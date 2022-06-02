Chery Tiggo 8 Pro обновился и стал копией версии Tiggo 8 Pro Max

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Первый тест Chery Tiggo 8 Pro Max: 5 фактов о новом флагмане китайской марки
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Кирилл Малышев
В Китае появилась обновлённая версия кроссовера Chery Tiggo 8 Plus, который продаётся в России под названием Tiggo 8 Pro. Все изменения нацелены на то, чтобы машина стала максимально похожей на более статусную модель Tiggo 8 Pro Max, пишет портал «Китайские автомобили».
В начале года в России стартовали продажи обновлённого Tiggo 8. Снаружи машину можно узнать по иным противотуманкам. В гамме остался только турбомотор 1.5 мощностью 147 сил в связке с преселективным «роботом». Комплектация обрела несколько новых позиций.