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Chery привезёт в Россию обновлённый Cheryexeed TXL и ещё два кроссовера

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Дмитрий Елизаров

Российский офис компании Chery во второй половине года пред­ставит в нашей стране два совер­шенно новых кроссовера, а уже имеющийся обновит. Как пишут «Китайские авто­мобили», начата процедура серти­фикации одной из моделей — флагманского кроссовера VX, сопо­ставимого по габаритам с Toyota Highlander.

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  • Сейчас бренд Cheryexeed представлен в нашей стране только одной моделью — вседорожником TXL. Однако в России продаётся дорестай­линговая версия, в то время как на домашнем рынке кроссовер уже обновился. Он получил доработанную в стиле флагманской модели внешность и полностью преображённый интерьер с двумя 16-дюймовыми экранами и сенсорными панелями на центральной консоли. Как сообщает издание со ссылкой на заявление главы Chery в России, обновлённая версия появится в нашей стране во второй половине года.

  • Следующей новинкой должен стать флагманский Cheryexeed VX. Кроссовер уже замечали в России, но сейчас получено подтверж­дение того, что стартовал процесс серти­фикации модели для нашего рынка. В Китае вседорожник оснащается двумя турбо­моторами на выбор — на 1,6 литра (197 л.с.) и 2,0 литра (254 л.с.), причём более мощная моди­фикация располагает системой полного привода. Предполо­жительно, именно её и серти­фицируют для России.

  • И в нынешнем же году Chery планирует начать продажи самого компактного предста­вителя нового бренда. Cheryexeed LX по размерам похож на Kia Sportage, полным приводом не располагает ни в одной комплектации, а его турбо­моторы развивают 156 и 197 л.с. Набор коробок передач — вариатор и семиступен­чатый «робот».

  • Какая именно версия кроссовера предназ­начена к продажам в нашей стране, не уточняется. Однако кроссоверы Chery с тем двигателем, что устанавли­вается на базовый LX, в нашей стране уже продаются. К примеру, дефорсиро­ванной до 147 л.с. версией этого мотора оснащается Tiggo 7 Pro.

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