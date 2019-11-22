Новый Chery Tiggo 7 получил три монитора и новый турбомотор

У Chery Tiggo 7 теперь большая решётка радиатора с трёхмерным рисунком, «парящие» стойки крыши и фонари, соединённые светодиодной полосой. Со сменой поколения в длину модель выросла на 30 милли­метров (до 4500 мм), в ширину — на 5 мм (до 1842 мм), в высоту — на 76 мм (до 1746 мм). Размер 2670-миллиметровой колёсной базы не изменился.

В салоне у новинки также нет ничего общего с прежним Tiggo 7. Приборная панель стала цифровой, монитор мультимедийной системы увеличился в размерах, а появившийся третий дисплей со встроенными физическими шайбами предназ­начен для управления климат-контролем. Среди опций доступны двух­цветная отделка интерьера, панорамная крыша, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфонов.