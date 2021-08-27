Помните забавную микролитражку Chery QQ? Теперь это модный электромобиль

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В Китае появился доступный электромобиль: его создали при участии Chery
Кен Блок решил разобраться, какая из его гоночных машин самая быстрая. Видео
Кирилл Малышев
Компания Chery опубликовала первые изображения электрического субкомпакта QQ нового поколения. Помимо экологически чистой силовой установки, новинка стала первым носителем цифровой экосистемы iCar Ecology — ещё одного перспективного проекта китайской компании, пишет CarNewsChina.
Главным конкурентом «кукушки» станет Wuling Hongguang EV — совместный продукт концернов SAIC и GM. Эта модель очень популярна в Китае, но производитель на ней почти ничего не зарабатывает.