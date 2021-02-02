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Российские Chery могут стать полноприводными

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Дмитрий Елизаров

Компания Chery может начать оснащать свои кроссоверы системой полного привода, сейчас отсут­ствующей. Об этом пишут «Китайские авто­мобили». Первой такую опцию получит новая модификация Chery Tiggo 8 Plus — кроссовера, выход которого на россий­ский рынок ожидается в ближайшие месяцы.

Chery Tiggo 8 Plus
Chery Tiggo 8 Plus
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Chery Tiggo 8 Plus

  • Издание со ссылкой на источники в Китае утверждает, что новый кроссовер Tiggo 8 Plus в ближайшее время получит версию с более мощным мотором — двух­литровой «турбо­четвёркой» на 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента (сейчас в арсенале вседорожника только 195-сильный мотор). Её-то и снабдят системой полного привода.

  • Следствием этого решения, по мнению издания, может стать появление привода на все колёса на дорестай­линговой версии крос­совера (известен в России как Chery Tiggo 8), а также на младших актуальных моделях — например, Tiggo 4. На данный момент в России Chery комплектует системой полного привода только модель TXL, которая продаётся у нас под специально созданным премиаль­ным брендом Cheryexeed. Стоит она минимум 2 249 900 рублей.

  • Chery Tiggo 8 Plus, который для нашего рынка пере­именуют в Tiggo 8 Pro, ранее заметили на территории Москвы. Ожидается, что кроссовер на старте продаж снабдят 186-сильным турбомотором объёмом 1,6 литра от Cheryexeed TXL, а сами продажи могут начаться уже весной.

Полный привод — без него в России никак?

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