Он же Гоша, он же Юрий: первый тест китайского кроссовера Cheryexeed TXL

Одна компания — два бренда! Первый — скромный, давно примель­кавшийся, зато массовый. Второй — работающий не столько на кассу, сколько на повыше­ние реноме авто­произ­во­дителя. Молодёжный, преми­альный, дизайнер­ский (нужное подчерк­нуть) и, конечно, дистанци­рующийся от первого. В эти игры с тем или иным успехом давно играют Toyota, Nissan, Citroen, Hyundai… А теперь и китайские произво­дители включаются. Встречайте в России новый автомо­бильный бренд из Подне­бесной: Cheryexeed. И его первую модель TXL. Что-то знакомое, говорите?

Вы угадали — это новая марка от компании Chery. Один из крупнейших китайских авто­произво­дителей (и третий среди них по продажам в России) активно экспери­менти­рует с дочерними брендами. В разное время Chery выпускал авто­мобили под именами Cowin, Karry, Qoros, Jetour, но в России они не появ­лялись. А вот Cheryexeed TXL до нас доехал.