скомпонован кроссовер очень удачно. Поэтому у него всё нормально и с простором на втором ряду сидений, и с багажником. И забегая вперед: именно практичность и вместительность являются одними из главных козырей китайца.

На втором ряду – удивительно просторно. Места более чем достаточно и для коленей, и для ступней, и для головы. Впрочем, в Hyundai Creta люди на втором ряду тоже ничем не скованы, но в Chery о задних пассажирах всё-таки позаботились чуть лучше
Сзади есть подогрев обеих частей подушки дивана, причём двухступенчатый, отдельные дефлекторы, откидной подлокотник с врезанными в него подстаканниками, а также электрические стеклоподъёмники с автоматическим режимом
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На втором ряду – удивительно просторно. Места более чем достаточно и для коленей, и для ступней, и для головы. Впрочем, в Hyundai Creta люди на втором ряду тоже ничем не скованы, но в Chery о задних пассажирах всё-таки позаботились чуть лучше

Техника

Tiggo 7 – первая модель Chery, построенная на платформе T1X. Эту тележку китайцы сделали совместно с Jaguar Land Rover и собираются активно использовать её в будущем. Так, на этом шасси построят два кроссовера (компактный и семиместный), подключаемый гибрид и минивэн.

Скажем сразу: полноприводных Tiggo 7 пока не существует, но в Chery нам рассказали, что кроссоверы с четырьмя ведущими колёсами появятся, но неизвестно когда. А пока – только передний привод.

Независимая подвеска у кроссовера по кругу. Спереди МакФерсон, сзади – многорычажка. У большинства моноприводных конкурентов (да-да, опять про Hyundai Creta и Renault Kaptur) сзади балка, а независимая подвеска ставится лишь на полноприводные модификации
Тормоза у Tiggo 7 дисковые по кругу, как у Креты. У Каптюра сзади барабаны
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Независимая подвеска у кроссовера по кругу. Спереди МакФерсон, сзади – многорычажка. У большинства моноприводных конкурентов (да-да, опять про Hyundai Creta и Renault Kaptur) сзади балка, а независимая подвеска ставится лишь на полноприводные модификации

Езда

Плавность хода Chery Tiggo 7 – на любителя. Кроссовер внимателен к неровностям любого калибра и размера и никак не изолирует пассажиров от информации о них. При этом вседорожник склонен и к раскачке – несильной, но заметной. Однако к энергоёмкости претензий почти нет: чувствительные удары подвеска пропускает только на совсем уж страшных колдобинах.

Управляется Tiggo 7 без огонька. Усилие на руле комфортное, пусть и не очень похожее на настоящее, но обратная связь скудная, рейка длинная (три оборота от упора до упора), а быстрота и точность реакций – посредственные. Зато баланс поворачиваемости близок к нейтральному: мимо поворота кроссовер едет, лишь когда откровенно переборщишь со скоростью на входе.

Однако вполне возможно, что неидеальная плавность хода и посредственные настройки усилителя руля – следствие адаптации для российских дорог, которая часто всё портит.

Зато 122-сильный атмосферник 2.0, работающий на 92-м бензине, оказался на удивление неплохим. Он уверенно тянет уже с низких оборотов, но ближе к 4000 об./мин его энтузиазм вязнет в вариаторе, и шума получается больше, нежели ускорения.

Бесступенчатая трансмиссия — без откровений. Со стартовым рывком справляется уверенно, а потом работает успешно от случая к случаю: то быстро вникает в происходящее и изо всех сил пытается не задерживаться со сменой передаточного отношения, то впадает в оцепенение и напрочь забывает о своих основных обязанностях.

Разницу между Eco- и Sport-режимом работы вариатора за время недельного теста уловить так и не удалось.

Расход топлива в целом укладывается в адекватные рамки. В смешанном цикле с уклоном в сторону городской эксплуатации, с пробками и светофорами, получилось чуть более 11 литров на сто километров пробега.

Шумо- и виброизоляция в целом неплохие, но гул от колёс в салоне присутствует постоянно. Впрочем, причина может быть в 18-дюймовых китайских шинах Giti. На покрышках подороже или на мягкой нешипованной «зиме» должно быть лучше.

