Chery Tiggo 8 Plus получил в Китае ещё одну версию — самую дорогую
Дмитрий Елизаров
Компания Chery обнародовала изображения новой модификации кроссовера Tiggo 8 Plus, которая будет именоваться Tiggo 8 Pro (в России так называется стандартная версия модели). От базовых вариантов новинку отличают более эффектное оформление кузова и более богатая отделка салона, в котором применены новые медиатехнологии. При этом изменений в моторной гамме вседорожника не ожидается. Как уточняет AutoHome, дебютирует Tiggo 8 Pro на Пекинском автосалоне, который состоится в апреле, продавать его будут параллельно с местным Tiggo 8 Plus.
- Chery Tiggo 8 Pro для Китая получил, к примеру, укрупнённую решётку радиатора с трёхмерным наполнением, бампер с характерными треугольными вставками и новую многоярусную оптику. На корме появились соединённые светодиодной полосой фонари с доработанной «подписью» и модернизированный бампер с четырьмя патрубками выхлопной системы. На официальных фото вседорожник запечатлён с цветными вставками на кузове, но не уточняется, потребуют ли они дополнительной платы.
- Архитектура интерьера также заметно изменена. Салон новинки отличается новой передней панелью с сенсорными кнопками, на которой базируются экраны приборов и медиасистемы. Они слиты в единый блок диагональю 26,4 дюйма. Массивный тоннель, разделяющий кресла, больше не сопрягается с панелью при помощи центральной консоли. Кроме того, в оснащение вседорожника добавят проекционный дисплей и акустическую систему марки Sony из 10 динамиков, а также более продвинутую атмосферную подсветку.
Ожидается, что Chery Tiggo 8 Pro будет предлагаться на местном рынке с двумя бензиновыми турбомоторами на 1,6 и 2,0 литра (197 и 254 л.с. соответственно), а также с гибридной силовой установкой на 326 л.с. Обещана новинке и система полного привода. Официально в России пока доступны только моноприводные Tiggo 8 Pro, но версию с приводом на все колёса уже замечали в одном из дилерских центров. В феврале стартовали продажи и доработанной модификации «обычного» Tiggo 8, а официальные цены на российский Tiggo 8 Pro сейчас начинаются с 3 219 900 рублей.