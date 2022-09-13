Chery тестирует доступную версию кроссовера Exeed AtlantiX

Пересекаться будут и моторные гаммы моделей. Новинка от Chery помимо двух турбомоторов объёмом 1,6 и 2,0 литра в сочетании с семиступенчатым «роботом» получит ещё и «турбочетвёрку» на 2.0 с восьмидиапазонным «автоматом». Опубликованные ранее китайским Министерством промышленности сертификационные данные подтверждают появление аналогичной связки и у Exeed AtlantiX: на нём двигатель будет развивать 261 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Предполагается, что версия AtlantiX под маркой Chery выйдет на рынок под названием Tiggo 9, однако дебютирует кроссовер только весной 2023 года. Серийный Exeed AtlantiX появится раньше: старт его производства запланирован на ноябрь. В первой половине следующего года этот вседорожник может появиться в продаже и в России.