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Chery летом запустит новый бренд для электромобилей

Новости

Кирилл Малышев

В июне на китайском рынке появится новый автомобильный бренд QQ. Его запускает компания Chery, пишет портал Carnewschina.

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  • Почти 20 лет назад под индексом QQ в КНР начали выпускать клон субкомпактного хэтчбека Daewoo Matiz. Затем под этим обозначением появлялись уже самостоятельные модели Chery. Последней из них стал трёхметровый электрический QQ Ice Cream.
  • Теперь название модели решено выделить в отдельный бренд. Для Chery это далеко не первый опыт запуска отдельной марки для машин определённой направленности, и не все они оказались успешными. Можно вспомнить, например, марку Qoros, под которой планировалось продавать автомобили в Европе.
  • Логотип нового бренда представляет собой квадрат со скругленными углами. Внутри него стоят заглавная и маленькая буквы Q. Однако во всей документации обе пишутся заглавными. Под новой маркой выйдут электромобили, гибриды, а также она займётся выпуском аккумуляторных батарей.
  • В линейке ожидается четыре модели: eQ1, eQ5, Wujie Max и Wujie Pro (представлена на тизерах и фото в галерее выше). Машина выглядит субкомпактом, однако китайские СМИ называют её кроссовером. По неподтверждённым данным, новинку оснастят 95-сильным электромотором.

Ещё один бренд в составе Chery называется Jetour. Под ним готовится к выходу кроссовер размером с Volkswagen Tiguan. В разработке машины помогает цифровой гигант Huawei, отвечающий за медиасистему и ряд электронных опций.

Машина какого размера минимально-достаточна?

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