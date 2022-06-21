Уже не новости. Chery Tiggo 8 против GAC GS5: сравнительный тест недорогих китайских кроссоверов
Юрий Урюков
Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Skoda Kodiaq… От былого изобилия среднеразмерных паркетников на спящем российском рынке по факту остались лишь скудные складские запасы да безумные дилерские наценки. Сборка на стопе, заказы новых машин под вопросом — производители выжидают. И пусть у компаний из Поднебесной тоже хватает проблем, в том числе с логистикой, велик шанс, что при поиске вместительного кроссовера ценой до трёх миллионов рублей из наличия вы наткнётесь именно на наших сегодняшних героев.
Если при поиске среднеразмерной модели из Китая сразу отказаться от флагманских вариантов с полным приводом ценой под 4 миллиона, то окажется, что выбор не так уж велик. И выбирать придётся из моделей не слишком свежих, которые уже выпали из новостной повестки — но всё ещё актуальны. Тем более сегодня, когда цены даже на китайские модели взлетели до небес.
Можно сказать, что GAC GS5 прагматично схитрил, чтобы после некоторой паузы в поставках вновь попытать счастья в России в знакомом ещё по доковидным временам исполнении. А Chery завлекает обновлённым накануне известных событий «обычным» (то есть без приставки Pro) Tiggo 8. Рестайлинг не назвать масштабным, однако решётка радиатора в крупный объёмный пунктир и четырёхсекционные ходовые огни смогли освежить облик кроссовера — образ модели стал интереснее.
Впрочем, немолодому сопернику, прожившему четыре года без дизайнерских доработок, до сих пор есть чем ответить. GAC ставит на дерзость: он пытается за счёт эффекта «парящей» крыши и лихого залома задних стоек мимикрировать под модные нынче кросс-купе. В противовес Chery, тяготеющему к спокойным формам классического универсала.
Оба имеют примерно 4,7 метра в длину, без малого 1,9 метра в ширину и 1,7 метра в высоту. А колёсная база так вообще совпадает вплоть до миллиметра (2710 мм). И есть полное ощущение, что инженеры китайских марок подглядывали в одну методичку и при выборе «железа», поскольку и в техническом плане Tiggo 8 с GS5 почти близнецы: бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра, строго передний привод, но независимая задняя подвеска. Разница — в нюансах, вроде типа коробки передач.
Почему же тогда прайс на GAC стартует с гуманной по сегодняшним меркам отметки 2 099 000 рублей, а к Chery без 2,5 млн в кармане не подступиться? И даже это — специальная цена с учётом прямого дисконта от производителя, скидок за трейд-ин, кредит и выгоды по госпрограмме «Семейный автомобиль». Обычному покупателю придётся отдать за Tiggo 8 уже 2 879 900 рублей.
Причина — не столько в жадности Chery, сколько в принципиально разном подходе к наполнению кроссоверов оборудованием. Tiggo 8 после модернизации исповедует концепцию «всё включено»: нет опций — нет мук выбора, а безальтернативная богатая комплектация называется Prestige. GAC, напротив, разнообразен — четыре уровня оснащения, начальный из которых (Comfort) доступен в совсем «раздетом» варианте с механической трансмиссией и без подогрева передних сидений. В этой экономии и скрыт секрет заманчивого ценника. Ведь в топовой версии Premium GS5 тянет уже на сопоставимые с конкурентом 2 559 000 рублей. Именно такая машина оказалась в нашем распоряжении.
И в этом ключевое преимущество Tiggo 8 с точки зрения семейных ценностей. Да, компоновочного чуда не случилось: несмотря на приятные дополнения вроде подстаканников и продольной регулировки среднего дивана, комфорт на третьем ряду достаточно условный. Для детей сгодится, взрослым же уготована боль — утрамбовываться враспор между полом, потолком и спинками. Но сама возможность перевезти разом большую компанию — весомый плюс для некоторых потребителей: плотненько, зато не в такси. К тому же жертвовать ради повышенной пассажировместимости повседневной практичностью багажника почти не придётся.
