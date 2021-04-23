Chery привезёт в Россию обновлённый Cheryexeed TXL и ещё два кроссовера
Дмитрий Елизаров
Российский офис компании Chery во второй половине года представит в нашей стране два совершенно новых кроссовера, а уже имеющийся обновит. Как пишут «Китайские автомобили», начата процедура сертификации одной из моделей — флагманского кроссовера VX, сопоставимого по габаритам с Toyota Highlander.
Сейчас бренд Cheryexeed представлен в нашей стране только одной моделью — вседорожником TXL. Однако в России продаётся дорестайлинговая версия, в то время как на домашнем рынке кроссовер уже обновился. Он получил доработанную в стиле флагманской модели внешность и полностью преображённый интерьер с двумя 16-дюймовыми экранами и сенсорными панелями на центральной консоли. Как сообщает издание со ссылкой на заявление главы Chery в России, обновлённая версия появится в нашей стране во второй половине года.
Следующей новинкой должен стать флагманский Cheryexeed VX. Кроссовер уже замечали в России, но сейчас получено подтверждение того, что стартовал процесс сертификации модели для нашего рынка. В Китае вседорожник оснащается двумя турбомоторами на выбор — на 1,6 литра (197 л.с.) и 2,0 литра (254 л.с.), причём более мощная модификация располагает системой полного привода. Предположительно, именно её и сертифицируют для России.
И в нынешнем же году Chery планирует начать продажи самого компактного представителя нового бренда. Cheryexeed LX по размерам похож на Kia Sportage, полным приводом не располагает ни в одной комплектации, а его турбомоторы развивают 156 и 197 л.с. Набор коробок передач — вариатор и семиступенчатый «робот».
Какая именно версия кроссовера предназначена к продажам в нашей стране, не уточняется. Однако кроссоверы Chery с тем двигателем, что устанавливается на базовый LX, в нашей стране уже продаются. К примеру, дефорсированной до 147 л.с. версией этого мотора оснащается Tiggo 7 Pro.