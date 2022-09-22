В России представили субкомпактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro: все цены и комплектации

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Обновлённый или новый? Самый первый тест Chery Tiggo 4 Pro
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Кирилл Малышев
Компания Chery официально представила на российском рынке субкомпактный кроссовер Tiggo 4 Pro, который заменит собой Tiggo 4. Модель лишилась базовой комплектации, стоившей прежде 1,7 миллиона рублей. Теперь минимальная цена вседорожника составляет 2,05 миллиона рублей (плюс 50 тысяч рублей к аналогичному исполнению Tiggo 4).
В будущем в России может появиться компактный седан Chery Arrizo 5, рестайлинговую версию которого ранее заметили в Китае. Пока сфотографировали только переднюю часть кузова, где у модели появились два новых варианта решётки радиатора.