Люксовый автомобильный бренд из Китая появится в России с двойным названием
Николай Андреев
Китайская компания Chery в 2017 году создала суббренд Exeed для самых дорогих и роскошных моделей. Российский рынок станет первым за пределами Китая, где появятся эти автомобили, но для нас марка переименована в CheryExeed.
Первым в России появится кроссовер CheryExeed TXL (на фото выше). При длине 4775 миллиметров он близок по габаритам к Kia Sorento Prime и оснащается только бензиновой «турбочетвёркой» 1.6 мощностью 186 л.с. (275 Н·м), которая работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — передний или опциональный полный.
Российская премьера CheryExeed TXL состоится после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, а продажи начнутся в третьем квартале 2020 года. В его оснащение войдут 19-дюймовые колёсные диски, светодиодная оптика, панорамная крыша, электропривод передних сидений и двери багажника, мультимедийка с 10-дюймовым экраном, подогрев лобового стекла, руля и всех сидений.
В 2021 году в Россию приедет кроссовер CheryExeed VX (на фото выше), который ещё не дебютировал даже на домашнем рынке. Длина флагмана марки составляет 4970 мм, и в Китае его предложат на выбор со 197-сильным турбомотором 1.6 или с двухлитровым двигателем на 254 силы.
Недавно компания Chery объявила, что в 2021 году люксовые модели марки появятся в США и Канаде, но уже под названием Vantas. В будущем планируется наладить производство китайских кроссоверов в Северной Америке.