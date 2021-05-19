Доступные премиум-кроссоверы от Cheryexeed заметили в Москве
Дмитрий Елизаров
В Москве замечены сразу два экземпляра модели Exeed LX: фото кроссоверов, погруженных на автовоз, опубликованы ресурсом Chery Clubs. Уточняется, что вседорожники везли в направлении российского представительства марки. Модель должна стать самым доступным экземпляром бренда Cheryexeed в нашей стране — компания Chery позиционирует его как премиальный.
Судя по фото, в Россию доставили образцы вседорожника, собранные в Китае. Издание выдвигает предположение, что их будут использовать для процедуры сертификации модели для российского рынка.
Exeed LX на родине оснащается двумя турбомоторами на выбор — 1,5 литра (156 л.с.) и 1,6 литра (197 л.с.) в паре с роботизированной коробкой и вариатором соответственно. Системой полного привода модель не располагает, а по габаритам сопоставима с Kia Sportage.
Ранее сообщалось, что продажи вседорожника в нашей стране стартуют ещё до конца нынешнего года, хотя спецификации Cheryexeed LX пока не объявлены. Кроме того, компания Chery планирует вывести на российский рынок и флагманскую модель бренда — большой вседорожник VX (ожидается, что он получит 254-сильную «турбочетвёрку» на 2,0 литра и полный привод), а единственный продающийся сейчас кроссовер TXL будет обновлён — заимеет серьёзно переработанный интерьер.
Предполагаемая стоимость новинок также пока не называется. Cheryexeed TXL в нашей стране стоит минимум
2 349 900рублей за версию со 186-сильной версией 1,6-литрового турбомотора, семиступенчатым «роботом» и полным приводом.