Салон будущего флагмана Chery сфотографировали на московской парковке
Дмитрий Елизаров
Фотографии интерьера кроссовера Cheryexeed VX, который станет самым дорогим вседорожником компании в нашей стране, опубликовало издание «Китайские автомобили». Утверждается, что в России сейчас находятся вседорожники с тем же салоном, с которым продаются в Китае: модель проходит этап сертификации.
На фотографиях запечатлены сразу два варианта оформления интерьера — с креслами, отделанными белой стёганой и тёмной кожей. Оба вседорожника укомплектованы трёхспицевым, обрезанным снизу рулевым колесом и длинным медиаэкраном, совмещающим в себе два 12,3- дюймовых монитора для приборной панели и медиасистемы. Кроме того, Cheryexeed VX отличается сенсорной панелью на центральном тоннеле и компактным джойстиком переключения передач.
Ранее руководство Chery в России уже подтверждало старт процесса сертификации модели для нашего рынка, однако когда именно он завершится, пока неизвестно. Не уточняется также, с каким именно двигателем самый большой кроссовер Cheryexeed будет продаваться в нашей стране. На родине он комплектуется одним из двух турбомоторов объёмом 1,6 (197 л.с.) и 2,0 (254 л.с.) литра, причём более мощная версия сопровождается системой полного привода. На основании этого издание делает вывод, что в России появится именно двухлитровая модификация.
Продажи премиального вседорожника, сопоставимого по своим габаритам с Toyota Highlander, должны стартовать во второй половине нынешнего года.