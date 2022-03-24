Chery Tiggo 8 Plus получил в Китае ещё одну версию — самую дорогую

Архитектура интерьера также заметно изменена. Салон новинки отличается новой передней панелью с сенсорными кнопками, на которой базируются экраны приборов и медиасистемы. Они слиты в единый блок диагональю 26,4 дюйма. Массивный тоннель, разделяющий кресла, больше не сопрягается с панелью при помощи центральной консоли. Кроме того, в оснащение вседорожника добавят проекционный дисплей и акустическую систему марки Sony

из 10 динамиков, а также более продвинутую атмосферную подсветку.