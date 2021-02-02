Российские Chery могут стать полноприводными
Дмитрий Елизаров
Компания Chery может начать оснащать свои кроссоверы системой полного привода, сейчас отсутствующей. Об этом пишут «Китайские автомобили». Первой такую опцию получит новая модификация Chery Tiggo 8 Plus — кроссовера, выход которого на российский рынок ожидается в ближайшие месяцы.
Издание со ссылкой на источники в Китае утверждает, что новый кроссовер Tiggo 8 Plus в ближайшее время получит версию с более мощным мотором — двухлитровой «турбочетвёркой» на 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента (сейчас в арсенале вседорожника только 195-сильный мотор). Её-то и снабдят системой полного привода.
Следствием этого решения, по мнению издания, может стать появление привода на все колёса на дорестайлинговой версии кроссовера (известен в России как Chery Tiggo 8), а также на младших актуальных моделях — например, Tiggo 4. На данный момент в России Chery комплектует системой полного привода только модель TXL, которая продаётся у нас под специально созданным премиальным брендом Cheryexeed. Стоит она минимум
2 249 900рублей.
Chery Tiggo 8 Plus, который для нашего рынка переименуют в Tiggo 8 Pro, ранее заметили на территории Москвы. Ожидается, что кроссовер на старте продаж снабдят 186-сильным турбомотором объёмом 1,6 литра от Cheryexeed TXL, а сами продажи могут начаться уже весной.