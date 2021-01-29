Конкурент Hyundai Elantra от Chery уже в России: первые фото
Дмитрий Елизаров
На одной из парковок Москвы были замечены сразу два седана Chery Arrizo 5, которые официально в России не продаются. Фотографии автомобилей публикует издание Motor1. По одной из версий, Arrizo 5, дебютировавшую в Китае пару месяцев назад, привезли в страну для сертификации.
Оба сфотографированных седана выглядят довольно грязными: это говорит об их регулярной эксплуатации. Кроме того, можно разглядеть, что у двух машин по-разному оформлена передняя часть — хорошо видны различия в конфигурации бамперов и очертаниях радиаторной решётки.
Издание «Китайские автомобили» считает, что в столице заметили обновлённую модификацию седана, которая дебютировала в Китае под именем Arrizo 5 Plus. Длина модели составляет 4680 миллиметров, что помещает седан в один класс с такими четырёхдверками, как Hyundai Elantra и Kia Cerato. Однако по цене на родине Arrizo 5 Plus ближе к российской Lada Vesta: по данным издания, в Китае четырёхдверка оценена в эквивалент 810 000 —
1 160 000рублей.
Для Chery Arrizo 5 Plus предлагаются два полуторалитровых двигателя, атмосферный и турбированный, которые развивают 116 и 156 л.с. соответственно. Коробки передач —
5-ступенчатая «механика» и вариатор. С какими силовыми агрегатами седаны приехали в Россию, неизвестно, но на фото интерьера можно разглядеть нефиксируемый джойстик управления трансмиссией.
Издание предполагает, что машины доставлены в страну либо для получения ОТТС, либо для прохождения дополнительных испытаний. На данный момент российская линейка Chery состоит исключительно из кроссоверов, и в течение нынешнего года может пополниться ещё двумя новинками — Tiggo 8 Pro и Tiggo 2 Pro.