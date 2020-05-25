Новый Mercedes-Benz S-класса: первое официальное изображение

Люксовый автомобильный бренд из Китая появится в России с двойным названием

Новости

Николай Андреев

Китайская компания Chery в 2017 году создала суббренд Exeed для самых дорогих и роскошных моделей. Российский рынок станет первым за пределами Китая, где появятся эти авто­мобили, но для нас марка пере­именована в CheryExeed.

1/3

  • Первым в России появится кроссовер CheryExeed TXL (на фото выше). При длине 4775 милли­метров он близок по габаритам к Kia Sorento Prime и оснащается только бензиновой «турбочетвёркой» 1.6 мощностью 186 л.с. (275 Н·м), которая работает в паре с семиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями. Привод — передний или опциональный полный.

  • Российская премьера CheryExeed TXL состоится после снятия ограни­чений, связанных с коронавирусом, а продажи начнутся в третьем квартале 2020 года. В его оснащение войдут 19-дюймовые колёсные диски, свето­диодная оптика, панорамная крыша, электро­привод передних сидений и двери багажника, мульти­медийка с 10-дюймовым экраном, подогрев лобового стекла, руля и всех сидений.

1/3

  • В 2021 году в Россию приедет кроссовер CheryExeed VX (на фото выше), который ещё не дебюти­ровал даже на домашнем рынке. Длина флагмана марки состав­ляет 4970 мм, и в Китае его предложат на выбор со 197-сильным турбомотором 1.6 или с двух­литровым двигателем на 254 силы.

Недавно компания Chery объявила, что в 2021 году люксовые модели марки появятся в США и Канаде, но уже под названием Vantas. В будущем планиру­ется наладить производ­ство китайских кроссоверов в Северной Америке.

Какое название марки лучше подходит китайским кроссоверам?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение