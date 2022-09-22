В России представили субкомпактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro: все цены и комплектации

Комплектация

Travel

со 147-сильным турбомотором и вариатором стоит 2,34 миллиона рублей. У неё стоят двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка,

USB

-порт сзади, система кругового обзора и функция выбора режима движения. Но при этом нет светодиодных фар и люка.