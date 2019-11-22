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Новый Chery Tiggo 7 получил три монитора и новый турбомотор

Новости

Николай Андреев

На автосалоне в Гуанчжоу компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 7. Модель сильно изменилась, хотя автомобиль первого поколения появился всего четыре года назад.

Chery Tiggo 7. Фото: Autohome
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Chery Tiggo 7. Фото: Autohome

  • У Chery Tiggo 7 теперь большая решётка радиатора с трёхмерным рисунком, «парящие» стойки крыши и фонари, соединённые светодиодной полосой. Со сменой поколения в длину модель выросла на 30 милли­метров (до 4500 мм), в ширину — на 5 мм (до 1842 мм), в высоту — на 76 мм (до 1746 мм). Размер 2670-миллиметровой колёсной базы не изменился.

  • В салоне у новинки также нет ничего общего с прежним Tiggo 7. Приборная панель стала цифровой, монитор мультимедийной системы увеличился в размерах, а появившийся третий дисплей со встроенными физическими шайбами предназ­начен для управления климат-контролем. Среди опций доступны двух­цветная отделка интерьера, панорамная крыша, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфонов.

  • На новом Tiggo 7 дебютировал 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 л.с. (230 Н·м). Он сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

В Китае продажи Chery Tiggo 7 второго поколения начнутся в 2020 году. При этом на российском рынке только в начале 2019 года появилось первое поколение кроссовера.

Готовы пересесть на такого «китайца»?

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