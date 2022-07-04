В России заметили кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, который ещё не представили официально

Tiggo 4 Pro получит турбомотор 1.5 мощностью 147 лошадиных сил в связке с вариатором и передним приводом. Не исключено, что после выхода новинки обычный Tiggo 4 останется в продаже. В этом случае из его гаммы, очевидно, уберут комплектации с наддувным двигателем и оставят только атмосферники (1.5 мощностью 113 лошадиных сил и 2.0 с отдачей 122 силы).

В перечне оснащения версии Pro появятся светодиодные фары, система кругового обзора, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, медиасистема с дисплеем диагональю 10,2 дюйма, беспроводная зарядка смартфона.

Chery Tiggo 4 сейчас стоит в России от 1,7 миллиона до 2,34 миллиона рублей. Машина представлена в семи комплектациях, причём для каждой есть только один силовой агрегат. Как одна из наиболее доступных моделей на российском рынке, она с начала года представлена в московском каршеринге.