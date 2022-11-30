Chery Tiggo, который смяло до самого салона: о чём не рассказывает продавец

В руках первого хозяина автомобиль провёл почти шесть с половиной лет, а затем ещё восемь месяцев эксплуатировался вторым владельцем. Однако третий пункт в истории владения — «Без регистрации» — вызывает вопросы. Можно предположить, что второй хозяин решил избавиться от автомобиля с помощью профессионального продавца, то есть площадки по продаже машин с пробегом, и снял его с регистрации для упрощения сделки. Только сделано это было полтора года назад — и почему кроссовер так и не «ушёл» за столь длинный срок?

Скорее всего, дело в том, что всё это время Tiggo восстанавливали после серьёзной аварии!