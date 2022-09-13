Крохотный китайский электрокар превратили в шестиколёсный внедорожник с «крыльями чайки»

Chery тестирует доступную версию кроссовера Exeed AtlantiX
Новости

Дмитрий Елизаров

Премиальный кроссовер Exeed AtlantiX, пока официально не представленный, уже вышел на тесты в более доступном исполнении. Такая модификация появится на рынке под брендом Chery и, как пишут «Китайские автомобили», возглавит кроссоверную линейку этой марки.

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  • Будущая новинка запечатлена на шпионских фотографиях, укрытой плотным камуфляжем. Сделать какие-то выводы относительно деталей внешности кроссовера он не позволяет, однако силуэт прототипа выглядит аналогичным силуэту Exeed AtlantiX.
  • При этом основное доказательство родства двух моделей, по данным издания, запечатлено на шпионском фото интерьера прототипа. Салоны двух кроссоверов роднят не только схожая архитектура, но и идентичные рулевые колёса: на прототипе Chery установлен трёхспицевый руль с надписью Exeed.
  • Пересекаться будут и моторные гаммы моделей. Новинка от Chery помимо двух турбомоторов объёмом 1,6 и 2,0 литра в сочетании с семиступенчатым «роботом» получит ещё и «турбочетвёрку» на 2.0 с восьмидиапазонным «автоматом». Опубликованные ранее китайским Министерством промышленности сертификационные данные подтверждают появление аналогичной связки и у Exeed AtlantiX: на нём двигатель будет развивать 261 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Предполагается, что версия AtlantiX под маркой Chery выйдет на рынок под названием Tiggo 9, однако дебютирует кроссовер только весной 2023 года. Серийный Exeed AtlantiX появится раньше: старт его производства запланирован на ноябрь. В первой половине следующего года этот вседорожник может появиться в продаже и в России.

Если в России появятся оба кроссовера, какой выберете?

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