Дополнительные сиденья Chery в два счёта — и это не метафора! — складываются в ровный пол; из специальной ниши достаётся рулонная шторка, и по грузовым возможностям наступает паритет с GS5. Правда, GAC почему-то не приводит в технических характеристиках объём отсека, хотя стесняться кроссоверу явно нечего: и с формой, и с размером порядок. В качестве бонуса — вместительный органайзер вокруг «докатки». У Tiggo 8 малоразмерную запаску пришлось вынести под днище.
Жаль, что кроме розеток на 12 вольт внутри ничего примечательного нет: крючки и прочие такелажные приспособления китайцы посчитали ненужным излишеством. Зато обе модели снабжены сервоприводом пятой двери. GS5 располагает даже системой бесконтактного открытия на манер корейских машин: постоял у кормы с ключом в кармане несколько секунд — крышка автоматически поднялась. Не всегда удобно, но если раздражают ложные срабатывания, то эта функция отключается через меню мультимедийки. Ответ Tiggo 8 — традиционная команда взмахом ноги под бампером.
Основные пассажирские места и в Chery, и в ГАКе скроили грамотно. Двери распахиваются широко, проёмы большие, внутри — ровный пол и достаточно свободного места, на тесноту уж точно грех жаловаться. Вдобавок, большие диапазоны регулировки спинки по наклону позволяют расположиться по-царски — чуть ли не полулёжа. Но если в глобальных вещах промахов нет ни там, ни там, то в деталях Tiggo 8 проработан чуть лучше — у него в дополнение к дефлекторам обдува и USB-заряднику есть ещё подогрев дивана, а подстаканники в откидном подлокотнике сделаны удачнее.
Кстати, кроссоверы одинаково недружелюбно относятся к тем, кто привык пить кофе за рулём. Стандартный стакан объёмом 0,3 л не получается надёжно пристроить. В ГАКе он проваливается в слишком глубокую нишу, а в Chery проходит со скрипом, цепляясь за крышку удобного бокса-трансформера между креслами. Аналогичный вещевой отсек в GS5 — это просто пустая бездонная яма без подвижных перегородок и охлаждения. Зато у Tiggo 8 нет USB-порта на центральном зеркале, к которому удобно подключать видеорегистратор.
Оформлены интерьеры «китайцев» с претензией. Не всем придётся по вкусу буйная эклектичность разнофактурного пластика, уместных и не очень прострочек, кожи, вставок под дерево и кнопок под металл. Но в целом за такие салоны не стыдно перед друзьями — архитектура на уровне, начинка современная, качество на вид достойное. И только при близком знакомстве вылезают всякие шероховатости вроде толстенной рамки центрального дисплея в GS5 и невыразительно плоско звучащей музыки Arkamys в Tiggo 8.
А ещё странно устроены климатические установки. В обоих кроссоверах они двухзонные, однако температура регулируется в узких пределах. Зимой это, может, и не проблема, а вот в жару иногда хочется выставить в Chery «погоду» прохладнее 18 градусов. Но нет, ниже не получится: щёлкаешь тумблером — врубается режим Low с максимальным обдувом ледяным воздухом. Так и дёргаешь клавишу туда-сюда, замещая собой функцию Auto.
Похожая шкала и в «климате» GS5, но тестовый GAC вдобавок отличался неисправным кондиционером. И вообще машина при сравнительно небольшом пробеге показалась довольно уставшей, будто всю свою двухлетнюю жизнь провела в каршеринге. Панорамная крыша хрустит и свистит, шайба выбора режимов движения люфтит и выглядит сломанной, электрорегулировка кресла заедает, беспроводная зарядка не работает, равно как и кнопка камеры заднего вида (круговой обзор с крутой 3D-анимацией есть только у Tiggo 8). Списать такое состояние можно разве что на сертификационное предназначение этого конкретного экземпляра, который то и дело гоняли на испытания, и который прошёл через руки многих журналистов и блогеров. Chery в плане аккуратности сборки огорчил лишь неровным стыком пары пластиковых панелей.
Базовая эргономика кроссоверов не по-китайски выверена: не идеал, но откровенных провалов и заморочек по управлению нет. Не став чрезмерно увлекаться сенсорами в этих моделях, обе компании хорошо отладили графику, скорость работы и логику интерфейсов. А также подумали о рослых людях в плане диапазонов регулировок руля и кресла. Даже поставили автоматические стеклоподъёмники по кругу — привет японцам!
