Chery Tiggo 8 снова обновился, сменив салон и коробку передач

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Нумерология обязывает. Все плюсы и минусы Chery Tiggo 8: подробный тест
19 из 23 моделей провалили «ночной» тест систем автоматического торможения
Кирилл Малышев
На китайском рынке открылся приём заказов на Chery Tiggo 8 2023 модельного года. Кроссовер оснастили модернизированными салоном со сдвоенным экраном и доработанной роботизированной коробкой.
В России доступны три версии Tiggo 8: обычная, Pro и полноприводная Pro Max. Последняя появилась у нас минувшей весной. На неё ставится двухлитровый двигатель с отдачей 197 л.с., дефорсированная версия 249-сильного мотора от Exeed VX.