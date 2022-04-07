Chery летом запустит новый бренд для электромобилей

Теперь название модели решено выделить в отдельный бренд. Для Chery это далеко не первый опыт запуска отдельной марки для машин определённой направленности, и не все они оказались успешными. Можно вспомнить, например, марку

Qoros

, под которой планировалось продавать автомобили в Европе.