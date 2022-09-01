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Chery Tiggo 8 снова обновился, сменив салон и коробку передач
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Кирилл Малышев

На китайском рынке открылся приём заказов на Chery Tiggo 8 2023 модельного года. Кроссовер оснастили модернизированными салоном со сдвоенным экраном и доработанной роботизированной коробкой.

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  • Фотография экстерьера всего одна. «Восьмёрке» заменили узор решётки радиатора, а над четырёхсекционными ходовыми огнями появились отдельные противотуманки. По всей видимости, изменений в задней части кузова нет.
  • Передняя панель в салоне представляет собой микс из элементов других моделей. Кластер из двух ЖК-дисплеев позаимствован у полноприводного Tiggo 8 Pro Max. Блок климат-контроля с парой крутилок остался прежним. Накладка центрального тоннеля та же, что на полноприводном Tiggo 7 Pro, который скоро появится в России.
  • При прежнем турбомоторе 1.5 мощностью 156 сил теперь состоит роботизированная коробка не с «сухими», а «мокрыми» сцеплениями. При этом передач в ней, как и прежде, шесть. Связка двигателя 1.6 (197 л.с.) с 7-ступенчатым «роботом» изменений не претерпела.

В России доступны три версии Tiggo 8: обычная, Pro и полноприводная Pro Max. Последняя появилась у нас минувшей весной. На неё ставится двухлитровый двигатель с отдачей 197 л.с., дефорсированная версия 249-сильного мотора от Exeed VX.

Ещё не запутались в китайском многообразии?

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