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Chery Tiggo 7 стал мощным подзаряжаемым гибридом
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Кирилл Малышев

Компания Chery представила на автосалоне в Чэнду новую версию кроссовера Tiggo 7 Plus под названием Tiggo 7 Plus DP-i, оснащённую мощной гибридной установкой. Аккумулятор можно заряжать от сети, однако главный параметр — запас хода на электричестве — Chery пока не раскрыла.

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  • Стандартному для модели турбомотору 1.5 мощностью 156 лошадиных сил помогает 170-сильный электродвигатель. Суммарно они выдают 326 сил и 510 Нм крутящего момента. В трансмиссии стоит трёхступенчатый «робот». Привод колёс у кроссовера  только передний.
  • Для удобства зарядки гибридный Tiggo 7 получил сразу два разъёма. Они расположены в левом переднем и правом заднем крыльях. Такое решение в тесноте мегаполиса снимет с владельца лишнюю заботу о способе парковки.
  • Бензоэлектрическая версия снаружи отличается от чисто бензиновой. У неё другие фары и решётка радиатора, а также мелкий декор кузова. Узор 18-дюймовых литых дисков спроектирован так, чтобы аэродинамические завихрения были минимальными.
  • Tiggo 7 Plus DP-i получил и другой интерьер. У него свои дверные карты, накладка центрального тоннеля, передняя панель без центральной консоли. Передние кресла выполнены в спортивном стиле, с интегрированными подголовниками. В числе опций есть проекционный дисплей, акустическая система Sony.

Год назад первым подзаряжаемым гибридом Chery стал большой кроссовер Tiggo 8 Pro. У него турбомотору 1.5 помогают сразу два электродвигателя. На электричестве «восьмёрка» проезжает до сотни километров, что позволяет китайцам заявить расход топлива 1 л/100 км.

Какой агрегат вы бы выбрали при прочих равных?

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