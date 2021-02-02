Российские Chery могут стать полноприводными

Издание со ссылкой на источники в Китае утверждает, что новый кроссовер Tiggo 8 Plus в ближайшее время получит версию с более мощным мотором — двух­литровой «турбо­четвёркой» на 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента (сейчас в арсенале вседорожника только 195-сильный мотор). Её-то и снабдят системой полного привода.

Следствием этого решения, по мнению издания, может стать появление привода на все колёса на дорестай­линговой версии крос­совера (известен в России как Chery Tiggo 8), а также на младших актуальных моделях — например, Tiggo 4. На данный момент в России Chery комплектует системой полного привода только модель TXL, которая продаётся у нас под специально созданным премиаль­ным брендом Cheryexeed. Стоит она минимум 2 249 900 рублей.