Chery Tiggo 7 стал мощным подзаряжаемым гибридом

Бензоэлектрическая версия снаружи отличается от чисто бензиновой. У неё другие фары и решётка радиатора, а также мелкий декор кузова. Узор 18-дюймовых литых дисков спроектирован так, чтобы аэродинамические завихрения были минимальными.