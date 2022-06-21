Уже не новости. Chery Tiggo 8 против GAC GS5: сравнительный тест недорогих китайских кроссоверов

Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Skoda Kodiaq… От былого изобилия среднеразмерных паркетников на спящем российском рынке по факту остались лишь скудные складские запасы да безумные дилерские наценки. Сборка на стопе, заказы новых машин под вопросом — производители выжидают. И пусть у компаний из Поднебесной тоже хватает проблем, в том числе с логистикой, велик шанс, что при поиске вместительного кроссовера ценой до трёх миллионов рублей из наличия вы наткнётесь именно на наших сегодняшних героев.

Если при поиске среднеразмерной модели из Китая сразу отказаться от флагманских вариантов с полным приводом ценой под 4 миллиона, то окажется, что выбор не так уж велик. И выбирать придётся из моделей не слишком свежих, которые уже выпали из новостной повестки — но всё ещё актуальны. Тем более сегодня, когда цены даже на китайские модели взлетели до небес.