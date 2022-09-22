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В России представили субкомпактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro: все цены и комплектации
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Кирилл Малышев

Компания Chery официально представила на российском рынке субкомпактный кроссовер Tiggo 4 Pro, который заменит собой Tiggo 4. Модель лишилась базовой комплектации, стоившей прежде 1,7 миллиона рублей. Теперь минимальная цена вседорожника составляет 2,05 миллиона рублей (плюс 50 тысяч рублей к аналогичному исполнению Tiggo 4).

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  • В стартовую версию Action MT входят 113-сильный мотор объёмом 1,5 литра, механическая 5-ступенчатая коробка передач, 16-дюймовые литые диски, галогеновые фары, ESP, две подушки безопасности, электропакет, задний парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, медиасистема с 10,2-дюймовым экраном, бесключевой доступ в салон, обогревы передних сидений, руля, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя.
  • Версия с вариатором дороже на 100 тысяч рублей. В ней добавляются дистанционный запуск двигателя, вентиляционные дефлекторы для второго ряда сидений и электрический стояночный тормоз.
  • Исполнение Family за 2,28 миллиона рублей богаче на люк, электроскладывание зеркал, светодиодные фары, боковые подушки безопасности спереди, приборную панель с семидюймовым дисплеем, обогрев задних сидений и электропривод водительского кресла.
  • Комплектация Travel со 147-сильным турбомотором и вариатором стоит 2,34 миллиона рублей. У неё стоят двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, USB-порт сзади, система кругового обзора и функция выбора режима движения. Но при этом нет светодиодных фар и люка.
  • Топовый уровень оснащения Style за 2,4 миллиона рублей дополнительно предлагает амбиентную подсветку салона, фирменную телематику и красные акценты на кузове и в салоне.

В будущем в России может появиться компактный седан Chery Arrizo 5, рестайлинговую версию которого ранее заметили в Китае. Пока сфотографировали только переднюю часть кузова, где у модели появились два новых варианта решётки радиатора.

Адекватная цена?

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