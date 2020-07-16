Марка Chery показала соперника электрокроссовера Nissan Ariya

По своим габаритным размерам S61 на 3,5 см длиннее и на 6 см шире представ­ленного накануне электро­кроссовера Nissan Ariya. Длина — 4630 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1650 мм. Размер колёсной базы — 2630 мм. Кроссовер построен на модульной платформе LFS, в составе которой до 93% облегчённого алюми­ниевого сплава. Благодаря ему масса автомобиля снижена на 80 кг по сравнению с моделью такой же конструкции, выполненной из стали.

У S61 светодиодные фары и 20-дюймовые колёсные диски. В салоне установ­лена большая жидко­кристалли­ческая панель, состоящая из двух экранов: приборной панели и мульти­медийной системы. Диагональ каждого — 12,3 дюйма. На раздели­тельном тоннеле — кнопка запуска двигателя и селектор трансмиссии в стиле моделей Audi.

Электрокроссовер поддерживает сети стандарта 5G, оснащён беспилотным комплексом ADAS (в перспективе — четвёртый уровень авто­пилота), интеллекту­альным круиз-контролем, автомати­ческим парковщиком, системой распозна­вания лиц, дистанци­онным управлением. Обновление программного обеспечения осуще­ствляется «по воздуху».

О силовой установке новинки Chery не сообщила. Согласно патентам, для S61 преду­смотрено два электро­мотора мощностью 163 и 177 л.с., поэтому, кроме заднеприводной базовой версии, можно рассчитывать на 4х4.