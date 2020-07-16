Марка Chery показала соперника электрокроссовера Nissan Ariya
Евгений Костин
Chery опубликовала официальные фотографии нового электрического кроссовера S61. Он сконструирован на перспективной алюминиевой платформе, на базе которой компания планирует создать ещё несколько моделей.
По своим габаритным размерам S61 на 3,5 см длиннее и на 6 см шире представленного накануне электрокроссовера Nissan Ariya. Длина — 4630 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1650 мм. Размер колёсной базы — 2630 мм. Кроссовер построен на модульной платформе LFS, в составе которой до 93% облегчённого алюминиевого сплава. Благодаря ему масса автомобиля снижена на 80 кг по сравнению с моделью такой же конструкции, выполненной из стали.
У S61 светодиодные фары и 20-дюймовые колёсные диски. В салоне установлена большая жидкокристаллическая панель, состоящая из двух экранов: приборной панели и мультимедийной системы. Диагональ каждого — 12,3 дюйма. На разделительном тоннеле — кнопка запуска двигателя и селектор трансмиссии в стиле моделей Audi.
Электрокроссовер поддерживает сети стандарта 5G, оснащён беспилотным комплексом ADAS (в перспективе — четвёртый уровень автопилота), интеллектуальным круиз-контролем, автоматическим парковщиком, системой распознавания лиц, дистанционным управлением. Обновление программного обеспечения осуществляется «по воздуху».
О силовой установке новинки Chery не сообщила. Согласно патентам, для S61 предусмотрено два электромотора мощностью 163 и 177 л.с., поэтому, кроме заднеприводной базовой версии, можно рассчитывать на 4х4.
Продажи Chery S61 запланированы на третий квартал 2020 года. Судя по шильдику на крышке багажника, товарное название кроссовера изменят на eQ5.