Chery назвала второй седан, который хочет привезти в Россию

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Кирилл Малышев
На российский рынок может выйти китайский седан D-класса Chery Arrizo 6 Pro, известный у себя на родине как Arrizo 5 Plus. Причём произойдёт это под другой маркой из представляемых в России компанией «Чери Автомобили Рус», следует из официального пресс-релиза бренда.
Ранее компания Chery запустила маркетинговое исследование о потенциальном интересе к большому седану Arrizo 8. Эта машина длиной 4780 миллиметров может рассматриваться как конкурент Toyota Camry и Kia K5. На него ставится тот же 197-сильный турбомотор, что на Arrizo 5 GT.