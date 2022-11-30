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Chery Tiggo, который смяло до самого салона: о чём не рассказывает продавец
Разбор

Команда Авто.ру

Современные «китайцы» сбили градус недоверия к автомобилям из КНР и активно наполняют российские дороги. Однако среди них хватает и старых китайских машин. Вот, например, герой очередного выпуска рубрики «Не бит, не крашен» — кроссовер Chery Tiggo первого поколения в рестайлинговой версии. Прямо сейчас на Авто.ру четыре страницы объявлений о продаже таких машин, не говоря уж о дореформенных кроссоверах, которых предлагается вдвое больше.

Автомобиль 2014 года выпуска выставлен за 529 000 рублей, что помещает его примерно в середину списка машин в продаже, если упорядочить их по цене. Судя по пробегу, эксплуатировали Тигго с умеренной интенсивностью, да и на фотографиях автомобиль выглядит весьма свежим — как по экстерьеру, так и по салону.

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Объявление размещено небольшой екатеринбургской площадкой по продаже подержанных машин. В аккуратно составленном комментарии продавец уверяет, что Tiggo не имеет никаких дефектов, полностью обслужен и не требует вложений.

Комментарий продавца

Полностью проверен.
Юридически чист.
Технически исправен.
Прекрасный кроссовер, качественный, недорогой в обслуживании.
В прекрасном внешнем и техническом состоянии.
ПТС оригинал.
Кузов без повреждений, без коррозии.
Ходовая в идеальном порядке.
Никаких вложений не предвидится.
Полностью обслуженный, готов к зиме на 100%.
Если у Вас остались еще какие то вопросы, звоните и мы ЧЕСТНО на них ответим! По желанию вышлем дополнительные ФОТО и ВИДЕО!

Ещё фирма готова отправить дополнительные фото- и видеоматериалы по запросу и обещает честно ответить на вопросы по телефону. Но прежде чем довериться автосалону стоит воспользоваться сервисом Отчёты Авто.ру и изучить историю автомобиля самостоятельно.

И на первый взгляд выяснять особо нечего — почти весь отчёт «зелёный». Да, в нём значится ДТП, но одна авария для шестилетнего автомобиля с немаленьким пробегом — это почти норма. Тем более, что в истории нет расчётов стоимости ремонта и на аукцион битых машин Chery не выставлялся. И по рукам кроссовер не ходил — согласно ПТС у него было только два владельца.

В руках первого хозяина автомобиль провёл почти шесть с половиной лет, а затем ещё восемь месяцев эксплуатировался вторым владельцем. Однако третий пункт в истории владения — «Без регистрации» — вызывает вопросы. Можно предположить, что второй хозяин решил избавиться от автомобиля с помощью профессионального продавца, то есть площадки по продаже машин с пробегом, и снял его с регистрации для упрощения сделки. Только сделано это было полтора года назад — и почему кроссовер так и не «ушёл» за столь длинный срок? 

Скорее всего, дело в том, что всё это время Tiggo восстанавливали после серьёзной аварии! 

Единственное задокументированное столкновение в истории автомобиля, увы, было фронтальным и весьма серьёзным: судя по схеме ДТП, пострадала вся передняя часть кузова. Произошло оно в Челябинской области в феврале 2021 года, а спустя месяц машина была выставлена на Авто.ру. Благодаря архиву объявлений, доступ к которому открывает отчёт, мы посмотрели, как она выглядела после аварии.

Автомобилю действительно крепко досталось: от удара передок попросту скомкало. Повреждена подвеска, наверняка был задет и двигатель. Несмотря на это, продали Tiggo быстро — всего за 10 дней. И через два месяца с момента размещения он ушёл в «серую» зону.

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Ввиду отсутствия дальнейших регистрационных действий, мы не можем проследить историю владения автомобилем в этот период. Но по дорогам машина толком не ездила — в актуальном объявлении побег почти такой же, как на момент размещения объявления о продаже кроссовера после аварии. То есть машину выставили на продажу сразу после ремонта.

В любом случае, вряд ли нынешний продавец не знает об истинном состоянии машины и о том, что этот Тигго побывал в серьёзной аварии — восстановление после такого удара не может пройти совершенно бесследно. Но главное, что с настоящей историей этого автомобиля может познакомиться любой покупатель — воспользовавшись отчётом Авто.ру. А ещё напомним, что на Авто.ру предлагается множество рестайлинговых Chery Tiggo первого поколения. Есть и альтернативные варианты в самом Екатеринбурге и окрестностях. 

Другие кроссоверы Chery Tiggo I на Авто.ру

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