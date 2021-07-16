Chery запатентовала в России дешёвого конкурента Hyundai Creta

Федеральный институт промышленной собственности опубликовал патентные изображения доступного компактного кроссовера Chery Tiggo 2 Pro, который, судя по габаритным размерам, станет в России конкурентом переднеприводных Hyundai Creta и Lada Xray. Как видно на эскизах, российская версия вседорожника не отличается от исполнения для китайского рынка, но дата начала продаж новинки до сих пор не уточнена.