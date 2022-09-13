Chery тестирует доступную версию кроссовера Exeed AtlantiX

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Серийный кроссовер Exeed, который ждут в России, рассекретили в Китае
Крохотный китайский электрокар превратили в шестиколёсный внедорожник с «крыльями чайки»
Дмитрий Елизаров
Премиальный кроссовер Exeed AtlantiX, пока официально не представленный, уже вышел на тесты в более доступном исполнении. Такая модификация появится на рынке под брендом Chery и, как пишут «Китайские автомобили», возглавит кроссоверную линейку этой марки.
Предполагается, что версия AtlantiX под маркой Chery выйдет на рынок под названием Tiggo 9, однако дебютирует кроссовер только весной 2023 года. Серийный Exeed AtlantiX появится раньше: старт его производства запланирован на ноябрь. В первой половине следующего года этот вседорожник может появиться в продаже и в России.