Оснащение

Базовый Chery Tiggo 7 стоит 1 199 900 рублей без учёта всех акций и предложений, они, кстати, у Chery варьируются в зависимости от марки автомобиля, который вы сдаёте в трейд-ин. За эти деньги у кроссовера будет 152-сильный турбомотор 1.5 и механическая коробка передач.

В список оснащения вседорожника входят 18-дюймовые колёса, диодные ДХО, противотуманки, задний парктроник, датчики давления и температуры воздуха в шинах, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль, центральный замок с дистанционным управлением, бесключевой доступ, подогрев передних сидений, кондиционер, 9-дюймовая мультимедийка и 4 динамика.

Вторая по старшинству версия Luxury стоит 1 279 900 рублей и комплектуется атмосферным мотором и вариатором. У такой машины появятся кожаные сиденья и кожаная отделка руля.

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Топовая Elite, как у нас на тесте, комплектуется двухзонным климат-контролем, сиденьями с перфорированной кожей, боковыми зеркалами с электроприводом складывания, круговым обзором, боковыми подушками безопасности, подсветкой дверных карт, электроприводом водительского сиденья, а также полным набором подогревов (руль, все сиденья, лобовое стекло по всей площади). Такая машина стоит 1 369 900 рублей.

Конкуренты

<h3>Hyundai Creta</h3> В России Крета предлагается с бензиновыми атмосферными четвёрками 1.6 и 2.0, механической или автоматической коробкой передач, а также с передним и полным приводом. Самая дешёвая версия кроссовера стоит 957&nbsp;000 рублей. Топовый вариант со всеми возможными опциями обойдётся в 1&nbsp;460&nbsp;000 рублей
<h3>Renault Kaptur</h3> Каптюр – это бензиновые моторы 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.), механика, вариатор или древний четырёхступенчатый автомат. Полный привод доступен только машинам с самым мощным двигателем. Комплектаций пять, диапазон цен – от 944&nbsp;000 до 1&nbsp;334&nbsp;990 рублей
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Hyundai Creta

В России Крета предлагается с бензиновыми атмосферными четвёрками 1.6 и 2.0, механической или автоматической коробкой передач, а также с передним и полным приводом. Самая дешёвая версия кроссовера стоит 957 000 рублей. Топовый вариант со всеми возможными опциями обойдётся в 1 460 000 рублей

Вывод

Удобное и хорошее в Tiggo 7 распределено поровну между плохим и непонятным. Зато это хорошее и удобное больше не надо искать, продираясь через дебри косяков, недоработок и проблем с качеством, которые были нормой для Chery ещё несколько лет назад.

Уже сегодня Tiggo 7 — это достойная альтернатива лидерам класса, то есть самым востребованным кроссоверам России. Понятно, что имидж и байки о китайских машинах отпугнут серьёзную часть потенциальных клиентов, но если вы без предрассудков, то, выбирая между Кретой и Каптюром, загляните к дилеру Chery и посмотрите Tiggo. Потому что исключить то, что он вам понравится больше всех, я уже не могу.

Оценка 3,5/5

Хорошо
  • — Просторный второй ряд сидений
  • — Большой клиренс
  • — Богатое оснащение
  • — Удобные передние сиденья
  • — Интересный дизайн
  • — Адекватные цены
  • — Нет откровенных проблем с качеством
Плохо
  • — Грубая подвеска
  • — Посредственная управляемость
  • — Турбомотор только в базе
  • — Короткий багажник
  • — Отсутствие регулировки руля по вылету
  • — Отсутствие полного привода
  • — Большая, но бестолковая мультимедийка

Какой бюджетный кроссовер выбрали бы вы, узнав Tiggo 7 поближе?

Все Chery Tiggo 7 на Авто.ру

Характеристики Chery Tiggo 7 I

  • Комплектация

    2.0 CVT (122 л.с.)

  • Двигатель

    2.0 / 122 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Вариатор

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    8.2

  • Разгон до 100 км/ч

    11.7

  • Цена, ₽

    1 369 900
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