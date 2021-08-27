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Помните забавную микролитражку Chery QQ? Теперь это модный электромобиль
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Кирилл Малышев

Компания Chery опубликовала первые изображения электрического субкомпакта QQ нового поколения. Помимо экологически чистой силовой установки, новинка стала первым носителем цифровой экосистемы iCar Ecology — ещё одного перспективного проекта китайской компании, пишет CarNewsChina.

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  • Полное название новинки — Chery QQ Ice Cream. У «Мороженого» трёхдверный угловатый кузов и салон, который вмещает четверых. При покупке можно выбрать конфигурацию второго ряда сидений: два отдельных кресла или цельный диван. 
  • Габариты новинки — 2980х1496х1637 миллиметров, колёсная база — 1960 миллиметров.
  • Электродвигатель всего один, мощностью 27 л.с. Энергию поставляют литий-железо-фосфатные батареи. Заявленный запас хода — 175 километров. Максималка — 100 км/ч.
  • Цифровая экосистема iCar Ecology, реализованная в этой новинке, подразумевает подключение машины к облачным сервисам, синхронизацию с элементами умного дома и объектами дорожной инфраструктуры. 
  • Компакт QQ станет первым носителем технологии в модельной линейке Chery. Анонсировано и специальное исполнение машины для каршеринга, в котрой наверняка пригодится функционал новой экосистемы.

Главным конкурентом «кукушки» станет Wuling Hongguang EV — совместный продукт концернов SAIC и GM. Эта модель очень популярна в Китае, но производитель на ней почти ничего не зарабатывает.

Как думаете, есть ли перспективы у таких машин в России?

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