Chery Tiggo 7 стал мощным подзаряжаемым гибридом

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Кирилл Малышев
Компания Chery представила на автосалоне в Чэнду новую версию кроссовера Tiggo 7 Plus под названием Tiggo 7 Plus DP-i, оснащённую мощной гибридной установкой. Аккумулятор можно заряжать от сети, однако главный параметр — запас хода на электричестве — Chery пока не раскрыла.
Год назад первым подзаряжаемым гибридом Chery стал большой кроссовер Tiggo 8 Pro. У него турбомотору 1.5 помогают сразу два электродвигателя. На электричестве «восьмёрка» проезжает до сотни километров, что позволяет китайцам заявить расход топлива 1 л/100 км.