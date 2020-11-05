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Он же Гоша, он же Юрий: первый тест китайского кроссовера Cheryexeed TXL

Тесты

Валерий Арутин

Одна компания — два бренда! Первый — скромный, давно примель­кавшийся, зато массовый. Второй — работающий не столько на кассу, сколько на повыше­ние реноме авто­произ­во­дителя. Молодёжный, преми­альный, дизайнер­ский (нужное подчерк­нуть) и, конечно, дистанци­рующийся от первого. В эти игры с тем или иным успехом давно играют Toyota, Nissan, Citroen, Hyundai… А теперь и китайские произво­дители включаются. Встречайте в России новый автомо­бильный бренд из Подне­бесной: Cheryexeed. И его первую модель TXL. Что-то знакомое, говорите?

Вы угадали — это новая марка от компании Chery. Один из крупнейших китайских авто­произво­дителей (и третий среди них по продажам в России) активно экспери­менти­рует с дочерними брендами. В разное время Chery выпускал авто­мобили под именами Cowin, Karry, Qoros, Jetour, но в России они не появ­лялись. А вот Cheryexeed TXL до нас доехал.

С именем этого бренда история почти как в фильме «Москва слезам не верит»: Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора, здесь проживает? Потому что в самом Китае он вообще-то «просто» Exeed, как производное от англий­ского слова exceed — превос­ходить, превышать. Видимо, ожидания покупате­лей. Для северо­американ­ских рынков придумали другое название — Vantas, не иначе как с намёком на vantage, преимуще­ство. Но русско­язычным покупате­лям с таким именем машину не продать. А ориги­нальный вариант в России не прошёл из-за корейцев, так некстати выпустив­ших Kia Xceed. Поэтому просим любить и жаловать — Cheryexeed, в одно слово. Как это произносить по-русски — Чериксид или Чирексит? Затрудняются ответить даже в представи­тель­стве китайской компании…

Впрочем, чехарда с именами не меняет сути. Автомо­били нового бренда позици­ониру­ются как премиум-ветвь модельной линейки китайской компании. Они должны быть круче обычных Chery во всём, от оснащения и качества материалов, до дизайна и конструкции. Пока под новой маркой анонсиро­вано четыре кроссовера – LX, TX, TXL и VX, и, что самое интересное, это не премиум-клоны много­численных Tiggo, а само­стоятель­ные модели.

Внешность у кроссовера симпатичная и солидная – без азиатской вычурности и кричащих элементов
И это неудивительно — ведь за его дизайн отвечал Кевин Райс, в прошлом – главный стилист BMW, приложивший руку к «трёшкам» и «четвёркам» серии F30-34
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Внешность у кроссовера симпатичная и солидная – без азиатской вычурности и кричащих элементов

Доехавший первым до России TXL – это средне­размерный кроссовер с растянутой до 2800 мм колёсной базой (L – Long). Благодаря этому он почти такой же большой (его длина 4775 мм), как новый Sorento, но третьего ряда сидений в машине нет; 7 мест преду­смотрено только во флагман­ском Exeed VX.

Зато нет и эконом-интерьера – бренд обязывает. В Cheryexeed TXL «по умолча­нию» будут кожаная отделка салона, вирту­альная панель приборов, медиа­система с 10,1-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида и звуковыми компо­нентами от французской фирмы Arkamys, специали­зирующейся на цифровой обработке звука. Есть бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, зимний пакет. В котором, правда, пока отсут­ствует подогрев задних сидений (неактуаль­ный для китайцев), но в скором будущем появится и он. В топ-комплектации к этому добав­ляются панорамная крыша, круговой обзор, светящи­еся на асфальте при открытии передних дверей буквы Exeed — короче, всё как у взрослых.

