Chery привезёт в Россию обновлённый Cheryexeed TXL и ещё два кроссовера

Сейчас бренд Cheryexeed представлен в нашей стране только одной моделью — вседорожником TXL. Однако в России продаётся дорестай­линговая версия, в то время как на домашнем рынке кроссовер уже обновился. Он получил доработанную в стиле флагманской модели внешность и полностью преображённый интерьер с двумя 16-дюймовыми экранами и сенсорными панелями на центральной консоли. Как сообщает издание со ссылкой на заявление главы Chery в России, обновлённая версия появится в нашей стране во второй половине года.

Следующей новинкой должен стать флагманский Cheryexeed VX. Кроссовер уже замечали в России, но сейчас получено подтверж­дение того, что стартовал процесс серти­фикации модели для нашего рынка. В Китае вседорожник оснащается двумя турбо­моторами на выбор — на 1,6 литра (197 л.с.) и 2,0 литра (254 л.с.), причём более мощная моди­фикация располагает системой полного привода. Предполо­жительно, именно её и серти­фицируют для России.

И в нынешнем же году Chery планирует начать продажи самого компактного предста­вителя нового бренда. Cheryexeed LX по размерам похож на Kia Sportage, полным приводом не располагает ни в одной комплектации, а его турбо­моторы развивают 156 и 197 л.с. Набор коробок передач — вариатор и семиступен­чатый «робот».