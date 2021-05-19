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Доступные премиум-кроссоверы от Cheryexeed заметили в Москве

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Дмитрий Елизаров

В Москве замечены сразу два экземпляра модели Exeed LX: фото кроссоверов, погруженных на автовоз, опублико­ваны ресурсом Chery Clubs. Уточняется, что вседорожники везли в направ­лении российского представи­­тельства марки. Модель должна стать самым доступным экзем­пляром бренда Cheryexeed в нашей стране — компания Chery позици­онирует его как премиальный.

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  • Судя по фото, в Россию доставили образцы вседорожника, собранные в Китае. Издание выдвигает предполо­жение, что их будут использовать для процедуры серти­фикации модели для российского рынка.

  • Exeed LX на родине оснащается двумя турбо­моторами на выбор — 1,5 литра (156 л.с.) и 1,6 литра (197 л.с.) в паре с роботи­зированной коробкой и вариатором соответ­ственно. Системой полного привода модель не располагает, а по габаритам сопо­ставима с Kia Sportage.

  • Ранее сообщалось, что продажи вседорожника в нашей стране стартуют ещё до конца нынешнего года, хотя специ­фикации Cheryexeed LX пока не объявлены. Кроме того, компания Chery планирует вывести на российский рынок и флагманскую модель бренда — большой вседорожник VX (ожидается, что он получит 254-сильную «турбо­четвёрку» на 2,0 литра и полный привод), а един­ственный продающийся сейчас кроссовер TXL будет обновлён — заимеет серьёзно переработанный интерьер.

  • Предполагаемая стоимость новинок также пока не называется. Cheryexeed TXL в нашей стране стоит минимум 2 349 900 рублей за версию со 186-сильной версией 1,6-литрового турбо­мотора, семиступен­чатым «роботом» и полным приводом.

Премиальные китайские автомобили — это новая реальность?

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