Салон будущего флагмана Chery сфотографировали на московской парковке

На фотографиях запечатлены сразу два варианта оформления интерьера — с креслами, отделанными белой стёганой и тёмной кожей. Оба вседорожника укомплекто­ваны трёхспицевым, обрезанным снизу рулевым колесом и длинным медиаэкраном, совмещающим в себе два 12,3- дюймовых монитора для приборной панели и медиасистемы. Кроме того, Cheryexeed VX отличается сенсорной панелью на централь­ном тоннеле и компактным джойстиком пере­ключения передач.

Ранее руководство Chery в России уже подтверждало старт процесса серти­фикации модели для нашего рынка, однако когда именно он завер­шится, пока неизвестно. Не уточняется также, с каким именно двигателем самый большой кроссовер Cheryexeed будет прода­ваться в нашей стране. На родине он комплектуется одним из двух турбомоторов объёмом 1,6 (197 л.с.) и 2,0 (254 л.с.) литра, причём более мощная версия сопро­вождается системой полного привода. На основании этого издание делает вывод, что в России появится именно двух­литровая модификация.