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Салон будущего флагмана Chery сфотографировали на московской парковке

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Дмитрий Елизаров

Фотографии интерьера кроссовера Cheryexeed VX, который станет самым дорогим вседорож­ником компании в нашей стране, опубликовало издание «Китайские авто­мобили». Утверждается, что в России сейчас находятся вседорожники с тем же салоном, с которым продаются в Китае: модель проходит этап сертификации.

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  • На фотографиях запечатлены сразу два варианта оформления интерьера — с креслами, отделанными белой стёганой и тёмной кожей. Оба вседорожника укомплекто­ваны трёхспицевым, обрезанным снизу рулевым колесом и длинным медиаэкраном, совмещающим в себе два 12,3- дюймовых монитора для приборной панели и медиасистемы. Кроме того, Cheryexeed VX отличается сенсорной панелью на централь­ном тоннеле и компактным джойстиком пере­ключения передач.

  • Ранее руководство Chery в России уже подтверждало старт процесса серти­фикации модели для нашего рынка, однако когда именно он завер­шится, пока неизвестно. Не уточняется также, с каким именно двигателем самый большой кроссовер Cheryexeed будет прода­ваться в нашей стране. На родине он комплектуется одним из двух турбомоторов объёмом 1,6 (197 л.с.) и 2,0 (254 л.с.) литра, причём более мощная версия сопро­вождается системой полного привода. На основании этого издание делает вывод, что в России появится именно двух­литровая модификация.

  • Продажи премиального вседорожника, сопо­ставимого по своим габаритам с Toyota Highlander, должны стартовать во второй половине нынешнего года.

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