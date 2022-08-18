Chery российской сборки, новинки «Армии-2022» и обзор Ford Bronco. Главное за день

Российские водители стали всё чаще получать штрафы за использование телефонов во время управления автомобилем. И не только за разговоры, когда устройство находится возле уха. Мы решили разобраться, за какие действия с телефоном есть риск получить автоматический штраф и можно ли его оспорить, если нейросеть неверно распознала простое почёсывание уха.

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Для многих автовладельцев наличие рамы — до сих пор бесспорное преимущество внедорожника. Но рамник из салона сегодня, увы, влетит в копеечку — даже новый УАЗ Хантер стоит больше миллиона. Однако на вторичке примерно за эти деньги можно подобрать даже импортный внедорожник, пусть и пожилой. Мы нашли шесть таких моделей. Все они не старше 2007 года и их выбор на Авто.ру достаточно широкий.

