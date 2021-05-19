Доступные премиум-кроссоверы от Cheryexeed заметили в Москве

Судя по фото, в Россию доставили образцы вседорожника, собранные в Китае. Издание выдвигает предполо­жение, что их будут использовать для процедуры серти­фикации модели для российского рынка.

Exeed LX на родине оснащается двумя турбо­моторами на выбор — 1,5 литра (156 л.с.) и 1,6 литра (197 л.с.) в паре с роботи­зированной коробкой и вариатором соответ­ственно. Системой полного привода модель не располагает, а по габаритам сопо­ставима с Kia Sportage.

Ранее сообщалось, что продажи вседорожника в нашей стране стартуют ещё до конца нынешнего года, хотя специ­фикации Cheryexeed LX пока не объявлены. Кроме того, компания Chery планирует вывести на российский рынок и флагманскую модель бренда — большой вседорожник VX (ожидается, что он получит 254-сильную «турбо­четвёрку» на 2,0 литра и полный привод), а един­ственный продающийся сейчас кроссовер TXL будет обновлён — заимеет серьёзно переработанный интерьер.