Правда, в ГАКе порой натыкаешься на отсылки к временам, когда бортовое меню переводили с иероглифов на русский кое-как. Зато посадка в GS5 более драйверская. Аналоговые циферблаты читаются лучше виртуальной приборной доски Chery, а сиденье опускается ниже, плотнее фиксирует габаритного водителя и лучше распределяет нагрузку.
Пусть GAC маневрирует без особого огонька, даже несколько вальяжно — податливая ходовая часть не в силах сделать из машины монолит. Но заметной раскачки нет, да и крены приемлемые. А главное — кроссовер меняет курс легко и адекватно. На GS5 приятно и по городу рассекать, и на дальняк мчать, потому что машина совершенно не напрягает на ходу. Как повседневные кеды: надел и пошёл, не опасаясь, что к вечеру сотрёшь ноги.
А вот Chery требует к себе больше внимания: нервно реагирует на колеи и другие неровности, особенно в поворотах и при перестроениях. Неприятно, когда современный автомобиль приходится удерживать на прямой силой и готовиться к тому, что на очередной кочке он вдруг спрыгнет с траектории. Или не спрыгнет — как повезёт. Любопытно, что проблему частично решает переключение электроусилителя руля в спортивный режим (кнопку не ищите, за это отвечает отдельная позиция в глубине меню бортовых настроек) — уходят хотя бы самопроизвольные микроподруливания. К слову, менять степень помощи позволяет и конкурент, только там мудрить смысла нет: поигрался, вернулся к базовым калибровкам — и забыл.
Отыгрывается Tiggo 8 на скоростных манёврах. Сложно представить человека, выбирающего повседневный кроссовер для лихого отжига, но если вы из таких — имейте в виду: обе модели послушно следуют за рулём и газом, однако когда становится совсем тяжело под гнётом боковых ускорений, GAC GS5 раньше начинает уплывать с траектории передней ведущей осью. Есть ощущение, что в смысле держака на ровном покрытии в Chery лучше продумали подвесочную кинематику. На это намекает и более цельная реакция Tiggo 8 на команды. Хотя наверняка сыграл роль и подбор шин: Pirelli Scorpion Verde у Chery внезапно оказались более цепкими, нежели Continental ContiSportContact 5 у ГАКа.
Размерность колёс, кстати, одинаковая — 235/55 R18, поэтому списать разницу в плавности хода на высоту профиля покрышек не получится. Chery жёстче принимает стыки, рельсы на переездах, да и просто кочки на грунтовке. В то время как GAC позволяет дубасить по ухабам чуть ли не в раллийном стиле. Увлекаться, впрочем, не стоит, поскольку бамперы у GS5 висят ближе к земле, а клиренс меньше. По этой причине для дачных вылазок лучше подходит Tiggo 8 — без внедорожной жести, разумеется (помним о моноприводности).
По звукоизоляции явного лидера выделить сложно. GAC и Chery в меру голосистые, двигатели и аэродинамический свист заглушены хорошо. Основной источник постороннего шума в обоих случаях — гул шин, прогрессирующий с ростом скорости и повышением зернистости асфальта. Но и это не давит на уши — общаться в салоне можно без надрыва, собеседник услышит.
Более интересная ситуация с динамикой и расходом топлива. Гаковский 137-сильный турбомотор формально на десять «лошадей» слабее «четвёрки» Chery, зато несколько превосходит её по максимальной тяге (216 Нм против 210). Причём пик крутящего момента смещён чуть ли не к холостым — на 1450 об/мин. Поэтому GS5 бодрее срывается с места и энергичнее ускоряется с малых и средних оборотов. Если Tiggo 8 на практике берёт сотню примерно за 11 секунд, то GAC справляется за 10. Другое дело, если приходится обгонять на магистрали, набирая ход с и без того приличной скорости. Здесь мощность решает, и Chery опережения даются чуть легче.
