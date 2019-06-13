Как едет и чем пахнет новый Chery Tiggo 7

Chery – один из самых популярных китайских брендов в России. Больше машин среди соотечественников продают только Haval, Geely и Lifan. С начала года Chery реализовала в нашей стране 2,2 тысячи автомобилей — это больше, чем у Peugeot, Citroen, Suzuki и Jeep.

Причём таких результатов китайцы добились без своего новоиспечённого флагмана — кроссовера Tiggo 7, который появился в России лишь весной. Мы взяли на тест вседорожник в комплектации Elite, которая стоит 1 369 900 рублей без учёта всех акций и предложений, и выяснили, что он из себя представляет.