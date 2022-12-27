Chery рассказала о новинках для России в 2023 году: гибридный кроссовер и мощный седан

В течение года

Chery планирует как обновить, так и расширить спектр доступного оборудования кроссоверов Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8. Кроме того, Tiggo 7 получит

исполнение под названием Pro Max, то есть станет полноприводным.

Продажи такого вседорожника компания запустит уже в январе, даты появления прочих новинок пока не называются.