Впечатление о Tiggo 8 портит строптивый шестиступенчатый робот: скорострельный, при этом суетливый и задумчивый одновременно. Внатяг ползти по заторам неприятно — машина дёргается. Пытаешься взбодрить трансмиссию спортрежимом, но езда получается совсем рваной. Классическая гидромеханика ГАКа с тем же количеством передач порой тоже подтупливает, но это как раз лечится спортивными калибровками. А управлять тягой в GS5 проще. Прыгнуть в соседний ряд в городской толчее, резко повернуть в разрыв встречного потока — подобные упражнения с традиционным автоматом выполнять безопаснее. Со временем коробка японской фирмы Aisin адаптируется и начинает даже подыгрывать активному водителю, подтыкая пониженные на замедлениях. Можно это делать и самому, вот только клавишу ручного переключения на фордовский манер разместили на торце селектора — странное и не самое удобное решение.
Удивительно, но GAC при более заводном характере оказался заметно экономичнее: с учётом неспешных загородных вылазок реальный средний расход Chery пляшет в районе 9 л/100 км, а GS5 на схожем маршруте требует на полтора литра меньше. Что радует, оба кроссовера без проблем потребляют демократичный 92-й бензин.
В случае с GAC сэкономить можно не только на топливе в ходе эксплуатации, но и на этапе покупки. В начальной версии Comfort с «механикой» этот кроссовер можно купить за 2 099 000 рублей, хотя такой вариант наверняка появился лишь ради красивой цены в рекламных материалах. Машина с «автоматом» и подогревом хотя бы передних кресел стоит уже минимум 2 259 000 рублей. А доплатив всего 30 000 рублей к этой сумме, можно получить GAC в исполнении Elite, подразумевающем боковые подушки, задние парктроник и камеру, круиз-контроль, бесключевой доступ, кожаный салон и водительское кресло с электрорегулировками.
Версия Luxe за 2 409 000 рублей видится оптимальной по наполнению: здесь появляются 18-дюймовые легкосплавные диски вместо 17-дюймовых, матричные светодиодные фары, увеличенный семидюймовый экран в приборке, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и передний парктроник.
Ну а топовый вариант Premium за 2 559 000 рублей дополняет перечисленное шторками безопасности, системой контроля слепых зон, электроприводами настроек переднего пассажирского сиденья, зеркалом заднего вида с USB-разъёмом, панорамной крышей, адаптивной оптикой и функцией бесконтактного открытия багажной двери.
Chery Tiggo 8 после рестайлинга предлагают в России в единственной насыщенной комплектации Prestige за 2 879 900 рублей (минус скидка 270 000), в которую входит много полезных и просто приятных вещей вроде светодиодной оптики, панорамной крыши, системы кругового обзора, шести подушек безопасности, датчиков света и дождя, круиз-контроля, бесключевого доступа, контурной подсветки интерьера, полного зимнего пакета вплоть до подогрева ветрового стекла и руля, двухзонного климат-контроля.
И с такой машиной всё в целом понятно. Chery Tiggo 8 — подходящий вариант для тех, кто в первую очередь думает о других: ищет вместительный, практичный семейный транспорт, но не хочет экономить на оснащении.
GAС GS5 устроит водителей, которым без надобности трехрядный салон, но не всё равно, как машина едет. Сложно назвать этот китайский кроссовер настоящей зажигалкой, однако компромисс между возить и рулить в нём выдержан неплохо для относительно бюджетной модели. И именно GS5 позволяет сэкономить, отказавшись от ненужного оборудования за счёт обширной линейки комплектаций.
Какой кроссовер взять?
Chery Tiggo 8
- + Семиместный салон
- + Богатое оснащение
- + Отделка интерьера
- − Неудобное кресло водителя
- − Жестковатая подвеска
- − Расход топлива
Комплектация1.5 AMT (147 л.с.)
Двигатель1.5 / 147 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.6
Разгон до 100 км/ч9.8
GAC GS5
- + Большой выбор версий
- + Динамика разгона и экономичность
- + Плавность хода
- − Качество сборки
- − Шероховатости бортовой электроники
- − Слабый приём радиосигнала
Комплектация1.5 AT (137 л.с.)
Двигатель1.5 / 137 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.5