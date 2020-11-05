Он же Гоша, он же Юрий: первый тест китайского кроссовера Cheryexeed TXL
Валерий Арутин
Одна компания — два бренда! Первый — скромный, давно примелькавшийся, зато массовый. Второй — работающий не столько на кассу, сколько на повышение реноме автопроизводителя. Молодёжный, премиальный, дизайнерский (нужное подчеркнуть) и, конечно, дистанцирующийся от первого. В эти игры с тем или иным успехом давно играют Toyota, Nissan, Citroen, Hyundai… А теперь и китайские производители включаются. Встречайте в России новый автомобильный бренд из Поднебесной: Cheryexeed. И его первую модель TXL. Что-то знакомое, говорите?
Вы угадали — это новая марка от компании Chery. Один из крупнейших китайских автопроизводителей (и третий среди них по продажам в России) активно экспериментирует с дочерними брендами. В разное время Chery выпускал автомобили под именами Cowin, Karry, Qoros, Jetour, но в России они не появлялись. А вот Cheryexeed TXL до нас доехал.
С именем этого бренда история почти как в фильме «Москва слезам не верит»: Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора, здесь проживает? Потому что в самом Китае он вообще-то «просто» Exeed, как производное от английского слова exceed — превосходить, превышать. Видимо, ожидания покупателей. Для североамериканских рынков придумали другое название — Vantas, не иначе как с намёком на vantage, преимущество. Но русскоязычным покупателям с таким именем машину не продать. А оригинальный вариант в России не прошёл
Впрочем, чехарда с именами не меняет сути. Автомобили нового бренда позиционируются как премиум-ветвь модельной линейки китайской компании. Они должны быть круче обычных Chery во всём, от оснащения и качества материалов, до дизайна и конструкции. Пока под новой маркой анонсировано четыре кроссовера – LX, TX, TXL и VX, и, что самое интересное, это не премиум-клоны многочисленных Tiggo, а самостоятельные модели.
Доехавший первым до России TXL – это среднеразмерный кроссовер с растянутой до 2800 мм колёсной базой (L – Long). Благодаря этому он почти такой же большой (его длина 4775 мм), как новый Sorento, но третьего ряда сидений в машине нет; 7 мест предусмотрено только во флагманском Exeed VX.
Зато нет и эконом-интерьера – бренд обязывает. В Cheryexeed TXL «по умолчанию» будут кожаная отделка салона, виртуальная панель приборов, медиасистема с 10,1-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида и звуковыми компонентами от французской фирмы Arkamys, специализирующейся на цифровой обработке звука. Есть бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, зимний пакет. В котором, правда, пока отсутствует подогрев задних сидений (неактуальный для китайцев), но в скором будущем появится и он. В топ-комплектации к этому добавляются панорамная крыша, круговой обзор, светящиеся на асфальте при открытии передних дверей буквы Exeed — короче, всё как у взрослых.
Качество исполнения? В салоне ни одной детали, глядя на которую можно уверенно сказать, что она китайская. Да, Cheryexeed TXL – ещё не «премиум», каким мы привыкли его видеть, например, в немецких автомобилях. Но по материалам, стыкам, кнопкам и ручкам он ничуть не хуже, чем Toyota, Nissan или Hyundai. А по дизайну интерьер кое в чём и интереснее.
Но главное: большая колёсная база обеспечивает практически лимузинный простор на втором ряду. За водителем среднего роста можно спокойно сесть, положив ногу на ногу. Ступни под его кресло тоже помещаются без проблем. В общем, пассажирам Cheryexeed TXL наверняка понравится. А водителю?
Водитель получает в своё управление автомобиль, построенный на новой платформе M3X. Cheryexeed TXL (вместе с ТХ) — её первое серийное воплощение. Шасси разработано при участии европейской инжиниринговой компании Benteler, а курировали этот процесс Клаус Шмидт и Петер Малкин. Первый до этого четверть века проработал на BMW, занимаясь, в том числе, доводкой
Совместными усилиями они не изобрели велосипед: конструкция Cheryexeed TXL традиционна для кроссоверов этого класса. Спереди McPherson, сзади — многорычажная подвеска, силовой агрегат установлен поперечно, полный привод — с многодисковой муфтой подключения задней оси. Да, TXL вопреки китайской моде будет со всеми ведущими — это тоже часть премиум-позиционирования. Хотя на родине у него всё-таки есть и переднеприводная версия.