Дизайн интерьера не назвать строгим, но собран салон добротно, весь пластик «выше пояса» мягкий. Смущает разве что чёрный глянец центрального тоннеля, который может быстро покрыться царапинами
Кресла с хорошим профилем и плотной боковой поддержкой обшиты мягкой, но цепкой экокожей. Посадка высокая, даже по меркам кроссоверов, однако запас пространства над головой водителя есть
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Дизайн интерьера не назвать строгим, но собран салон добротно, весь пластик «выше пояса» мягкий. Смущает разве что чёрный глянец центрального тоннеля, который может быстро покрыться царапинами

Качество исполнения? В салоне ни одной детали, глядя на которую можно уверенно сказать, что она китайская. Да, Cheryexeed TXL – ещё не «премиум», каким мы привыкли его видеть, напри­мер, в немецких автомо­билях. Но по матери­алам, стыкам, кнопкам и ручкам он ничуть не хуже, чем Toyota, Nissan или Hyundai. А по дизайну интерьер кое в чём и интереснее.

Но главное: большая колёсная база обеспечи­вает практически лимузин­ный простор на втором ряду. За водителем среднего роста можно спокойно сесть, положив ногу на ногу. Ступни под его кресло тоже помеща­ются без проблем. В общем, пассажирам Cheryexeed TXL наверняка понравится. А водителю?

Сзади широко и просторно – запас по коленям огромный, и головой в потолок никто не упрётся даже в версии с панорамной крышей. Но регулировок задний диван лишён. А вот его подогрев в будущем обещают
Багажник правильной формы и без порога, но для такого автомобиля явно невелик. Прежде всего по высоте
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Сзади широко и просторно – запас по коленям огромный, и головой в потолок никто не упрётся даже в версии с панорамной крышей. Но регулировок задний диван лишён. А вот его подогрев в будущем обещают

Водитель получает в своё управление автомо­биль, построенный на новой платформе M3X. Cheryexeed TXL (вместе с ТХ) — её первое серийное воплощение. Шасси разра­ботано при участии европейской инжини­ринговой компании Benteler, а куриро­вали этот процесс Клаус Шмидт и Петер Малкин. Первый до этого четверть века прора­ботал на BMW, занимаясь, в том числе, доводкой М-моде­лей. Второй — в прошлом главный инженер Jaguar Land Rover, а ныне директор по R&D (исследо­ваниям и разработкам) бренда Exeed. Сейчас у него в подчи­нении сразу три конст­рукторских бюро компании — в Китае, США и Германии.

Совместными усилиями они не изобрели вело­сипед: конструкция Cheryexeed TXL традици­онна для кроссоверов этого класса. Спереди McPherson, сзади — много­рычажная подвеска, силовой агрегат установ­лен поперечно, полный привод — с много­дисковой муфтой подключения задней оси. Да, TXL вопреки китайской моде будет со всеми ведущими — это тоже часть премиум-позици­ониро­вания. Хотя на родине у него всё-таки есть и передне­приводная версия.

Но тут важнее не базовая архитектура, а настройки. И с ними у Cheryexeed TXL всё на удивление хорошо. Да, кроссовер подробнее, чем хотелось бы, передаёт в салон вибрации от микро­рельефа дороги — правда, тут часть ответ­ствен­ности наверняка можно пере­ложить на зимние шины. Зато пассажиров не растрясёт на латаном-пере­латаном асфальте: беспощадной жёсткости подвески, которой неприятно поражает Chery Tiggo 4, здесь нет и в помине. Ямы TXL глотает благородно и без посторон­них шумов, позволяя не сбрасы­вать ход на плохой дороге. Даже на лежачих полицей­ских, если уж совсем не наглеть, не бухает стойками на отбой — учись, Tiguan!

С другой стороны, нет причин беспокоиться и за вестибу­лярный аппарат пассажиров: Cheryexeed TXL не раскачи­вается там, где дорога идёт волнами. Как резуль­тат — отличная устойчи­вость авто­мобиля на прямых, подкреп­ляемая чётким «нулём» на руле с электро­усилителем.

