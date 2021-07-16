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Chery запатентовала в России дешёвого конкурента Hyundai Creta

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Дмитрий Елизаров

Федеральный институт промышленной собственности опубликовал патентные изображения доступного компактного кроссовера Chery Tiggo 2 Pro, который, судя по габаритным размерам, станет в России конкурентом переднеприводных Hyundai Creta и Lada Xray. Как видно на эскизах, российская версия вседорожника не отличается от исполнения для китайского рынка, но дата начала продаж новинки до сих пор не уточнена.

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  • Запатентованный в России вариант получил аналогичные китайскому вседорожнику бамперы с характерными воздухо­заборниками, оптику, решётку радиатора, рейлинги на крыше и даже колёсные диски. Примеча­тельно, что в декабре «живой» Tiggo 2 Pro на аналогичных дисках замечали на парковке в Москве. Заявка на патент была подана ещё в октябре прошлого года, но опубликован документ только сейчас.
  • Кроссовер сертифицирован для российского рынка с двумя двигателями, почти идентичными по показателям. Базовым, как ожидается, станет атмосферный 1,5-литровый мотор, развивающий 102 л.с. и 135 Нм, — его можно будет сочетать с пятиступен­чатой «механикой» либо с четырёх­диапазонным «автоматом». Альтерна­тивой ему выступит трёх­цилиндровый турбомотор объёмом 1,0 литра с отдачей в 102 л.с. и 150 Нм и набором коробок передач в виде той же «механики» и вариатора.
  • В июне стало известно, что российское представи­тельство Chery отложило рыночный запуск Tiggo 2 Pro — его перенесли на осень по причине оживления продаж актуальной модельной линейки. Она состоит из более крупных и, как следствие, более дорогих моделей.
  • В Китае аналогичный кроссовер стоит минимум 49 900 юаней или 573 тысячи рублей, то есть сопоставим по цене с отече­ственной Lada Granta. При этом комплектуется он полутора­литровым мотором, развивающим 143 л.с. Передне­приводную Hyundai Creta в России можно купить за 1 199 000 рублей, цена Lada Xray стартует с отметки 730 900 рублей.

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