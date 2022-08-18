Электрокар BMW M показал, как крутит «пончики», стоя на месте

Chery российской сборки, новинки «Армии-2022» и обзор Ford Bronco. Главное за день
Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! В Москве продают почти новую «десятку», 18 лет простоявшую в гараже. «Капсула времени» успела наездить всего 3560 километров, а продавец хочет за ВАЗ-2110 вполовину меньше, чем стоит антикризисная Гранта. Пока вы прицениваетесь, переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.

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Самые интересные машины форума «Армия-2022»

До конца недели в подмосковном парке «Патриот» проходит самая статусная оборонная выставка года — международный военно-технический форум «Армия». Мы съездили на мероприятие, посмотрели на экспонаты своими глазами и теперь готовы рассказать о самых интересных. И их оказалось так много, что мы решили сделать репортаж двухсерийным. Вашему вниманию — первый эпизод!

Обзор внедорожника Ford Bronco

Долгожданный Ford Bronco нового поколения вышел на рынок ещё год назад, но спрос оказался настолько сильным, что в США до сих пор сохраняются годовые очереди. В России, понятное дело, его никто не ждал, но купить этот харизматичный внедорожник у нас всё же можно — обратившись к неофициалам. А раз так, то мы не могли упустить возможность лично познакомиться с громкой новинкой: рассказываем о новом Bronco в пяти главных фактах, а заодно и в видеоформате.

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Российские водители стали всё чаще получать штрафы за использование телефонов во время управления автомобилем. И не только за разговоры, когда устройство находится возле уха. Мы решили разобраться, за какие действия с телефоном есть риск получить автоматический штраф и можно ли его оспорить, если нейросеть неверно распознала простое почёсывание уха.

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Для многих автовладельцев наличие рамы — до сих пор бесспорное преимущество внедорожника. Но рамник из салона сегодня, увы, влетит в копеечку — даже новый УАЗ Хантер стоит больше миллиона. Однако на вторичке примерно за эти деньги можно подобрать даже импортный внедорожник, пусть и пожилой. Мы нашли шесть таких моделей. Все они не старше 2007 года и их выбор на Авто.ру достаточно широкий.

Кстати!

На вторичном рынке стало больше свежих машин из Германии и Японии: рассказываем о результатах нового исследования предложений на Авто.ру.

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