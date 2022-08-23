Компания Great Wall вывела на тесты роскошный седан больше Mercedes-Benz E-класса

Chery назвала второй седан, который хочет привезти в Россию
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Кирилл Малышев

На российский рынок может выйти китайский седан D-класса Chery Arrizo 6 Pro, известный у себя на родине как Arrizo 5 Plus. Причём произойдёт это под другой маркой из представляемых в России компанией «Чери Автомобили Рус», следует из официального пресс-релиза бренда.

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  • «Автомобиль Arrizo 6 Pro (Arrizo 5 Plus) после полученных высоких результатов в ходе исследования J.D. Power вошёл в список рассматриваемых седанов для представления на российском рынке. Не исключено, что седан появится под именем одной из марок, чьи интересы на территории РФ представляет АО "Чери Автомобили Рус", — говорится в сообщении.
  • О возможном появлении в России 4,68-метрового седана Chery стало известно ещё в прошлом году. В январе автомобиль заметили на парковке около представительства марки в Москве. Однако официально о планах вывести модель на рынок компания не объявляла.
  • В Китае Arrizo 5 Plus предлагается с моторами 1.5 в атмосферном (116 л.с.) и турбированном (156 л.с.) вариантах с «механикой» или вариатором. С недавних пор есть и заряженная версия GT с турбомотором 1.6 с отдачей 197 сил.

Ранее компания Chery запустила маркетинговое исследование о потенциальном интересе к большому седану Arrizo 8. Эта машина длиной 4780 миллиметров может рассматриваться как конкурент Toyota Camry и Kia K5. На него ставится тот же 197-сильный турбомотор, что на Arrizo 5 GT.

Нужны в России китайские седаны?

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