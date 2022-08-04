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Компания Chery выпустила кроссовер дешевле антикризисной Lada Granta

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Дмитрий Елизаров

Марка Kaiyi, которая входит в концерн Chery и считается молодёжной, обнародовала цены на обновлённую версию кроссовера Xuanjie. 4,4-метровый вседорожник обзавёлся доработанной внешностью и интерьером с современными медиаустройствами. При этом стоимость кроссовера на домашнем рынке по данным CarNewsChina укладывается в диапазон от 64,9 до 80,9 тысяч юаней, то есть от 580 до 723 тысяч рублей. Базовая стоимость упрощённой Lada Granta в России — 675 900 рублей.

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  • По сравнению с вседорожником предыдущего модельного года Kaiyi Xuanjie получил доработанную решётку радиатора, новую оптику и более лаконичный передний бампер. Оформление задней части не изменилось, но производитель заявляет о более эргономичном багажном отделении.
  • В интерьере кроссовера появились новые, более качественные материалы отделки, улучшена шумоизоляция и добавлены фактурные вставки. Как и ранее, вседорожник будет оснащаться двумя дисплеями диагональю 10,25 дюйма, но медиасистема обзавелась, к примеру, усовершенствованной функцией голосового помощника.
  • По технической части обновление свелось к новым калибровкам подвески для повышения ездового комфорта. Xuanjie на домашнем рынке комплектуется полуторалитровым мотором, развивающим 116 л.с. и 143 Нм крутящего момента. Работает мотор в паре с пятиступенчатой механической коробкой либо вариатором.

Ранее марка Kaiyi, также известная как Cowin, представила сразу несколько перспективных разработок, которые в будущем пополнят модельную линейку. У самого кроссовера Xuanjie с лета прошлого года имеется более продвинутая модификация с обозначением Pro, которая стоит немного дороже — от 78 тысяч юаней.

Выбрали бы такой кроссовер или нашу Lada Granta?

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