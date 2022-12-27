Chery рассказала о новинках для России в 2023 году: гибридный кроссовер и мощный седан

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Первый тест Chery Tiggo 8 Pro Max: 5 фактов о новом флагмане китайской марки
Geely Tugella может получить в России доступную версию с передним приводом
Дмитрий Елизаров
Компания Chery официально заявила о новинках, которые появятся на российском рынке в течение 2023 года. Самой необычной из них можно считать седан D-класса: ранее в этом сегменте марка Chery не присутствовала. Кроме того, компания обещает привезти некий совершенно новый кроссовер с гибридной установкой и обновить нынешний модельный ряд.
В Китае линейку Chery скоро пополнит большой кроссовер Tiggo 9. Он должен получить две версии двухлитрового турбомотора, два типа привода и, возможно, две коробки передач.