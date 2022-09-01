Chery Tiggo 8 снова обновился, сменив салон и коробку передач

При прежнем турбомоторе 1.5 мощностью 156 сил теперь состоит роботизированная коробка не с «сухими», а «мокрыми» сцеплениями. При этом передач в ней, как и прежде, шесть. Связка двигателя 1.6 (197 л.с.) с 7-ступенчатым « роботом » изменений не претерпела.