И в поворотах водитель не теряет связи с машиной. Рулевое управ­ление здесь не острое, но с приятным, без привкуса синтетики, усилием. Реагирует автомо­биль на его команды одно­значно, без доворотов и задержек. Хотя и сам рисовать дуги не рвётся: если заехать в поворот побыстрее, авто­мобиль стремится к наружной обочине. Приятно удивили тормоза, прежде всего плотной, информатив­ной педалью, в лучших тради­циях BMW. Спасибо, герр Шмидт.

В общем, у Cheryexeed TXL спокойный, можно сказать нордиче­ский характер — как ему и положено по статусу семейного крос­совера. И насколько ему позволяет его двигатель.

Силовой агрегат у TXL ровно один — 1,6-литровый турбо­мотор с 7-ступен­чатым роботом с «мокрыми» сцепле­ниями. Оба агрегата — совер­шенно новые, не применяв­шиеся ранее на автомо­билях Chery. Хотя подобное сочетание становится едва ли не стан­дартом для совре­менных китайских автомо­билей: в Поднебесной пошли по пути Европы, а не Японии или Америки с их «атмо­сфер­никами». С другой стороны, что тут удивитель­ного, если этот 1.6T GDI серии Acteco был разра­ботан совместно с известной австрий­ской фирмой AVL, а в создании коробки передач принимала непосред­ственное участие компания Getrag.

Вообще, описание конструкции кроссовера буквально пестрит автори­тетными назва­ниями. Турбо­нагнетатель — Honeywell, навесное оборудо­вание двигателя — Luk, фары — Hella, муфта полного привода — Borg&Warner, сцепления — Valeo, система стабилизации — Bosch в последней версии 9.3, сиденья — Lear…

Статус автомобиля в Chery решили подчеркнуть даже механикам. Обычно так в пластик моторный отсек затягивают только в суперкарах. Ну и шума от мотора в этом случае меньше
У нового мотора прямоточный впускной коллектор, снижающий противодавление, непосредственный впрыск топлива под давлением 350 бар, система регулировки фаз. Поршни, имеющие юбки особой формы – с напылением на основе молибдена, снижающим трение. Но сами цилиндры – обычные, чугунные
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Статус автомобиля в Chery решили подчеркнуть даже механикам. Обычно так в пластик моторный отсек затягивают только в суперкарах. Ну и шума от мотора в этом случае меньше

Двигатель развивает 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Согласно паспортным данным, это позволяет ему разгонять кроссовер до 100 км/ч за 9,8 секунды. По факту, этого хватает для уверен­ных обгонов на трассе, но в рваном трафике города водителю лучше записаться в дзен-буддисты: удоволь­ствие от общения с правой педалью кроссовера он вряд ли получит.

У малообъёмного турбомотора слишком мало тяги «на низах», и для более-менее бодрого разгона его прихо­дится крутить больше, чем хотелось бы. В резуль­тате чего голос двигателя (не отлича­ющийся красотой) уже настой­чиво проби­вается в салон. Кстати, в пределе мотор не дотяги­вает даже до 6000 об./мин, а падение тяги ощущается ещё раньше.

И китайский робот, пусть и настроенный инженерами Getrag, совсем не DSG или PDK. В стан­дартных настройках его порой можно принять за вариатор из-за слож­ностей с дозиро­ванием тяги в малых дозах. А ещё — из-за вялого старта с места. Даже с нажатой в пол педалью газа Cheryexeed TXL уезжает со свето­форов в числе последних. Наконец, на вариатор он похож и пугающей пробуксовкой сцепле­ний при попытке забраться на бордюр… Включение режима Sport делает коробку больше похожей на класси­ческий «автомат» — трогается Cheryexeed TXL уже активнее, на акселера­тор реагирует лучше, но присущие хорошим роботам скорость и незамет­ность пере­ключений так и не появляются.