Но тут важнее не базовая архитектура, а настройки. И с ними у Cheryexeed TXL всё на удивление хорошо. Да, кроссовер подробнее, чем хотелось бы, передаёт в салон вибрации от микрорельефа дороги — правда, тут часть ответственности наверняка можно переложить на зимние шины. Зато пассажиров не растрясёт на латаном-перелатаном асфальте: беспощадной жёсткости подвески, которой неприятно поражает Chery Tiggo 4, здесь нет и в помине. Ямы TXL глотает благородно и без посторонних шумов, позволяя не сбрасывать ход на плохой дороге. Даже на лежачих полицейских, если уж совсем не наглеть, не бухает стойками на отбой — учись, Tiguan!
С другой стороны, нет причин беспокоиться и за вестибулярный аппарат пассажиров: Cheryexeed TXL не раскачивается там, где дорога идёт волнами. Как результат — отличная устойчивость автомобиля на прямых, подкрепляемая чётким «нулём» на руле с электроусилителем.
И в поворотах водитель не теряет связи с машиной. Рулевое управление здесь не острое, но с приятным, без привкуса синтетики, усилием. Реагирует автомобиль на его команды однозначно, без доворотов и задержек. Хотя и сам рисовать дуги не рвётся: если заехать в поворот побыстрее, автомобиль стремится к наружной обочине. Приятно удивили тормоза, прежде всего плотной, информативной педалью, в лучших традициях BMW. Спасибо, герр Шмидт.
В общем, у Cheryexeed TXL спокойный, можно сказать нордический характер — как ему и положено по статусу семейного кроссовера. И насколько ему позволяет его двигатель.
Силовой агрегат у TXL ровно один — 1,6-литровый турбомотор с
Вообще, описание конструкции кроссовера буквально пестрит авторитетными названиями. Турбонагнетатель — Honeywell, навесное оборудование двигателя — Luk, фары — Hella, муфта полного привода — Borg&Warner, сцепления — Valeo, система стабилизации — Bosch в последней версии 9.3, сиденья — Lear…
Двигатель развивает 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Согласно паспортным данным, это позволяет ему разгонять кроссовер до
У малообъёмного турбомотора слишком мало тяги «на низах», и для более-менее бодрого разгона его приходится крутить больше, чем хотелось бы. В результате чего голос двигателя (не отличающийся красотой) уже настойчиво пробивается в салон. Кстати, в пределе мотор не дотягивает даже до 6000
И китайский робот, пусть и настроенный инженерами Getrag, совсем не DSG или PDK. В стандартных настройках его порой можно принять за вариатор
Однако у коробки с индексом 7DCT 300 есть и свои плюсы: она лучше других роботов приспособлена для бездорожья. По крайней мере, несколько километров раскисшей грунтовки и подъём на песчаную гору трансмиссия кроссовера перенесла безропотно — даже муфта полного привода не перегрелась. На обычных нешипованных зимних шинах Cheryexeed TXL с сильной пробуксовкой не роптал, а упорно полз вперёд, так что в очном сравнении с конкурентами китайский кроссовер наверняка бы заработал на бездорожье дополнительные очки. Да и в целом не был бы в таком соревновании аутсайдером.
Получается, что Cheryexeed TXL — это современный, качественный и просто приятный автомобиль без всяких скидок на его китайское происхождение. Но чудес не бывает — цена у Cheryexeed TXL тоже уже не «китайская». Базовая комплектация Luxury оценивается в
Есть ли перспективы в России у китайского кроссовера с такими ценами? В Chery говорят, что два миллиона — психологический порог, который очень трудно преодолеть потенциальному покупателю китайского автомобиля. Но деваться некуда: Cheryexeed TXL собирается в Китае, а не в России, напичкан дорогим оснащением и технологиями и не имеет следов экономии на материалах. Поэтому и стоить меньше такой автомобиль не может.
Хуже, что в прайсах корейских и даже европейских кроссоверов, выпускаемых в России, встречаются и меньшие цифры за версии с полным приводом и сходным по мощности двигателем. Да, они будут проигрывать в уровне оснащения, но это автомобили, в которых покупатели уверены больше. А высокую репутацию модели Chery и, тем более, Cheryexeed ещё должны заработать. Но если посмотреть на TXL – симпатичный, просторный и с отличным шасси, да окажется ещё и надёжным, то шансы стать действительно известным у имени Cheryexeed всё-таки есть.
P.S. Кстати, о красоте. Пока Cheryexeed TXL сертифицировали в России, адаптировали к нашим условиям и готовили к запуску в продажу, китайцы уже продемонстрировали рестайлинговый Exeed TXL. У кроссовера изменилось оформление передней и задней частей кузова, но серьёзнее всего обновился салон. И если интерьер с двумя большими дисплеями
Что думаете про Cheryexeed TXL?
Комплектация1.6 AMT (186 л.с.) 4WD
Двигатель1.6 / 186 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.8
Разгон до 100 км/ч9.8
Цена, ₽2 249 000