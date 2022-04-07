Chery летом запустит новый бренд для электромобилей

- Почти 20 лет
назад под индексом QQ в КНР начали выпускать клон субкомпактного хэтчбека Daewoo Matiz. Затем под этим обозначением появлялись
уже самостоятельные модели Chery. Последней из них стал трёхметровый
электрический QQ Ice Cream.
- Теперь название
модели решено выделить в отдельный бренд. Для Chery это далеко не первый
опыт запуска отдельной марки для машин определённой направленности, и не все
они оказались успешными. Можно вспомнить, например, марку Qoros, под которой планировалось продавать автомобили
в Европе.
- Логотип нового
бренда представляет собой квадрат со скругленными углами. Внутри него стоят
заглавная и маленькая буквы Q. Однако во всей документации обе пишутся заглавными. Под новой
маркой выйдут электромобили, гибриды, а также она займётся выпуском аккумуляторных батарей.
- В линейке
ожидается четыре модели: eQ1, eQ5, Wujie Max и Wujie Pro (представлена на
тизерах и фото в галерее выше). Машина выглядит субкомпактом, однако
китайские СМИ называют её кроссовером. По неподтверждённым данным, новинку оснастят 95-сильным электромотором.
Ещё один бренд
в составе Chery называется Jetour. Под ним готовится к выходу кроссовер
размером с Volkswagen Tiguan. В разработке машины помогает цифровой гигант Huawei, отвечающий за медиасистему и ряд электронных
опций.