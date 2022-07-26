Chery снова обновила кроссовер Tiggo 4
Дмитрий Елизаров
Компания Chery представила новую версию кроссовера Tiggo 5x, в России известного под обозначением Tiggo 4 и уже переживавшего обновление около двух лет назад. Как пишет AutoHome, на родине он выйдет на рынок под названием Tiggo 5x Plus, хотя от нынешней актуальной версии будет отличаться главным образом архитектурой интерьера. В продаже — уже с середины августа.
- Внешне опознать Chery Tiggo 5x с приставкой Plus получится по новой решётке радиатора и изменённому дизайну колёсных дисков. Кроме того, гамму оттенков кузова пополнил особый цвет Promise Cyan, который сочетается с ярко-красными акцентами на переднем бампере и порогах.
- Новую цветовую схему — сочетание серого и тёмно-синего — предложат и для салона. Однако главным изменением здесь станет новый блок экранов: он состоит из двух дисплеев на 10,25 дюйма каждый, объединённых в одном корпусе. Кроме того, Tiggo 5x Plus получит видоизменённую переднюю панель и новый центральный тоннель с нефиксируемым джойстиком коробки передач.
- В оснащение вседорожника обещано включить систему камер кругового обзора и обновлённый комплекс водительских ассистентов 2 уровня автономности.
- Изменится ли моторная гамма вседорожника с обновлением, пока не уточняется. Актуальный Tiggo 5x комплектуется в Китае двумя полуторалитровыми моторами, атмосферным и наддувным, которые развивают 116 и 156 л.с. соответственно. Первый может быть укомплектован пятиступенчатой «механикой» либо вариатором, второй предлагается только в двухпедальном варианте. О системе полного привода также ничего пока не сообщается.
В России пока продаётся Tiggo 4 образца 2018 года. Однако по некоторым данным, в скором времени обновление переживёт и российская модификация вседорожника: автомобили уже сертифицированы и привезены в Россию. Предполагается, что старт продаж намечен на осень, а назовут обновлённый кроссовер Chery Tiggo 4 Pro.