Chery Tiggo 7 станет гибридом для Китая

У кроссовера Tiggo 8 Pro есть полноценная трёхмоторная версия с фирменной гибридной системой DHT. Компания намерена наладить поставки такого вседорожника на внешние рынки и, судя по заявлению российского офиса марки, в 2023 году гибридный Tiggo 8 Pro e+ появится и в нашей стране. Технические характеристики вседорожника пока не названы.

Аналогичную систему может получить в ближайшем будущем и новейшая модель премиального бренда Exeed, принадлежащего Chery Automobile. Кроссовер AtlantiX, сборка которого начнётся 18 ноября, выйдет на рынок с традиционным ДВС, однако создание его гибридной модификации уже предусмотрено продуктовой стратегией марки.