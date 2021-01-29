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Конкурент Hyundai Elantra от Chery уже в России: первые фото

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Дмитрий Елизаров

На одной из парковок Москвы были замечены сразу два седана Chery Arrizo 5, которые официально в России не продаются. Фото­графии автомо­билей публикует издание Motor1. По одной из версий, Arrizo 5, дебютиро­вавшую в Китае пару месяцев назад, привезли в страну для сертификации.

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  • Оба сфотографированных седана выглядят довольно грязными: это говорит об их регулярной эксплуатации. Кроме того, можно разглядеть, что у двух машин по-разному оформлена передняя часть — хорошо видны различия в конфигурации бамперов и очерта­ниях радиаторной решётки.

  • Издание «Китайские автомобили» считает, что в столице заметили обновлённую моди­фикацию седана, которая дебютиро­вала в Китае под именем Arrizo 5 Plus. Длина модели составляет 4680 милли­метров, что помещает седан в один класс с такими четырёх­дверками, как Hyundai Elantra и Kia Cerato. Однако по цене на родине Arrizo 5 Plus ближе к российской Lada Vesta: по данным издания, в Китае четырёх­дверка оценена в эквивалент 810 000 — 1 160 000 рублей.

  • Для Chery Arrizo 5 Plus предлагаются два полутора­литровых двигателя, атмосферный и турбиро­ванный, которые развивают 116 и 156 л.с. соответ­ственно. Коробки передач — 5-ступен­чатая «механика» и вариатор. С какими силовыми агрегатами седаны приехали в Россию, неизвестно, но на фото интерьера можно разглядеть нефиксиру­емый джойстик управления трансмиссией.

  • Издание предполагает, что машины доставлены в страну либо для получения ОТТС, либо для прохождения допол­нительных испытаний. На данный момент российская линейка Chery состоит исключи­тельно из кроссоверов, и в течение нынешнего года может пополниться ещё двумя новинками — Tiggo 8 Pro и Tiggo 2 Pro.

Соскучились по китайским седанам?

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