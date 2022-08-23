Chery назвала второй седан, который хочет привезти в Россию

На российский рынок может выйти китайский седан D-класса Chery Arrizo 6 Pro, известный у себя на родине как Arrizo 5 Plus. Причём произойдёт это под другой маркой из представляемых в России компанией «Чери Автомобили Рус», следует из официального пресс-релиза бренда.