Бонусом к приятным настройкам шасси идёт его отличная энергоёмкость. На ямах, притаившихся в лужах, подвеску ни разу не пробило даже при форсировании их ходом
Думаете, Cheryexeed TXL уже «сидит»? Как бы не так. Сейчас он спокойно тронется и поедет дальше – буксуя и выплёвывая скользкий чернозём всеми четырьмя колёсами. Кроссовер даже не цепляет брюхом грунт – в заявленный клиренс 210&nbsp;мм после такого легко верится
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Бонусом к приятным настройкам шасси идёт его отличная энергоёмкость. На ямах, притаившихся в лужах, подвеску ни разу не пробило даже при форсировании их ходом

Однако у коробки с индексом 7DCT 300 есть и свои плюсы: она лучше других роботов при­способ­лена для бездорожья. По крайней мере, несколько кило­метров раскисшей грунтовки и подъём на песчаную гору транс­миссия кроссовера пере­несла безропотно — даже муфта полного привода не пере­грелась. На обычных нешипо­ванных зимних шинах Cheryexeed TXL с сильной пробуксовкой не роптал, а упорно полз вперёд, так что в очном сравнении с конку­рентами китайский кроссовер наверняка бы заработал на бездорожье допол­нитель­ные очки. Да и в целом не был бы в таком соревно­вании аутсайдером.

Должно же у китайского кроссовера быть своё слабое место? Вот оно – мультимедийная система. Экран большой, но его графика не поражает воображение. А главное: на прикосновения он порой реагирует со второго-третьего раза!
Отчасти выручает пульт на тоннеле – в нём есть кнопки вызова основных пунктов меню. Вращающаяся шайба приятна руке, но регулирует только громкость звука
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Должно же у китайского кроссовера быть своё слабое место? Вот оно – мультимедийная система. Экран большой, но его графика не поражает воображение. А главное: на прикосновения он порой реагирует со второго-третьего раза!

Получается, что Cheryexeed TXL — это современный, каче­ственный и просто приятный авто­мобиль без всяких скидок на его китай­ское происхож­дение. Но чудес не бывает — цена у Cheryexeed TXL тоже уже не «китайская». Базовая комп­лектация Luxury оцени­вается в 2 249 900 рублей, вторая, и она же максимальная Flagship, — в 2 399 900 рублей.

Есть ли перспективы в России у китайского крос­совера с такими ценами? В Chery говорят, что два миллиона — психо­логиче­ский порог, который очень трудно преодолеть потенци­альному покупателю китайского автомо­биля. Но деваться некуда: Cheryexeed TXL собира­ется в Китае, а не в России, напичкан дорогим оснащением и техно­логиями и не имеет следов экономии на материалах. Поэтому и стоить меньше такой автомобиль не может.

Хуже, что в прайсах корейских и даже европейских крос­соверов, выпуска­емых в России, встречаются и меньшие цифры за версии с полным приводом и сходным по мощности двигателем. Да, они будут проигры­вать в уровне оснащения, но это автомо­били, в которых покупатели уверены больше. А высокую репутацию модели Chery и, тем более, Cheryexeed ещё должны заработать. Но если посмотреть на TXL – симпатичный, просторный и с отличным шасси, да окажется ещё и надёжным, то шансы стать действи­тельно известным у имени Cheryexeed всё-таки есть.

P.S. Кстати, о красоте. Пока Cheryexeed TXL сертифи­цировали в России, адапти­ровали к нашим условиям и готовили к запуску в продажу, китайцы уже продемон­стриро­вали рестай­линговый Exeed TXL. У крос­совера изменилось оформ­ление передней и задней частей кузова, но серьёзнее всего обновился салон. И если интерьер с двумя большими дис­плеями а-ля Mercedes стал и симпатичнее, и совре­меннее, то новая внеш­ность вышла, скажем так, на любителя. А значит, тем, кому понравится Cheryexeed TXL в его нынешнем виде, не стоит надолго откладывать покупку.

Что думаете про Cheryexeed TXL?

Характеристики EXEED TXL I

  • Комплектация

    1.6 AMT (186 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    1.6 / 186 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Роботизированная

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    7.8

  • Разгон до 100 км/ч

    9.8

  • Цена, ₽

    2 249 000
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Cheryexeed TXL на Авто.ру

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