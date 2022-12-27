Geely Tugella может получить в России доступную версию с передним приводом

Chery рассказала о новинках для России в 2023 году: гибридный кроссовер и мощный седан
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Chery официально заявила о новинках, которые появятся на российском рынке в течение 2023 года. Самой необычной из них можно считать седан D-класса: ранее в этом сегменте марка Chery не присутствовала. Кроме того, компания обещает привезти некий совершенно новый кроссовер с гибридной установкой и обновить нынешний модельный ряд.

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  • О каком именно седане идёт речь, официально не сообщается. Однако Chery упоминает о флагманской модели — вероятно, что в России всё же появится четырёхдверка Arrizo 8. Седану обещаны мощный двигатель, стильный дизайн и богатый функционал, а также адаптация к российским условиям.
  • Что касается нового кроссовера, то он получит трёхмоторную силовую установку — бензиновый ДВС в сочетании с двумя электромоторами. Благодаря способности проезжать до 75 километров только на электротяге расход топлива будущей новинки составит 1 литр на 100 километров. Вариант с очень похожей по описанию силовой установкой есть на домашнем рынке у Chery Tiggo 8 Pro.
  • В течение года Chery планирует как обновить, так и расширить спектр доступного оборудования кроссоверов Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8. Кроме того, Tiggo 7 получит исполнение под названием Pro Max, то есть станет полноприводным. Продажи такого вседорожника компания запустит уже в январе, даты появления прочих новинок пока не называются.

В Китае линейку Chery скоро пополнит большой кроссовер Tiggo 9. Он должен получить две версии двухлитрового турбомотора, два типа привода и, возможно, две коробки передач.

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