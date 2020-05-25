Люксовый автомобильный бренд из Китая появится в России с двойным названием

В 2021 году в Россию приедет кроссовер CheryExeed VX (на фото выше), который ещё не дебюти­ровал даже на домашнем рынке. Длина флагмана марки состав­ляет 4970 мм, и в Китае его предложат на выбор со 197-сильным турбомотором 1.6 или с двух­литровым двигателем на 254 силы.